Tecno

El precio de la criptomoneda ethereum este 6 de octubre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, también llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que funcionan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 551.79B de unidades creadas.

Precio de ethereum

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 09:30 horas (UTC) en 4571.44 USD, lo que supone un cambio de -0.21% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.54% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las criptomonedas.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

El costo de bitcoin para este 6 de octubre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

El costo de bitcoin para

El hombre que construyó su propio R2-D2 y lo llevó de Michigan a escuelas y hospitales para inspirar sonrisas

El ingenio y la dedicación de Kurt Zimmerman marcaron la diferencia en la vida de sus nietos y de pacientes jóvenes, mostrando cómo la creatividad puede convertir una simple afición en una experiencia inolvidable para muchas personas

El hombre que construyó su

El costo de tether para este 6 de octubre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

El costo de tether para

Descubre las funciones ocultas del puerto USB en tu router Wi-Fi doméstico

Uno de los principales aprovechamientos de la entrada USB en un dispositivo de red es la conexión directa de una impresora

Descubre las funciones ocultas del

Cómo actualizar a Windows 11 sin cumplir los requisitos con Flyoobe

La herramienta garantiza transparencia, ya que al ser de código abierto permite revisar y auditar sus procesos desde la propia página oficial

Cómo actualizar a Windows 11
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mejora y suba de la

Mejora y suba de la temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Huacachina: el oasis secreto de Perú entre dunas gigantes y leyendas místicas

Cuánto cobra un cajero de supermercado en octubre 2025

El valor de perseverar

El libro como regalo: un puente entre generaciones

INFOBAE AMÉRICA
El premio Nobel de Medicina

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Huacachina: el oasis secreto de Perú entre dunas gigantes y leyendas místicas

La ciencia confirma que la mayor longevidad femenina tiene raíces evolutivas y no solo sociales o ambientales

Siete plantas venenosas que parecen inofensivas pero pueden causar graves daños a la salud

El día que Napoleón Bonaparte fue vencido por cientos de conejos: la historia más extraña del emperador

TELESHOW
Matías Bagnato habló del documental

Matías Bagnato habló del documental que protagoniza sobre la masacre de su familia: “Volví a reír de otra forma”

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”