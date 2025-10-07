Elon Musk ofrece salarios de 16 mil dólares al mes para expertos en videojuegos e IA

A través de su cuenta de X, Elon Musk anunció que antes de que finalice el próximo año tendrá listo un videojuego creado por su sistema de IA

Un salario mensual de hasta USD 16.000 para expertos en videojuegos ha situado a la inteligencia artificial y al gaming en el centro de la conversación tecnológica global.

Elon Musk, a través de su empresa xAI, busca reclutar a una élite de tutores de videojuegos capaces de entrenar modelos avanzados de IA, en particular Grok, con el objetivo de transformar la industria del entretenimiento digital.

Cuánto pagará Elon Musk por entrenar su sistema de IA

Esta oferta laboral exige mucho más que la simple pasión por los videojuegos, la vacante demanda habilidades técnicas, analíticas y creativas de alto nivel. La propuesta de xAI establece una tarifa por hora que oscila entre USD 45 y USD 100, lo que refleja el valor que la compañía otorga a este perfil profesional.

El magnate sudafricano apuesta por la inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos - Leon Neal/Pool via REUTERS

El puesto se enmarca en la división Human Data de xAI y está dirigido a personas con experiencia profunda en videojuegos, capaces de analizar sistemas complejos y aportar una visión crítica sobre el diseño y la narrativa.

El proceso de selección prioriza la capacidad de descomponer mecánicas de juego, evaluar la calidad de las historias y guiar la creatividad de la inteligencia artificial, más allá de las tareas convencionales de prueba de juegos.

Qué función deben hacer los expertos en videojuegos para xAI

Las responsabilidades del tutor de videojuegos en xAI van mucho más allá de las funciones tradicionales de un tester. El tutor actúa como un ingeniero de conocimiento especializado, encargado de realizar tareas avanzadas de anotación, etiquetado y curación de datos mediante software propio de la empresa.

Entre sus funciones principales se encuentran el análisis detallado de las interacciones entre sistemas de juego (como combate, inventario y progresión), la evaluación de la narrativa y el desarrollo de personajes, así como la crítica constructiva a las propuestas de diseño generadas por Grok. El objetivo es garantizar que los resultados sean atractivos, justos y novedosos para los jugadores.

Los seleccionados para entrenar el modelo Grok recibirán cerca de 100 dólares por día - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Este proceso de entrenamiento perfecciona las capacidades de Grok en el ámbito de los videojuegos y le permite adquirir habilidades transferibles a otros campos de la inteligencia artificial. El trabajo reiterativo de los tutores enseña al modelo a razonar y simular entornos complejos, lo que amplía su potencial de aplicación en diferentes sectores tecnológicos.

El gaming se ha consolidado como un entorno privilegiado para el desarrollo de inteligencia artificial debido a sus reglas definidas, lógica estricta y sistemas de recompensa sofisticados. Estas características convierten a los videojuegos en laboratorios ideales para entrenar modelos de IA, ya que permiten medir y ajustar el comportamiento de la máquina en escenarios controlados pero desafiantes.

La experiencia acumulada en este contexto resulta fundamental para avanzar en la automatización y aceleración de procesos creativos y técnicos en la industria del entretenimiento digital.

El videojuego que prometió Elon Musk antes de finalizar el 2026

Dentro de xAI, el proyecto Grok representa la apuesta más ambiciosa por la alineación y el entrenamiento de modelos de lenguaje grande aplicados al gaming. El objetivo es que Grok sea capaz de generar prototipos de diseño innovadores, asistir en el desarrollo de videojuegos y reducir la dependencia de largos ciclos de producción mediante la automatización de tareas como la creación de assets (piezas de contenido digital, como modelos 3D, texturas, animaciones, sonidos, música y códigos) o la prueba de balance.

La inteligencia artificial es la gran apuesta de xAI para el mercado gaming - (Imagen ilustrativa de Infobae)

La transferencia de estas capacidades a otros ámbitos de la inteligencia artificial refuerza la visión de xAI de situarse a la vanguardia de la innovación tecnológica.

La visión de Elon Musk para el futuro del gaming va más allá de la simple mejora incremental. El empresario ha manifestado en reiteradas ocasiones su descontento con lo que considera una disminución en la calidad de la industria de los videojuegos y apuesta por la inteligencia artificial como herramienta para revertir esta tendencia.

La contratación de tutores de videojuegos forma parte de una estrategia más amplia: la creación de un estudio de videojuegos impulsado por IA bajo el paraguas de xAI. Musk ha prometido el lanzamiento de un título desarrollado con estas tecnologías antes de finales de 2026, lo que subraya la ambición y el ritmo acelerado del proyecto.