Crimen y Justicia

La Justicia podría sobreseer a uno de los implicados en el homicidio de Jeremías Monzón

La defensora oficial de uno de los adolescentes vinculados al crimen del joven pidió la absolución y la querella exige mantener medidas de control

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El asesinato de Jeremías Monzón se produjo el 18 de diciembre de 2025 en Santa Fe
El asesinato de Jeremías Monzón se produjo el 18 de diciembre de 2025 en Santa Fe

Los Tribunales de Santa Fe serán hoy el centro de atención en una audiencia clave para el caso que conmocionó a la provincia a finales de 2025: el asesinato del adolescente Jeremías Monzón. En el recinto judicial, familiares, abogados y funcionarios se preparan para debatir el futuro procesal de uno de los adolescentes implicados en el violento crimen.

El asesinato de Monzón se produjo el 18 de diciembre de 2025. Según los documentos judiciales y las partes involucradas, la víctima fue atacada con extrema violencia, recibió más de 20 puñaladas. El crimen fue grabado, lo cual contribuyó a la conmoción pública y a la gravedad con la que se investiga el hecho. Las imágenes del ataque circularon rápidamente y encendieron el debate sobre la seguridad y la intervención estatal en casos de violencia ejercida por menores.

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De acuerdo con lo informado por el portal Cadena 3, se espera que hoy la Justicia determine si uno de los implicados, identificado como B. S. V., de 14 años al momento del hecho, será sobreseído. La defensora oficial solicitó la absolución del menor, argumentando los límites legales que impone la edad al momento del ataque. De ser aceptada la petición, el joven quedaría eximido de responsabilidad penal por este homicidio agravado.

Bruno Rugna, abogado de la madre de la víctima, detalló que la audiencia de hoy está enfocada en el análisis de la situación legal del adolescente. A raíz de la edad del acusado, la defensa insiste en su absolución, mientras la querella busca que, pese a la restricción de la ley, se mantengan medidas de control y seguimiento sobre el joven.

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La madre de la víctima, Romina Monzón, declaró que comprende las limitaciones actuales del sistema judicial respecto a los menores de edad. Sin embargo, sostuvo: “Haré todo lo posible para que siga siendo controlado de alguna manera”, en referencia a la necesidad de garantizar algún tipo de tutela o vigilancia sobre el adolescente, más allá de una posible absolución penal.

El caso está caratulado judicialmente como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas. Para esta figura, el Código Penal argentino establece la pena de prisión perpetua, aunque las restricciones legales derivadas de la edad de los implicados plantean un escenario de difícil resolución para las partes involucradas.

Romina Monzon . Madre de Jeremias Monzon
Romina, la madre de la víctima dijo sobre el menor acusado: "haré todo lo posible para que siga siendo controlado de alguna manera" (Adrián Escandar)

El nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado recientemente, pero no es aplicable a este caso, puesto que la ley argentina prohíbe la retroactividad penal desfavorable. Según fuentes judiciales, esto significa que los acusados menores de edad al momento del hecho no pueden ser condenados conforme a las nuevas disposiciones, lo que limita el margen de acción de la fiscalía y la querella para exigir sanciones más severas.

Actualmente, la única adolescente imputada en la causa es M. A., de 16 años, quien permanece alojada en un reformatorio de Rosario. Además, la investigación avanzó sobre el entorno familiar, ya que la madre de la adolescente, N. J., fue detenida y está acusada como partícipe secundaria del homicidio. Esta última permanece privada de su libertad en una cárcel de mujeres de la ciudad.

La familia de la víctima buscó a Jeremías por cuatro días hasta que, el 22 de diciembre, un llamado alertó sobre el hallazgo de un cuerpo. Sus dos cómplices y ejecutores del homicidio son inimputables: están libres, pero se dispuso una medida de seguridad para ambos en una audiencia confidencial. Las cámaras de seguridad, la mayoría aportada por el club Colón de Santa Fe, son la principal evidencia que demuestra la premeditación de los homicidas.

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