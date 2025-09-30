Conoce el HONOR 400 Smart: combina potencia de batería, resistencia a caídas y agua, y un botón de IA

Es un teléfono que fue sometido en varias pruebas que refuerzan su propuesta de durabilidad. (Foto HONOR)

HONOR anunció el lanzamiento del HONOR 400 Smart, un dispositivo que incorpora una serie de características enfocadas en ofrecer durabilidad, autonomía y funciones de inteligencia artificial (IA).

El modelo se presenta con una batería de amplia capacidad, funciones reforzadas de seguridad y un botón de acceso instantáneo a IA, que pretende responder a la demanda de consumidores interesados en dispositivos útiles para el trabajo y la vida diaria.

En qué destaca la resistencia de este nuevo modelo de HONOR

El dispositivo ha sido diseñado para soportar las exigencias del uso diario, ofreciendo protección certificada de cinco estrellas, según los estándares del laboratorio SGS Premium Performance.

Es resistente a caídas en superficies sólidas. (Foto: HONOR)

Este nivel de resistencia, poco común en la gama de entrada, se obtiene mediante esquinas reforzadas, una estructura inspirada en chalecos antibalas, sistemas de amortiguación integrados y una distribución descentralizada de las fuerzas ante impactos.

La compañía realizó múltiples pruebas de caída, logrando que el terminal soportase incidentes desde alturas superiores a los dos metros.

La combinación de arquitectura robusta y materiales específicos proporciona una protección integral contra los golpes más habituales, característica esencial para quienes buscan un teléfono resistente.

Cómo rinde su batería ante desafíos de uso intensivo cotidiano

En el apartado de autonomía, el HONOR 400 Smart incorpora una batería de 6.500 mAh de doble celda. Este diseño permite no solo una mayor duración, sino una recarga más rápida y una estructura enfocada en la seguridad interna, con múltiples puntos de monitoreo de temperatura.

Cuenta con una buena autonomía y capacidad de carga rápida. (Foto: HONOR)

La compañía remarcó que la batería mantiene su funcionamiento óptimo en un rango de -20 °C a 55 °C, evidenciando utilidad tanto en climas fríos como calurosos.

A este rendimiento contribuye la carga rápida por cable de 35 W, bajo el sistema HONOR SuperCharge, que ofrece recargas veloces para minimizar periodos de inactividad.

La marca asegura que la vida útil del módulo energético se extiende hasta cinco años, una cifra relevante en términos de sustentabilidad tecnológica y economía del consumidor.

Qué nivel de resistencia al agua ofrece el dispositivo de HONOR

La certificación IP65 otorga al HONOR 400 Smart protección contra salpicaduras, enjuagues y exposición breve al agua. El dispositivo fue evaluado para soportar hasta un minuto bajo medio metro de agua sin perder operatividad.

Es posible seguir con la misma experiencia de la pantalla así le salpique agua. (Foto: HONOR)

Esta protección suma valor en contextos donde la exposición accidental al líquido podría afectar otros teléfonos de características similares. Otro detalle relevante se observa en la optimización de la pantalla, que permite uso completo incluso con las manos húmedas.

Esta característica en la sensibilidad táctil facilita el empleo en situaciones cotidianas y ambientes adversos, ampliando el espectro de usuarios potenciales desde trabajadores al aire libre hasta deportistas o personas con vida activa.

Cómo integra el teléfono las funciones de inteligencia artificial

Entre las novedades que introduce la compañía con este modelo se encuentra el Botón de IA instantáneo. Esta adición permite dos formas de interacción: con un clic, se abren aplicaciones personalizadas o se activan procesos de optimización interna; con una pulsación prolongada, se accede a servicios como traducción en tiempo real mediante IA.

El terminal opera sobre el ecosistema MagicOS 9.0 basado en Android 15, integrando recursos inteligentes como Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search y compatibilidad con el Asistente Google Gemini.

Es una de las marcas que está innovando en potenciar estas herramientas es sus modelos. (Foto: Europa Press)

Las herramientas de edición con IA, como la expansión de imágenes, recorte inteligente y mejorado automático, facilitan tareas creativas y de gestión, cubriendo tanto necesidades laborales como de entretenimiento.

Qué hardware incorpora para favorecer el rendimiento del dispositivo

El procesador Snapdragon 6s Gen 3 motoriza el HONOR 400 Smart, aportando un incremento en la fluidez y potencia gráfica respecto a versiones previas. La GPU experimenta una mejora del 84%, elevando la experiencia en juegos y aplicaciones exigentes.

El sistema se apoya en la tecnología RAM Turbo, equiparándose a 24 GB de memoria combinada (12 GB físicos más 12 GB virtuales), lo que optimiza el rendimiento en multitarea y minimiza retrasos en el cambio entre aplicaciones.

Al almacenamiento interno de hasta 256 GB se suma la capacidad de alojar aproximadamente 150.000 fotografías u otros archivos, adaptándose a usuarios que priorizan preservar grandes volúmenes de información localmente.