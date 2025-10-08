Tecno

Pluto TV es una alternativa gratuita y legal a Magis TV: verdad o mentira

Esta plataforma permite a los usuarios ver películas, series y programas en vivo sin necesidad de crear una cuenta o iniciar sesión

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Magis TV representa un riesgo
Magis TV representa un riesgo para los usuarios dado que puede extraer sus datos privados.

Pluto TV se ha consolidado como una opción gratuita y legal frente a Magis TV, que ha sido señalada por poner en riesgo la seguridad de los dispositivos y la información personal.

En Argentina, la justicia ordenó el bloqueo definitivo de Magis TV por ofrecer acceso no autorizado a canales en vivo y contenido de plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video, sin requerir suscripción.

Como resultado, la aplicación Magis TV APK quedará inhabilitada permanentemente en el país, impidiendo el acceso a películas, series y canales de televisión.

No es necesario crear una
No es necesario crear una cuenta en Pluto TV para empezar a ver su contenido.

Por el contrario, Pluto TV es un servicio de streaming legal y sin costo, compatible con celulares, computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos.

Ofrece más de cien canales en vivo, organizados en categorías como noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida, además de un variado catálogo de películas y series disponibles en cualquier momento, incluso sin iniciar sesión.

Todo el contenido es gratuito porque se financia con publicidad, por lo que no exige pagos ni datos bancarios.

A diferencia de Magis TV, Pluto TV está disponible oficialmente en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, lo que brinda una descarga segura.

Pluto TV se encuentra disponible
Pluto TV se encuentra disponible en la App Store y Play Store.

Asimismo, puede usarse desde navegadores web o instalarse directamente en televisores inteligentes.

Cómo empezar a utilizar Pluto TV

Para comenzar a usar Pluto TV, los usuarios pueden descargar la aplicación gratuita disponible para Android e iOS, o acceder directamente a la página web de la plataforma.

No es necesario crear una cuenta ni iniciar sesión para ver contenido: desde el primer momento, se puede explorar los distintos canales y disfrutar de series, películas y transmisiones en vivo sin restricciones.

PlutoTV transmite contenido en vivo.
PlutoTV transmite contenido en vivo.

Iniciar sesión es opcional y permite acceder a funciones adicionales, como agregar canales o programas a favoritos, crear listas personalizadas y compartir contenidos con otros.

De este modo, cada usuario puede personalizar su experiencia en Pluto TV según sus preferencias.

Qué riesgos trae usar Magis TV

El uso de Magis TV conlleva múltiples riesgos para los usuarios:

  • Aspectos legales: Al consumir contenido pirateado, se infringen leyes de derechos de autor que, en algunos países, pueden derivar en sanciones.
  • Seguridad digital: Descargar la app a través de un APK no oficial abre la posibilidad de instalar malware, spyware o virus que roben información personal.
Descargar Magis TV desde sitios
Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.
  • Exposición de datos: Muchas aplicaciones piratas solicitan permisos excesivos, lo que facilita el acceso a contraseñas, fotos o datos bancarios.
  • Estafas y fraudes: Es común que algunos usuarios sufran cobros indebidos o suscripciones falsas vinculadas a estas plataformas.
  • Falta de estabilidad: Al tratarse de un servicio ilegal, puede suspenderse en cualquier momento, dejando al usuario sin acceso al contenido.

Qué ocurre con Cuevana

Al igual que ocurre con Magis TV, Cuevana ofrece acceso gratuito a contenido protegido, sin necesidad de pagar suscripciones ni acudir a servicios oficiales. No obstante, esta aparente ventaja implica serios riesgos para quienes deciden utilizarla.

En Cuevana se pueden encontrar
En Cuevana se pueden encontrar diversos títulos recién estrenados en cine al igual que en Magis TV, lo que representa un riesgo.

Al operar fuera de la legalidad, la plataforma expone a los usuarios a amenazas similares a las de otros servicios piratas.

Su descarga o uso puede derivar en la instalación oculta de virus, malware o programas espía capaces de sustraer contraseñas, fotografías o datos bancarios.

Asimismo, es frecuente que estas páginas incluyan publicidad engañosa, redirecciones a sitios fraudulentos o solicitudes de permisos excesivos, lo que incrementa la posibilidad de caer en estafas digitales.

Desde el punto de vista legal, el uso de Cuevana constituye una violación de derechos de autor y, en algunos países, puede acarrear sanciones. Al no ser un servicio oficial ni autorizado, también existe el riesgo de que deje de funcionar en cualquier momento, dejando a los usuarios sin acceso al contenido.

