Encontraron en el río Paraná el cuerpo de un joven que desapareció hace dos semanas en Rosario

Confirmaron que el cuerpo flotando en el río Paraná era de Joaquín Fint desaparecido hace dos semanas en Rosario (Rosario3)

El operativo de búsqueda de Joaquín Fiant concluyó ayer domingo luego de más de dos semanas de incertidumbre para la comunidad de Granadero Baigorria y Rosario.

El Instituto Médico Legal (IML) confirmó que el cuerpo rescatado de las aguas del río Paraná el pasado sábado corresponde al joven de 19 años, cuya desaparición había movilizado a familiares, amigos y vecinos de la región.

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La noticia del hallazgo se conoció en la mañana del domingo, después de que trascendiera que un cuerpo en avanzado estado de descomposición había sido encontrado flotando cerca de la costa central de Rosario, a la altura del emblemático Parque España. La confirmación oficial, a cargo del IML, puso fin a la espera angustiante que atravesaba el entorno de Fiant desde la noche del viernes 17 de abril.

El cuerpo fue avistado por un grupo de transeúntes que recorría la zona central del litoral rosarino. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, ellos advirtieron sobre la presencia del cadáver, a unos 70 metros de la orilla (kilómetro 423 del río Paraná). De inmediato, activaron un operativo conjunto entre la Policía y la Prefectura Naval Argentina.

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Según los primeros informes periciales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, producto de la prolongada exposición al agua.

El Instituto Médico Legal fue el encargado de realizar los exámenes forenses que permitieron confirmar la identidad de Joaquín Fiant. La familia del joven participó en el reconocimiento.

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La aparición del cuerpo de Joaquín Fiant en el río Paraná cierra una etapa de búsqueda que incluyó rastrillajes, campañas de difusión y marchas impulsadas por familiares y allegados. Desde el primer momento, el entorno del joven había manifestado su preocupación por el hecho de que la última vez que fue visto, se retiró de su domicilio sin llevar consigo su teléfono celular, documentación ni pertenencias personales.

El joven fue encontrado dos semanas después de haber sido visto por última vez hace dos semanas al salir de su casa (Télam)

Fiant fue visto por última vez al salir de su casa en el barrio Los Robles de Granadero Baigorria. La ausencia de elementos personales y la falta de comunicación encendieron las alarmas de sus familiares, quienes rápidamente recurrieron a las autoridades y a los medios para solicitar ayuda en la búsqueda.

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Durante las dos semanas siguientes, la familia de Joaquín, junto a amigos y vecinos, organizó movilizaciones y acciones de visibilización que unieron a las comunidades de Rosario y Baigorria. Las redes sociales, los medios de comunicación y las instituciones locales se hicieron eco del reclamo, impulsando la difusión de la búsqueda en toda la región.

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, y la Justicia mantiene activas las investigaciones para determinar cómo y por qué el joven terminó en las aguas del Paraná.

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En este contexto, las autoridades judiciales ordenaron la realización de peritajes adicionales sobre el cuerpo y las circunstancias del hallazgo. Se busca establecer si existieron indicios de violencia, la data precisa de la muerte y cualquier otro elemento que pueda aportar claridad al expediente.

Por el momento, el expediente sigue bajo secreto de sumario mientras se esperan los resultados de los estudios complementarios y se analizan las pruebas recolectadas durante el operativo.

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