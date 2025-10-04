Tecno

Cuál es el precio del iPhone 17 en Argentina en octubre 2025

Este nuevo celular de Apple se puede encontrar desde 2.599.000 pesos. Equipado con el chip A19 y funciones impulsadas por IA

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

El nuevo iPhone viene en
El nuevo iPhone viene en cinco colores: blanco, negro, violeta, azul claro y verde pastel. (Apple)

El iPhone 17 está disponible en Argentina desde 2.599.000 pesos a octubre de 2025. Es el modelo más reciente de Apple, equipado con el nuevo chip A19, diseñado para mejorar el rendimiento y potenciar funciones de inteligencia artificial, según la compañía.

Esta serie ofrece un chip de 3 nanómetros que proporciona mayor fluidez y hasta ocho horas adicionales de batería en comparación con la generación anterior.

Cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, lo que asegura imágenes nítidas y fluidas.

En el área de fotografía,
En el área de fotografía, incorpora una cámara principal de 48 MP, un teleobjetivo de 12 MP y una cámara frontal potenciada con inteligencia artificial. REUTERS/Evgenia Novozhenina

En el apartado fotográfico, integra una cámara principal de 48 MP, un telefoto de 12 MP y una cámara frontal con inteligencia artificial, capaz de detectar más personas en la imagen y ajustar el encuadre automáticamente, incluso permite tomar fotos horizontales sin girar el equipo.

Entre las novedades de software se incluyen traducción en tiempo real y búsqueda por imágenes impulsada por IA.

El iPhone 17 Air se destaca por su diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Ofrece una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP. Utiliza exclusivamente eSIM y lleva el chip A19 Pro.

En otros países del mundo,
En otros países del mundo, Apple conservó el gesto de la pinza. (Apple Colombia)

El iPhone 17 Pro incorpora el A19 Pro para un rendimiento 40 % superior, un sistema de refrigeración por cámara de vapor y un módulo de cámaras rediseñado: sus tres sensores traseros son de 48 MP con zoom digital de 40x y avances en la captura de luz y color.

Cuál es la diferencia entre el iPhone 17 y el Air

La principal diferencia entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Air radica en el diseño, el hardware y las prestaciones. El iPhone 17 estándar mide 71,5 mm de ancho, 149,6 mm de alto y pesa 177 gramos.

El iPhone 17 Air, en cambio, es más grande, pero considerablemente más delgado y ligero: mide 74,7 mm de ancho, 156,2 mm de alto, tiene tan solo 5,64 mm de grosor y un peso de 165 gramos, destacando por su diseño ultradelgado.

La diferencia clave entre el
La diferencia clave entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Air está en el diseño, el hardware y las funciones que ofrecen. REUTERS/Shannon Stapleton

En cuanto al rendimiento, el iPhone 17 incorpora el chip A19, mientras que el iPhone 17 Air está equipado con el A19 Pro, que ofrece una CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos con aceleradores neuronales, motor neural de 16 núcleos y ray tracing por hardware.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 dispone de un sistema dual de 48 MP, mientras que el iPhone 17 Air integra una única cámara trasera de 48 MP. Ambos cuentan con una cámara frontal Center Stage de 18 MP.

Otra diferencia relevante es la conectividad: el iPhone 17 Air solo utiliza eSIM debido a su estructura ultra delgada, mientras que el iPhone 17 mantiene la tradicional ranura para SIM física.

Los AirPods Pro 3 cuentan
Los AirPods Pro 3 cuentan con una cancelación de ruido hasta cuatro veces más potente que la versión anterior e incorporan traducción en tiempo real. (Apple Event)

Qué otros productos presentó Apple

Además de la serie iPhone 17, Apple presentó varios productos destacados. Los AirPods Pro 3 ofrecen cancelación de ruido hasta cuatro veces superior a la generación anterior e integran traducción en tiempo real, permitiendo escuchar conversaciones en el idioma seleccionado.

Se adaptan a distintos tamaños de oreja y cuentan con certificación IP57, que los hace resistentes al agua y al sudor.

En relojes inteligentes, el Apple Watch Series 11 incluye una pantalla diez veces más resistente y un sistema avanzado de salud capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, disponible en más de 150 países.

Este es reloj de Apple
Este es reloj de Apple con mayor área para la pantalla. (Apple)

El Apple Watch Ultra 3 es el modelo más avanzado, incorpora conexión satelital para mensajes y llamadas de emergencia, batería de hasta 42 horas y una pantalla más grande y brillante.

Por otro lado, el Apple Watch SE 3 es una opción más asequible, con funciones básicas de salud, control por gestos, pantalla always-on y hasta ocho horas de autonomía con solo 15 minutos de carga.

Toda la nueva línea Apple Watch cuenta con batería para 24 horas y está fabricada en titanio 100% reciclable, reforzando el compromiso ambiental de la empresa.

<br>

