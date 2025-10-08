Tecno

Tesla lanza versiones ‘económicas’ de sus autos eléctricos

La estrategia de precios más bajos — debido al recorte de equipamiento— podría atraer a nuevos compradores y ampliar la presencia de la marca

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
La principal diferencia respecto a
La principal diferencia respecto a ediciones anteriores es la eliminación de elementos que pueden ser considerados prescindibles. (Tesla)

Tesla ha ampliado su oferta al presentar modelos más accesibles del Model Y y Model 3, con precios desde USD 39.990 y USD 36.990 en Estados Unidos. El objetivo es acercar la experiencia de la marca a un público más amplio, conservando la autonomía y el rendimiento característicos, aunque con recortes en equipamiento considerado no esencial.

Las variantes Standard Rear-Wheel Drive se presentan como la opción más asequible para quienes desean un Tesla, sin renunciar al diseño y la tecnología que distinguen a la marca.

El Model Y Standard Rear-Wheel Drive ofrece 321 millas (517 kilómetros) de autonomía, acelera de 0 a 60 millas por hora en 6,8 segundos y utiliza una batería de 69 kWh, similar en eficiencia a las versiones superiores pero con menos módulos. Destaca la reducción en equipamientos: ajustes manuales en asientos y espejos, eliminación de la pantalla trasera y filtro HEPA, aunque se mantiene el cargador móvil y el techo de vidrio ahora cuenta con revestimiento de tela. Incluye sistema de audio de siete altavoces, luces LED adaptativas y carga rápida que añade hasta 160 millas (257 km) en 15 minutos. Se ofrece en tres colores: Stealth Grey, Pearl Multi-Coat White y Diamond Black.

Nuevo Tesla Model Y. (Tesla)
Nuevo Tesla Model Y. (Tesla)

El Model 3 Standard Rear-Wheel Drive, desde USD 36.990, comparte batería y autonomía con el Model Y y logra el 0 a 60 millas por hora en 5,8 segundos. Incorpora cámara frontal con limpiador, techo panorámico de vidrio, controles de asientos desde la pantalla y consola central rediseñada. Se eliminan la pantalla trasera y calefacción en la segunda fila, aunque conserva el sistema de audio de siete altavoces y la pantalla principal de 15,4 pulgadas. La carga permite recuperar hasta 170 millas (274 km) en 15 minutos.

Menos equipamientos prescindibles

Ambos modelos limitan los extras a lo esencial: luces ambientales restringidas, ajustes manuales y la ausencia de Autosteer, aunque incluyen control de crucero adaptativo y conducción autónoma como opción de USD 8.000 o suscripción mensual de USD 99. Tesla mantiene cuatro versiones para cada modelo: Standard, Premium RWD, Premium AWD y Performance.

La diferencia principal respecto a versiones previas es la reducción de equipamientos considerados prescindibles, lo que permite bajar el precio de entrada sin sacrificar autonomía ni rendimiento, dos de los mayores atractivos de Tesla frente a modelos más económicos de la competencia.

Nuevo Tesla Model 3. (Tesla)
Nuevo Tesla Model 3. (Tesla)

Esta estrategia surge ante un precio promedio de autos nuevos en Estados Unidos de USD 48.644 (junio de 2024), posicionando a los nuevos modelos como alternativas accesibles. Tesla retoma así su objetivo original de ofrecer eléctricos con largo alcance y carga rápida a precios competitivos. Según especialistas, esta decisión, al reducir costes sacrificando extras no esenciales, devuelve a la marca su enfoque: autos avanzados, asequibles y con tecnología de vanguardia.

Para los consumidores, estas versiones son una oportunidad de acceder a un Tesla priorizando la funcionalidad, autonomía y red de carga rápida por encima de equipamientos opcionales. Además, pueden atraer a compradores primerizos de autos eléctricos que antes optaban por opciones más baratas.

Por ahora, la disponibilidad y precios solo se han anunciado para Estados Unidos. Tesla no ha detallado fechas ni valores para otros países, aunque se espera que sigan siendo más bajos que las versiones Long Range. Estas configuraciones emergen como la entrada más económica a la marca, representando para muchos el incentivo definitivo para considerar la movilidad eléctrica como una alternativa real y asequible.

Temas Relacionados

TeslaModel YModel 3Autos eléctricosTecno Autos y movilidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

AMD firma un acuerdo millonario con OpenAI para suministrar chips de IA

La decisión de la empresa de Sam Altman responde a una estrategia de diversificación de proveedores en un contexto de demanda creciente

AMD firma un acuerdo millonario

Glosario de tecnología: qué significa Innovación social

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

OpenAI lanza un ‘kit de herramientas’ para crear tus propios agentes de IA

El sistema integra conectividad con servicios externos y opciones de personalización

OpenAI lanza un ‘kit de

OpenAI y Jony Ive enfrentan dificultades técnicas con su primer dispositivo de IA

El equipo debate cómo debe comportarse la IA: si optar por una interacción conversacional empática o mantener un tono más sobrio y utilitario

OpenAI y Jony Ive enfrentan

Samsung Galaxy S25 vs. S24: cuáles son las principales diferencias entre estos dos celulares

El Galaxy S25 integra un procesador con núcleos de hasta 4,47 GHz y 3,5 GHz, capaz de gestionar tareas de forma eficiente y brindar un rendimiento ágil, incluso en aplicaciones exigentes como pueden ser los videojuegos

Samsung Galaxy S25 vs. S24:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Roma, atascos y caos: el

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

TELESHOW
Juana Repetto recordó su experiencia

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”