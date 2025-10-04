Tecno

EE. UU. planea alimentar centros de datos de IA con energía nuclear

El proceso de selección para empresas interesadas exigirá autonomía en la gestión energética y planes sólidos para cumplir con normativas y permisos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Se trata de un esfuerzo
Se trata de un esfuerzo por reforzar el liderazgo estadounidense tanto en inteligencia artificial como en energía. (Unsplash)

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos (NNSA) ha lanzado una convocatoria oficial para que empresas privadas presenten propuestas destinadas a construir y operar centros de datos de inteligencia artificial alimentados con energía nuclear avanzada. Esta iniciativa busca transformar dos ubicaciones históricas —el Savannah River Site en Carolina del Sur y la Reserva de Oak Ridge en Tennessee— en polos de innovación tecnológica y energética, como parte de una estrategia nacional para liderar la convergencia entre inteligencia artificial y energía limpia.

El objetivo central del programa es desarrollar la infraestructura necesaria para satisfacer la creciente demanda energética de la inteligencia artificial, utilizando tecnologías nucleares avanzadas y soluciones innovadoras de almacenamiento. El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) ha identificado el Savannah River Site como uno de los cuatro emplazamientos federales prioritarios para proyectos de infraestructura de IA y generación energética.

La convocatoria destaca la importancia de incorporar generación de energía in situ, como reactores nucleares de última generación, y sistemas de almacenamiento que permitan operaciones eficientes tanto en consumo energético como en uso de agua.

Savannah River Site. (Department of
Savannah River Site. (Department of Energy)

Brandon Williams, administrador de la NNSA, subrayó la relevancia estratégica de la iniciativa al afirmar que la convocatoria “es un gran ejemplo de colaboración público-privada que acelera la investigación científica para resolver los desafíos actuales y refuerza el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial e infraestructura energética”.

En el caso del Savannah River Site, el DOE ha delimitado diez tramos específicos de terreno que suman 1.256 hectáreas (3.103 acres) dentro de un complejo de 803 km² (310 millas cuadradas). Estos espacios están destinados a albergar los futuros centros de datos y la infraestructura energética asociada. La Reserva de Oak Ridge, en Tennessee, también figura entre los emplazamientos seleccionados, consolidando el enfoque federal en aprovechar terrenos con legado nuclear para nuevas aplicaciones tecnológicas.

El proceso de selección de socios privados será competitivo. Las empresas interesadas deberán asumir la responsabilidad total sobre el ciclo de vida de cada proyecto, desde la construcción y operación hasta el eventual desmantelamiento de las instalaciones. Un requisito fundamental es que los proponentes aseguren acuerdos propios de interconexión con las redes eléctricas, lo que implica una autonomía significativa en la gestión energética. Las propuestas serán evaluadas en función de su madurez tecnológica, viabilidad financiera y la solidez de sus planes para cumplir con todas las normativas y permisos requeridos.

Antigua instalación secreta Oak Ridge
Antigua instalación secreta Oak Ridge Y-12. (Department of Energy)

Energía nuclear en la era de los centros de datos de IA

La apuesta por la energía nuclear como motor de los centros de datos de inteligencia artificial responde a la necesidad de fuentes de energía fiables y sostenibles para soportar cargas computacionales cada vez mayores. Esta tendencia también se observa en el sector privado. En Texas, la empresa Fermi America ha contratado a Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) de Corea del Sur para diseñar y construir el núcleo nuclear de una red privada de energía destinada a alimentar operaciones de inteligencia artificial de próxima generación. Se prevé que la construcción de esta “isla nuclear” comience el próximo año, con el primer reactor programado para entrar en funcionamiento comercial en 2032.

El Savannah River Site, ubicado en Aiken, Carolina del Sur, cuenta con una trayectoria que se remonta a la década de 1950, cuando su misión principal era la producción de plutonio y tritio para el arsenal nuclear estadounidense durante la Guerra Fría. Desde 1992, el sitio ha orientado sus actividades hacia la gestión ambiental, el manejo de materiales nucleares y la investigación, albergando el Laboratorio Nacional de Savannah River. La transformación de estos terrenos, antes dedicados a la defensa, en polos de innovación tecnológica y energía limpia, refleja un cambio de paradigma en el uso de la infraestructura nuclear federal.

Con esta iniciativa, el gobierno estadounidense busca que antiguos enclaves nucleares se conviertan en motores de la revolución digital y energética, abriendo una nueva etapa en la historia de estos sitios.

Temas Relacionados

Centro de datosData centerInteligencia artificialIAEstados UnidosEnergía nuclear

Últimas Noticias

Diseñan el primer vehículo de delivery espacial: entregas a cualquier lugar de la Tierra en una hora

El desarrollo de una plataforma capaz de almacenar cargas en órbita y entregarlas bajo pedido abre nuevas posibilidades para sectores estratégicos como la salud y la defensa

Diseñan el primer vehículo de

Teclados mecánicos vs. teclados de membrana: ¿cuáles son sus diferencias y para qué usos están recomendados

Aunque ambos cumplen su función, cada uno posee determinadas ventajas y desventajas que los usuarios deben tener en cuenta antes de elegir

Teclados mecánicos vs. teclados de

Apple responde ante los reportes de rayones en varios iPhone 17 exhibidos en tiendas

Más allá de la aclaración sobre los residuos, Apple defendió la resistencia de los materiales utilizados en la construcción del iPhone 17

Apple responde ante los reportes

Glosario de tecnología: qué significa Bus de sistema

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Microsoft lanzará una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming con anuncios

El nuevo modelo busca atraer a quienes aún no han probado el juego en la nube

Microsoft lanzará una versión gratuita
ÚLTIMAS NOTICIAS
José Luis Espert ratificó su

José Luis Espert ratificó su candidatura a diputado: “No me bajo nada”

La UBA distinguió con el Doctorado Honoris Causa a los miembros del tribunal del Juicio a las Juntas

Condenaron a 32 de años de cárcel a “Dumbo”, el capo narco de una banda que recaudaba USD 130 mil por semana

Cuál es la especie de arácnido del Amazonas que tiene dos tipos de machos diferentes

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
¿Y si esta vez sí,

¿Y si esta vez sí, el Nobel de Literatura es para la Argentina?

Daniel Day-Lewis vuelve al cine después de ocho años: “Amo este trabajo, de lo contrario no lo haría”

Las muertes propias

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones por segundo día consecutivo tras un nuevo avistamiento de drones no autorizados

La primera etapa del plan de Trump y los 20 puntos de la propuesta para poner fin a la guerra en Gaza

TELESHOW
Cami Homs y José Sosa

Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé con un tierno posteo

Moria Casán confirmó su regreso a la TV y dio detalles de su nuevo programa: “Me impactó el llamado”

Camilota denunció una cuenta falsa que se hacía pasar por ella para recaudar dinero para Thiago Medina

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos al adelantar parte de su nuevo tema: “Aunque estés con la que a mi me detesta”

Juliana Awada y Valentina Barbier deslumbraron en París: moda, lujo y complicidad en el desfile de Dior