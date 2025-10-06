Bill Gates reveló la clave para salvar el planeta del cambio climático

El empresario ha invertido grandes cantidades de recursos para mitigar el efecto invernadero. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La batalla contra el cambio climático es una de las apuestas que ha hecho Bill Gates donde ha invertido millones de dólares. En un artículo publicado en su blog personal, el cofundador de Microsoft expuso con precisión cuál considera que es el verdadero papel de cada persona y de los gobiernos ante la crisis ambiental.

Gates ha identificado el activismo ciudadano y el consumo responsable como ejes determinantes para avanzar hacia un futuro sin emisiones de carbono. Según él, “el paso más importante que pueden dar las personas para ayudar a evitar un desastre climático es participar en el proceso político”.

El empresario reconoce la urgencia de la situación global, pero recalca que el poder de transformación más efectivo sigue en manos de quienes toman decisiones públicas, orientados por la demanda social.

Es un problema que requiere acciones inmediatas e investigación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las propuestas incluyeron tanto pequeñas intervenciones puntuales como la búsqueda de mayor eficiencia en construcciones nuevas y la multiplicación de inversiones en investigación. La sostenibilidad del planeta requiere medidas concretas y sostenidas, tanto en el plano regulatorio como en el mercado.

Por qué no es suficiente con los pequeños cambios personales

Bajo la óptica de Bill Gates, apostar únicamente por gestos individuales como conducir un coche eléctrico o reducir el consumo de carne tiene un impacto limitado frente a la magnitud de las emisiones globales. “La mayor parte de nuestras emisiones proviene de los sistemas más amplios en los que vivimos”, advirtió en su blog.

Incluso para tareas cotidianas simples, como preparar tostadas, la cadena energética requiere una estructura sistémica que elimine los gases de efecto invernadero desde la producción de pan hasta la generación eléctrica.

Las medidas deben ser desde las autoridades para ver efectos claros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gates enfatizó la complejidad de modificar patrones estructurales: dejar de comer tostadas no resolverá la crisis. El empresario destaca que, para lograr transformaciones exitosas, la prioridad debe situarse en generar presión política que impulse cambios legislativos y regulatorios masivos.

Cuál es la estrategia más poderosa al alcance de cada ciudadano

Gates sostiene que el mayor poder de la sociedad reside en “usar la voz y el voto para lograr un cambio”. Animó a todas las personas a comunicarse activamente con sus representantes.

Para Gates, la participación en procesos políticos es clave para que se vea un impacto a gran escala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hagan llamadas, escriban cartas, asistan a reuniones públicas. Lo que pueden ayudar a sus líderes a comprender es que es tan importante que piensen en el problema a largo plazo del cambio climático como en el empleo, la educación o la atención médica”, señaló Gates.

A criterio del empresario, este ejercicio democrático no es solo una formalidad, sino un motor real de incidencia. Los informes internos de los congresos suelen registrar cuántos ciudadanos se pronuncian sobre el cambio climático.

Entonces, la persistencia y la especificidad del reclamo pueden influir directamente en la agenda de los funcionarios electos. “Exija más fondos para I+D de energías limpias, un estándar de energía limpia o un precio al carbono”, añade Gates.

Qué estatus juega el consumo responsable en el cambio climático

Entre más personas implementen hábitos sostenibles más será viable para las organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el análisis de Gates, el mercado responde a las señales enviadas por los consumidores. “Si cada uno realiza cambios individuales en lo que compra y usa, el resultado puede ser muy positivo, siempre y cuando nos centremos en grandes cambios”, subrayó en su artículo.

Motivó a quienes puedan a instalar termostatos inteligentes que reduzcan el consumo energético o a preferir tecnologías eficientes. De acuerdo con el filántropo, pagar más por autos eléctricos, electrodomésticos de bajo consumo o hamburguesas vegetales no solo baja la huella personal, sino que “transmite el mensaje de que hay mercado para productos limpios”.

Asimismo, el empresario mencionó la adopción de bombillas LED y la reducción ocasional del consumo de carne y lácteos, porque tales acciones envían señales de demanda a las compañías. “Si suficientes personas envían la misma señal, las empresas responderán, bastante rápido, según mi experiencia”, dijo Gates.