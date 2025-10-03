Tecno

La nueva actualización del aplicativo de Nvidia trae grandes cambios para las portátiles de juego

Además de corregir errores, la actualización mejora la estabilidad general y asegura una mayor durabilidad del software

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Nvidia actualiza su aplicación e implementa mejoras. (Nvidia)

Nvidia continúa reforzando su ecosistema de software para ofrecer una experiencia más completa a los jugadores de PC. La compañía ha lanzado una nueva actualización de su aplicación oficial que introduce funciones específicas para portátiles de juego y mejoras destinadas a optimizar el rendimiento en títulos recientes. Con esta versión, los usuarios podrán aprovechar configuraciones adicionales que hacen más eficiente el uso de la GPU en entornos exigentes.

El lanzamiento de la actualización 11.0.5.266 no solo corrige errores detectados en versiones anteriores, sino que también añade herramientas ligadas al proyecto G-Assist, el sistema de inteligencia artificial de Nvidia que facilita la gestión automática de recursos. Estas incorporaciones buscan ofrecer una mayor autonomía y estabilidad durante las sesiones de juego en laptops.

Además de optimizar la experiencia para determinados videojuegos, la actualización abre la puerta a un soporte más amplio para tecnologías como DLSS, consolidando el papel de la aplicación como un pilar central en el ecosistema de software y hardware de la compañía.

Nvidia actualiza su aplicación y ofrece mejoras para las laptops gaming. (Nvidia)

Nuevas funciones en portátiles gaming

Una de las principales novedades de la actualización es la integración de controles avanzados en el sistema G-Assist, el cual ahora incorpora ajustes como Battery Boost, WhisperMode y Battery-Friendly Playable Settings. Estas herramientas permiten al usuario equilibrar el rendimiento gráfico con la duración de la batería, logrando que los portátiles mantengan estabilidad en largas sesiones sin necesidad de estar conectados permanentemente a la corriente eléctrica.

El objetivo de estas funciones es ofrecer a los jugadores un mayor control sobre cómo se gestiona la energía de sus equipos, adaptándose tanto a partidas rápidas como a sesiones prolongadas. Esta flexibilidad se convierte en un valor añadido frente a la demanda de portátiles más ligeros y con mejor autonomía.

Correcciones y estabilidad mejorada

La versión 11.0.5.266 también se centra en resolver fallos técnicos detectados en ediciones anteriores de la aplicación. Entre los cambios se incluyen ajustes que mejoran la durabilidad del sistema, reducen posibles bloqueos y corrigen errores menores que afectaban al rendimiento de la interfaz.

Nvidia actualiza su aplicación y ofrece mejoras para las laptops gaming. (Nvidia)

Nvidia asegura que estas optimizaciones no solo benefician a los usuarios en términos de estabilidad, sino que también sientan las bases para próximas actualizaciones. Con este paso, la compañía busca garantizar una plataforma más confiable para el control de configuraciones y la administración de drivers en tiempo real.

Mejoras específicas en videojuegos

La actualización incorpora perfiles optimizados para títulos de gran popularidad como Borderlands 4, Grounded 2 y Mafia: Old Country, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida en portátiles con GPU de NVIDIA. Estos ajustes automáticos permiten a los usuarios disfrutar de configuraciones gráficas equilibradas sin necesidad de modificar manualmente cada parámetro.

De igual manera, la aplicación añade soporte de anulación de DLSS en juegos como Jump Space, Dying Light: The Beast, Cronos: The New Dawn y Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, entre otros. Esta compatibilidad expande el alcance de la tecnología de escalado por IA, ofreciendo mejores tasas de fotogramas y mayor nitidez en las imágenes.

Nvidia actualiza su aplicación y ofrece mejoras para las laptops gaming. (Nvidia)

Un software en constante evolución

Con esta actualización, Nvidia reafirma su estrategia de mantener un ciclo frecuente de mejoras para su aplicación. Esta es ya la segunda revisión importante de la versión 11.0.5 en lo que va del año, y la compañía ha adelantado que continuará perfeccionando las funciones orientadas a los jugadores de PC.

La incorporación de ajustes ligados a G-Assist, el soporte expandido de DLSS y las optimizaciones para nuevos títulos muestran el compromiso de NVIDIA con el mercado gamer, especialmente en el segmento de portátiles, donde el equilibrio entre potencia y eficiencia es fundamental.

En un panorama donde los videojuegos demandan cada vez más recursos, las actualizaciones constantes de la aplicación de NVIDIA representan una ventaja competitiva para los usuarios que buscan aprovechar al máximo el hardware disponible. Con cada iteración, la compañía refuerza su posición como líder en soluciones gráficas, combinando innovación en software con la potencia de sus GPU.

