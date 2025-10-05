Tecno

Gaming en Latam: así la inteligencia artificial y herramientas no-code están revolucionando los estudios independientes

Con un mercado de 8.400 millones de dólares y 270 millones de jugadores, la región vive un boom donde la innovación tecnológica y la distribución digital abren oportunidades para desarrolladores emergentes

Dylan Escobar Ruiz

Es un sector que funciona
Es un sector que funciona como un laboratorio de innovación y creatividad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial (IA) y las herramientas sin código está redefiniendo el mundo de los videojuegos independientes en Latinoamérica, abriendo nuevas posibilidades para estudios pequeños y desarrolladores individuales.

Según el fondo de inversión Altered Ventures, con sede en Silicon Valley, estas tecnologías han reducido de gran manera las barreras de entrada, permitiendo que la creación de juegos sea más rápida, económica y accesible.

Cuál es el estado del mercado latinoamericano de videojuegos

El mercado latinoamericano de videojuegos alcanzó en 2024 un valor de 8.400 millones de dólares, con un crecimiento interanual sostenido. México se posiciona como líder regional, con una contribución estimada de más de 2.200 millones de dólares, incluso ante la posible implementación de un impuesto del 8% al sector.

El enfoque de este servicio
El enfoque de este servicio está en diferentes edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región cuenta con 270 millones de jugadores, y más del 70% de los estudios independientes se concentran en México, Argentina y Brasil.

De acuerdo con Altered Ventures, el sector independiente funciona como un “laboratorio de innovación”, donde grupos reducidos o incluso desarrolladores solitarios pueden competir a escala global gracias a la distribución digital directa.

El próximo informe del fondo, titulado ‘Juegos, IA y Capital: La Convergencia que Reescribe el Futuro’, resalta que la adopción de inteligencia artificial y plataformas sin código ha optimizado los procesos de desarrollo y reducido los costes, permitiendo la producción de juegos de alta calidad con menos recursos humanos.

Cómo ha impactado los desarrolladores independientes al mercado gamer

En 2024, los desarrolladores independientes fueron responsables de casi el 60% de los nuevos lanzamientos en Steam, lo que representa un mercado de 5.000 millones de dólares y un crecimiento anual cercano al 20%.

Los estudios independientes representan casi
Los estudios independientes representan casi el 60 % de los nuevos lanzamientos en Steam, según Altered Ventures. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este dinamismo ha captado la atención de inversores y emprendedores, quienes ven en la combinación de juegos independientes, inteligencia artificial e innovación digital una de las industrias con mayor potencial en la región.

El fundador de Altered Ventures, Mario Valle Reyes, enfatizó en declaraciones recogidas por Latam Republic: “El sector de los videojuegos independientes está en una posición única para una rápida expansión, donde la creatividad, la tecnología y el talento empresarial se cruzan”.

La investigación de Altered Ventures subraya el papel protagónico de países como México y señala las oportunidades que se abren para inversores, emprendedores y desarrolladores dispuestos a aprovechar el crecimiento de este mercado.

Qué rol tienen los eventos regionales en el impulso de los juegos independientes

Permite dar mayor visibilidad a
Permite dar mayor visibilidad a la oferta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las comunidades de desarrolladores y los eventos especializados han emergido como motores clave en la profesionalización y visibilidad de la industria independiente en América Latina.

Ferias como Brasil Game Show, EVA en Argentina y DevHRMX en México han servido como vitrinas para lanzamientos, atracción de financiamiento y alianzas estratégicas.

El surgimiento de hubs tecnológicos y coworkings enfocados en la creación de videojuegos favorece el intercambio de conocimientos y cultiva la experimentación. Plataformas como Discord y foros exclusivos han propiciado la formación de grupos interdisciplinarios que abordan desde la narrativa hasta el diseño de sonido.

Asimismo, la colaboración regional se ha potenciado con la organización de jams de desarrollo, en las que grupos de varios países compiten en línea con prototipos originales.

Cuáles son los desafíos para lograr una mayor sostenibilidad del sector

Se requiere una mayor inversión
Se requiere una mayor inversión en este tipo de proyectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del crecimiento y la adopción de inteligencia artificial, la sostenibilidad de los estudios independientes todavía enfrenta retos estructurales. El acceso a financiamiento formal continúa limitado: muchos creadores dependen de fondos propios, premios de concursos o campañas de microfinanciación para lanzar sus proyectos.

La fluctuación en las monedas locales y los marcos regulatorios poco adaptados al sector digital suelen añadir incertidumbre a la etapa de publicación y monetización. Otro desafío reside en la falta de acceso a formación técnica avanzada y herramientas de última generación en ciertas áreas del continente.

A esto se suma la necesidad de fortalecer las estrategias de marketing y visibilidad internacional, porque muchos proyectos, a pesar de su calidad, no logran consolidar comunidades de usuarios fuera de la región.

