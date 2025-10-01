HONOR ALPHA Store, la primera tienda del mundo de IA atendida por humanos y robots

La tienda ofrece un entorno abierto, relajante y de diseño centrado en las personas. (HONOR)

HONOR acaba de inaugurar la HONOR ALPHA Store, un espacio definido por la compañía como “centro de innovación de vida inteligente impulsada por IA”. La tienda se ha diseñado como un punto de convergencia entre la tecnología más avanzada y la inspiración cultural, presentando al público no solo los productos más recientes, sino también experiencias que integran vanguardia y diseño humanizado.

Infobae conoció en exclusiva cómo es la tienda, las innovaciones presentes en sus instalaciones y todas las novedades sobre HONOR ALPHA Store.

La visión de HONOR sobre el ecosistema de IA y su desarrollo en Shenzhen

La apertura de la HONOR ALPHA Store responde a la estrategia Alpha Plan, presentada en el MWC Barcelona 2025, que marcó el paso de HONOR de fabricante de teléfonos inteligentes a líder global en inteligencia artificial para dispositivos y ecosistemas.

HONOR acaba de inaugurar la HONOR ALPHA Store. (HONOR)

Según manifestó James Li, CEO global de HONOR, durante el acto inaugural, “este no solo es un hito importante en la implementación del HONOR Alpha Plan, sino también un nuevo punto de partida para trabajar con socios de la industria para avanzar hacia el futuro de la vida inteligente por medio de la IA, permitiendo que esta tecnología realmente fluya en cada dispositivo, cada escenario y cada experiencia relevante para la vida de los consumidores, liberando así el potencial de cada persona”.

La tienda ofrece un entorno abierto, relajante y de diseño centrado en las personas. La disposición de sus espacios gira en torno a “escenarios de vida” potenciados por IA, permitiendo a los visitantes experimentar, con ejemplos concretos, cómo la inteligencia artificial revoluciona desde los viajes inteligentes hasta el entretenimiento.

Experiencia inmersiva con IA: el asistente YOYO y espacios de interacción social

Un aspecto emblemático de la tienda es la zona dedicada a YOYO, el asistente de inteligencia artificial de HONOR. Este entorno permite interactuar en profundidad con cuatro grandes áreas: estilo de vida de IA, asistencia de IA, creación de contenido de IA y compañía de IA.

YOYO, el asistente de inteligencia artificial de HONOR. (HONOR)

YOYO incorpora percepciones visuales avanzadas, memoria contextual y gran capacidad de ejecución de rutinas, recordando detalles importantes para el usuario y actuando de manera proactiva. Como muestra práctica, YOYO puede aplicar preferencias personales, como elegir asientos específicos en un viaje o recomendar restaurantes adaptados a los gustos del usuario, materializando así una experiencia de IA altamente humanizada y fluida.

La HONOR ALPHA Store también destaca por el AI Inspiration Café, un espacio especialmente concebido para que tecnólogos, creadores y visitantes compartan ideas y experiencias mientras disfrutan de un café.

Para celebrar la apertura, la marca ha planeado actividades interactivas y performances creativas, asegurando experiencias atractivas para diferentes públicos y edades. Este enfoque refuerza la propuesta de HONOR de ser un punto de innovación tecnológica y cultural, donde la experimentación y el encuentro se dan la mano.

La HONOR ALPHA Store también destaca por el AI Inspiration Café. (HONOR)

HONOR ALPHA Store: innovación, diseño y visión global

La inauguración de la HONOR ALPHA Store marca el inicio de una nueva etapa para la marca, que busca liderar el desarrollo de plataformas y dispositivos de inteligencia artificial abiertos al usuario y a la colaboración industrial.

Ahora abierta al público, la tienda —ubicada en Shenzhen Bay MixC, China— invita a visitantes de todo el mundo a conocer sus más recientes lanzamientos y explorar de primera mano lo último en innovación tecnológica y diseño. Este espacio está preparado para convertirse en un referente internacional, fusionando tecnología, cultura y experiencias de vanguardia en el corazón de Shenzhen y proyectándose como hito inspirador para el resto del mundo.