Comet, el nuevo navegador con inteligencia artificial que desafía a Google y OpenAI

Lanzado globalmente este 3 de octubre, Comet integra inteligencia artificial en cada interacción en línea, permitiendo realizar búsquedas, comparar precios y gestionar calendarios en una sola plataforma, disponible para Windows y macOS

Desde el 3 de octubre de 2025 Comet, el explorador desarrollado por Perplexity AI, puede descargarse de forma gratuita para cualquier usuario a nivel global. Esta decisión marcó la apertura a todo público de un navegador que integra inteligencia artificial como eje central de la experiencia en internet.

Cuáles son las funciones de Comet

El explorador de Perplexity AI funciona como un asistente multitarea que permite realizar búsquedas, obtener resúmenes de artículos, comparar precios en tiendas electrónicas, monitorizar eventos en tiempo real o gestionar el calendario desde una sola interfaz, optimizando procesos que suelen requerir varias pestañas o extensiones en navegadores convencionales.

La startup fundada en 2022 en Estados Unidos, sostiene que su nuevo navegador no es una simple extensión para ejecutar algoritmos de IA, sino una plataforma diseñada desde cero para convertir la inteligencia artificial en parte estructural de la experiencia web.

Así funciona Comet, el navegador que integra automatización y verificación de datos - (Imagen ilustrativa Infobae)

El lanzamiento gratuito de Comet representa un intento explícito por disputar el liderazgo que Google Chrome mantiene en el mundo de los navegadores. La iniciativa se fundamenta en la combinación de capacidades propias de un buscador, un verificador de fuentes y un sistema de automatización para la gestión de actividades.

Un navegador de IA con fuentes comprobables

Uno de los elementos centrales es el uso permanente de prompts y comandos naturales, que transforman la barra de navegación en un entorno de interacción directa con la inteligencia artificial. Perplexity destaca que cada consulta devuelve enlaces directos a fuentes y referencias para sostener la fiabilidad de las respuestas.

Entre las funciones que ofrece el navegador, destacan la posibilidad de solicitar búsquedas complejas como la reserva de vuelos internacionales, recibir alertas en tiempo real sobre eventos deportivos, comparar características de productos o generar resúmenes de reportajes extensos con sus respectivos enlaces de origen.

Perplexity lanzó su navegador Comet de manera gratuita. (Foto: Perplexity)

Dónde se puede conseguir el nuevo navegador de inteligencia artificial

El acceso abierto a Comet no solo redefine la competencia entre navegadores, sino que interpela directamente a los mercados globales donde Google Chrome ha mantenido una cuota de mercado superior al 60% durante más de una década. Con versiones de escritorio para Windows y macOS disponibles desde el sitio oficial, Comet prepara además su desembarco en dispositivos móviles, en sistemas iOS y Android.

La estrategia de Perplexity AI incluye, como aspecto central, la transparencia en la cita de fuentes. A diferencia de asistentes conversacionales como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google, el modelo de Perplexity siempre indica de modo explícito la procedencia de la información que utiliza en sus respuestas.

Esta característica cobra peso a partir del crecimiento en el uso de chatbots basados en inteligencia artificial, cuya precisión y veracidad dependen en buena medida de los datos y repositorios que emplean para entrenarse.

Con la ayuda de inteligencia artificial, Comet centraliza múltiples funciones en una sola interfaz, optimizando actividades que antes requerían varias extensiones o pestañas en otros navegadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe publicado por Semrush en junio de 2025, donde se analizaron cerca de 150.000 menciones realizadas por sistemas de inteligencia artificial para identificar los dominios web más empleados como fuente. Reddit encabeza la lista, representando el 40,1% de las citas, seguido por Wikipedia (26,3%), YouTube (23,5%) y el propio Google (23,3%). Portales como Yelp (21%), Facebook (20%), Amazon (18,7%) y Tripadvisor (12,5%) también funcionan como ejes de consulta habituales, al tiempo que fuentes como Instagram o LinkedIn ocupan posiciones más discretas.

El predominio de plataformas colaborativas como Reddit evidencia que la información procesada por los chatbots frecuentemente surge de foros y comunidades, donde la precisión y el nivel de verificación varían ampliamente.

Cuál es la importancia de las fuentes en los chatbots

A diferencia de otros asistentes, Comet destaca por su cita explícita de fuentes y su enfoque en la fiabilidad, facilitando la verificación y el control sobre la procedencia de la información usada en sus respuestas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comet enfrenta este desafío incorporando la trazabilidad directa de los datos empleados: permite a los usuarios verificar el origen de cada hecho referenciado, lo que facilita la identificación de potenciales inexactitudes y favorece decisiones informadas.

Frente a esto, asistentes como ChatGPT y Gemini tienden a entregar respuestas basadas en procesos de entrenamiento sobre grandes volúmenes de datos públicos, pero sin detallar en cada interacción la raíz de esos contenidos.

El despliegue global y gratuito de Comet amplía la disputa por el control de la puerta de entrada a internet. La startup apuesta a que la combinación de automatización, transparencia y un enfoque centrado en la validación de fuentes puede diferenciar su navegador en un ecosistema digital donde la calidad y confiabilidad de la información adquieren creciente relevancia.