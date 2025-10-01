Estos son los nuevos juegos que se suman a Xbox Game Pass en octubre de 2025: de clásicos renovados a indies originales

Los suscriptores de Xbox Game Pass recibirán sagas legendarias y juegos innovadores este octubre - MICROSOFT

Octubre de 2025 dará a los suscriptores de Xbox Game Pass una de las selecciones más variadas y atractivas del año. El servicio prepara una lista de novedades que combina títulos independientes de propuesta experimental con el regreso de sagas esperadas y secuelas de videojuegos aclamados.

Entre las sorpresas, destacan la vuelta de Ninja Gaiden con su cuarta entrega numerada y el esperado estreno de The Outer Worlds 2, sumando además lanzamientos “day one” para usuarios de consola, PC y cloud.

Microsoft impulsa Xbox Game Pass con títulos emblemáticos y variedad de géneros en octubre 2025 - (Foto: Xbox)

Estrenos destacados que llegan a Xbox Game Pass en octubre

El mes arranca el 7 de octubre con Sopa: Tale of the Stolen Potato (PC, consola y cloud), una aventura surrealista y cómica en la que recuperar una patata robada es la principal misión, mezclando exploración, puzles y situaciones absurdas. Ese mismo día se suma Little Rocket Lab (PC, consola y cloud), un simulador experimental de física espacial que reta a construir y lanzar cohetes, ideal para quienes buscan superar desafíos de ingenio.

El 15 de octubre debuta Ball x Pit (consola), un arcade minimalista de plataformas que apuesta por la precisión y los reflejos en partidas cortas donde el objetivo es mover una esfera a través de obstáculos.

El 17 de octubre llega Keeper (PC, Xbox Series y cloud), un videojuego tipo roguelite de acción con exploración de mazmorras, vínculos con criaturas guardianas y una estética oscura que destaca por la intensidad de sus combates.

El 21 de octubre es el turno de uno de los platos fuertes del mes: Ninja Gaiden 4 (PC, Xbox Series X|S y cloud). El regreso de Team Ninja con el legendario Ryu Hayabusa incluye combates veloces, enemigos imponentes y toda la acción característica de la franquicia, disponible desde el primer día en Game Pass.

El esperado regreso de Ninja Gaiden y The Outer Worlds 2 encabezan una oferta que incluye desde aventuras cómicas hasta RPGs espaciales, con lanzamientos inmediatos en consola, PC y nube

El 23 de octubre el catálogo suma dos títulos relevantes. El primero, Bounty Star (PC, consola y cloud), centra la acción en un mundo postapocalíptico donde los combates con robots personalizables llevan la supervivencia al límite.

El segundo, Moonlighter 2 (PC), es la secuela directa del popular indie, permitiendo gestionar una tienda de día y explorar mazmorras de noche con nuevas mecánicas y batallas más profundas.

El cierre del mes llega con una de las mayores apuestas de octubre: The Outer Worlds 2 (PC, Xbox Series y cloud), el nuevo RPG espacial de Obsidian que promete universos por descubrir, elecciones con repercusiones reales y mejoras en el sistema de combate. Este título también estará disponible el día de su lanzamiento para todos los suscriptores.

Con esta agenda, octubre se posiciona como uno de los meses más fuertes del año para Xbox Game Pass, no solo por la variedad de géneros y fórmulas, sino por la llegada simultánea de grandes títulos (‘day one’) que históricamente generan gran interés entre la comunidad. Además de los nombres destacados, se espera el anuncio de más incorporaciones para cerrar el mes.

Xbox Game Pass octubre 2025: Del regreso de Ryu Hayabusa a la exploración espacial de Obsidian - ID@Xbox

Qué es Xbox Game Pass y cómo funciona

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de videojuegos desarrollado por Microsoft que da acceso a una biblioteca rotativa de cientos de títulos por una tarifa mensual fija. Funciona de manera similar a plataformas populares de series y películas, como Netflix o Amazon Prime Video, pero enfocado exclusivamente en videojuegos.

El catálogo incluye desde éxitos de Xbox Game Studios, Bethesda y Activision Blizzard, con estrenos disponibles el día de su lanzamiento, hasta juegos independientes y de terceros, los cuales se suman o rotan con frecuencia para mantener la oferta renovada.

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual de Microsoft que ofrece acceso a una biblioteca en rotación de videojuegos para consola, PC y dispositivos en la nube, permitiendo disfrutar de estrenos, clásicos y experiencias exclusivas sin compra adicional - consolas Series X y S / XBOX

La compatibilidad alcanza consolas Xbox (Xbox One y Series X|S), PC con Windows y dispositivos móviles, a través de la nube.

El servicio ofrece diferentes planes: desde la opción más básica, Game Pass Core, que incluye acceso multijugador online y un catálogo curado de títulos esenciales, hasta Game Pass Premium y Game Pass Ultimate, que expanden la biblioteca y dan beneficios como juegos “day one”, acceso a títulos exclusivos, suscripciones adicionales (EA Play, Ubisoft+ Classics) y la posibilidad de jugar en la nube sin necesidad de instalar los juegos localmente.

Los suscriptores pueden aprovechar descuentos en juegos y contenido adicional, así como recompensas especiales en títulos seleccionados.