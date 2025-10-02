Tecno

Todos los juegos que llegarán a Steam en octubre de 2025: conoce la lista completa

Octubre llega cargado de estrenos en Steam, con secuelas esperadas y propuestas independientes que prometen cautivar a la comunidad gamer

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Steam estrenará nuevos juegos en
Steam estrenará nuevos juegos en su tienda virtual. (Foto: Steam)

Cada inicio de mes, los jugadores de PC esperan con atención las novedades que prepara Steam, la plataforma de distribución digital más grande del mundo. Octubre de 2025 no es la excepción: una avalancha de lanzamientos promete conquistar tanto a los fanáticos de las franquicias más consolidadas como a quienes buscan nuevas experiencias interactivas.

La diversidad de propuestas es una de las marcas registradas de este mes. Estrategia, acción, aventuras narrativas y títulos multijugador conforman una lista que tiene como objetivo satisfacer a una comunidad global cada vez más amplia y exigente. Además, los desarrolladores aprovechan esta ventana para presentar secuelas de sagas reconocidas junto con producciones independientes que buscan abrirse camino.

En un mercado cada vez más competitivo, los estrenos de octubre se perfilan como parte del movimiento que mantiene a Steam en la cima de la industria. A continuación, los títulos más relevantes que llegarán a la plataforma.

Steam trae nuevos juegos para
Steam trae nuevos juegos para octubre de 2025.

Los estrenos más esperados del mes

El calendario comienza con Digimon Story Time Stranger, disponible desde el 2 de octubre, que busca expandir el universo de la popular franquicia con una propuesta cargada de narrativa y combates por turnos. Apenas unos días después, el 8 de octubre, aparece Kingmakers, un juego que mezcla estrategia y acción en tiempo real.

El 9 de octubre será una fecha clave con tres lanzamientos simultáneos: Little Nightmares III, que continúa la saga de terror y misterio con nuevos escenarios; Fellowship, una apuesta cooperativa con fuerte componente narrativo; y Blue Protocol: Star Resonance, que amplía el universo del popular RPG online con un apartado gráfico renovado.

La segunda semana trae uno de los lanzamientos más esperados del año: Battlefield 6, previsto para el 10 de octubre, con grandes expectativas en el género de disparos en primera persona. El 16 de octubre se suma Escape from Duckov, una propuesta independiente con tintes de supervivencia.

Battlefield 6.
Battlefield 6.

Aventuras épicas y secuelas destacadas

La recta final del mes concentra algunos de los títulos más ambiciosos. El 21 de octubre llegarán dos producciones de alto calibre: Jurassic World Evolution 3, que permite gestionar parques temáticos con dinosaurios más realistas que nunca, y Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, una secuela largamente esperada por los seguidores del rol vampírico.

El 23 de octubre la acción no se detiene, con el estreno de Vampires: Bloodlord Rising, enfocado en combates intensos y un mundo oscuro, y Moonlighter 2: The Endless Vault, que retoma la fórmula de mazmorras y gestión comercial que caracterizó al primer título.

Para quienes prefieren experiencias de construcción y simulación, Super Fantasy Kingdom llega el 24 de octubre, ofreciendo gestión de reinos en un entorno colorido y estratégico.

Jurassic World Evolution.
Jurassic World Evolution.

El cierre del mes no podría ser más fuerte: The Outer Worlds 2, que debuta el 29 de octubre con nuevas aventuras espaciales y toma de decisiones, y Arc Raiders, programado para el 30 de octubre, un juego de acción cooperativa en tercera persona con ambientación futurista.

Steam: el ecosistema que lo hace posible

Estos lanzamientos confirman el papel central de Steam en la industria del entretenimiento digital. Creada por Valve en 2003, la plataforma evolucionó de ser un simple servicio de distribución a convertirse en un espacio integral para jugadores y desarrolladores.

Steam no solo facilita la compra y descarga de videojuegos, sino que también incorpora funciones como actualizaciones automáticas, soporte para modificaciones, foros de discusión y sistemas de logros. A esto se suman las reconocidas temporadas de ofertas, que permiten acceder a títulos recientes a precios más bajos.

Con una comunidad que supera los 100 millones de usuarios activos, Steam sigue marcando el ritmo en la industria del PC gaming. Los lanzamientos de octubre de 2025 son una muestra clara de cómo la plataforma continúa consolidándose como un punto de encuentro entre grandes compañías, estudios independientes y millones de jugadores en todo el mundo.

