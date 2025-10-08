Precios del iPhone 17 en Argentina: qué trae el nuevo celular de Apple y cuál es su disponibilidad

La nueva línea de iPhone 17 se caracteriza por la incorporación del tono naranja a su gama Pro. (Apple)

Apple presentó la nueva línea de iPhone 17, y este lanzamiento ha despertado el interés de muchas personas en Argentina, que quieren conocer los precios de cada uno de los modelos de esta familia de teléfonos.

Los precios de los celulares de esta línea pueden variar de acuerdo con su almacenamiento, pero se pueden encontrar desde estos valores:

iPhone 17: este modelo se encuentra disponible desde 2.599.000 pesos argentinos.

iPhone Air: disponible desde 2.399.999 pesos.

iPhone 17 Pro: su precio está desde 3.100.000 pesos.

iPhone 17 Pro Max: este celular tiene un costo desde 5.364.110 pesos.

El precio de los modelos puede variar de acuerdo con su almacenamiento. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Cuáles son las principales características del iPhone 17

La nueva familia de iPhone 17 incorpora el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento mejorado y mayor eficiencia en el uso de energía, permitiendo hasta ocho horas adicionales de autonomía en comparación con la generación anterior, según Apple.

Su pantalla de 6,3 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, proporciona imágenes claras y movimientos más fluidos.

En fotografía, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal, equipada con inteligencia artificial, puede detectar a más personas, ajustar el encuadre automáticamente y realizar capturas horizontales sin rotar el teléfono.

Por primera vez, Apple prescindió del modelo Plus y lo remplazó por Air. (Infobae)

Entre las funciones de software más recientes se incluyen la traducción instantánea y la búsqueda de imágenes mediante inteligencia artificial.

El iPhone Air destaca por su diseño ultradelgado de solo 5,6 mm y está disponible en colores negro, blanco, dorado y azul cielo.

Este modelo integra una sola cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una cámara frontal de 18 MP. El diseño delgado elimina la bandeja SIM y utiliza exclusivamente eSIM, junto con el chip A19 Pro.

El iPhone 17 Pro, por otro lado, incorpora el chip A19 Pro, que incrementa el rendimiento en un 40%.

Los Pro incluye una cámara de vapor con el fin de ayudar a su refrigeramiento. REUTERS/Maxim Shemetov

Incluye un sistema avanzado de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento y un módulo de cámaras trasero con diseño rectangular. Sus tres sensores traseros de 48 MP cuentan con zoom digital de 40x y mejor captación de luz, ofreciendo colores más naturales y realistas.

Cuál es la diferencia entre el iPhone 17 y el Air

La diferencia principal entre el iPhone 17 y el iPhone Air está en el diseño, el hardware y las funcionalidades. El iPhone 17 tiene unas dimensiones de 71,5 mm de ancho, 149,6 mm de alto y un peso de 177 gramos.

El iPhone Air, por su parte, es más ancho y alto, pero mucho más delgado y ligero: mide 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto, solo 5,64 mm de grosor y pesa 165 gramos, lo que resalta su diseño ultradelgado.

En cuanto a potencia, el iPhone 17 utiliza el chip A19, mientras que el iPhone Air incluye el A19 Pro, que incorpora una CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia), una GPU de cinco núcleos con aceleradores neuronales, motor neural de 16 núcleos y ray tracing por hardware.

Otra diferencia es que el iPhone Air solo usa eSIM por su diseño delgado, mientras que el iPhone 17 mantiene ranura para SIM física.(Apple)

En fotografía, el iPhone 17 trae un sistema de cámaras dual de 48 MP, mientras que el iPhone Air cuenta con una única cámara trasera de 48 MP. Ambos modelos tienen cámara frontal de 18 MP con función Center Stage.

Una diferencia adicional es que el iPhone Air solo admite eSIM por su estructura delgada, mientras que el iPhone 17 conserva la ranura para tarjeta SIM física.

Qué otros productos presentó Apple

Apple presentó, junto al iPhone 17, los AirPods Pro 3 con cancelación de ruido cuatro veces mayor, traducción en tiempo real y resistencia IP57.

En relojes, el Apple Watch Series 11 destaca por su pantalla ultrarresistente y detección de hipertensión; el Ultra 3 añade conexión satelital, pantalla más grande y 42 horas de batería; y el SE 3 ofrece funciones básicas a menor precio. Toda la línea incluye autonomía de 24 horas y titanio reciclado.