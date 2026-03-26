Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Conoce las historias más populares de esta semana en Webtoons (Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que las personas puedan leerlos desde sus teléfonos móviles o dispositivos electrónicos.

Romance, fantasía, comedia, acción y terror son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es la primera plataforma que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel mundial. Cada semana publican un top con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 26 de marzo.

Los Webtoons más populares

1.- Complejo de amigos de la infancia Género: RomanceAutor: EUNHIHaneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

2.- Tu Ryan Género: RomanceAutor: BAEK SEOLHONG, Mongzzee, socheock..Eloise vive en una granja en un pueblo tranquilo llamadao Feltham y sueña con un soldado llamado Ryan Wilgrave. Se entera de que un joven llamado Ryan se mudará a la mansión cercana a la de ella, pero no es el Ryan que ella se imagina: es un soldado muy serio y distinto a lo que ella se imagina.

3.- Mordiscos de amor Género: RomanceAutor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

4.- Amor dulce, convivencia ardiente Género: RomanceAutor: SeoruEunseol se reencuentra con su primer amor, Woohyun, tras nueve años separados y habiendo hecho cada uno su propia vida. Los sentimientos que ambos creían olvidados se reavivan cuando un impulso los junta de nuevo. ¿Se convertirá en fuego esa chispa que hay entre ellos?

5.- Observando al hijo de la amiga de mamá Género: RomanceAutor: eugyeom2Seyi Im visita la casa de la directora de un lujoso centro comercial y amiga de su madre, quien le propone dar clases particulares a su hijo menor. Sin embargo, al subir al segundo piso para conocer a su alumno, se encuentra accidentalmente con el hijo mayor, Seungju Tae, totalmente desnudo. Tras un año de ser tratada como una pervertida por él, el día que por fin termina su labor como tutora, la madre le hace una oferta imposible de rechazar: "Seyi, quiero que vigiles de cerca a Seungju". "Lo siento, señora.. pero es que su hijo está loco".

6.- Miyeon Género: RomanceAutor: seo nyeEn el último año de secundaria, Miyeon se siente feliz y con ganas de vivir el futuro. Se sorprende al ver al chico nuevo con golpes en la cara. Pero de un momento para otro, se despierta en el futuro, sin recuerdos de lo que pasó entre ese día en la escuela y los seis años que le siguieron. Ahora es una actriz de 25 años que debe revelar el misterio de su pasado olvidado.

7.- Una atípica historia de reencarnación Género: RomanceAutor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

8.- Esposo vacilante Género: RomanceAutor: DONGHEE, JANE, DONGGRAMI..Jihyeok y Sohee, quienes vivieron bajo un matrimonio de fachada durante tres años, finalmente deciden divorciarse. Sin embargo, Sohee descubre que está embarazada. Mientras ella intenta ocultarlo para seguir adelante con la separación, Jihyeok intenta dar marcha atrás. Sus caminos se siguen cruzando tras la ruptura y ella siente cómo su corazón se acelera cada vez que lo ve. ¿Será el miedo a que le arrebaten a su hijo, o es que todavía alberga sentimientos por ese hombre?

9.- Una niña parecida a mí Género: RomanceAutor: FLADA, PATNOCUn embarazo sorpresa hace que Jeong-oh, una estudiante universitaria, entre en pánico. Su solidario novio Jiheon planea una propuesta amorosa, pero un accidente automovilístico borra sus recuerdos recientes, incluido su relación con Jeong-oh. Siete años después, se reencuentran inesperadamente, pero Jiheon no recuerda a Jeong-oh ni el hecho de que tienen una preciosa hija.

11.- Entre el amor y la amistad Género: RomanceAutor: HBCUL8EREunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

14.- Deseo elegante Género: DramaAutor: Kim Jong GeonSolhee se cuentra con su primer amor, Woojae, tras muchos años sin verlo. Pero resulta que está en una relación ilícita con su jefa casada. Por circunstancia de la vida, Solhee acaba enseñando viola al hijo de la amante de Woojae.

15.- Yo soy la reina en esta vida Género: FantasíaAutor: Themis, Omin, Lefaljinf..El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

17.- El romance de Iseop Género: RomanceAutor: 248, Anna KimCon su excepcional perspicacia empresarial, Mingyeong Kang ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa del Grupo TK, el principal conglomerado de Corea, convirtiéndose en gerente senior en tiempo récord. Sin embargo, después de 10 años en la compañía, le han asignado ser la secretaría de Iseop Tae, el sucesor del Grupo TK. Ambos ingresaron a la compañía al mismo tiempo, pero desde que él quedó en segundo lugar detrás de ella durante el entrenamiento para nuevos empleados, a Iseop nunca le cayó bien Mingyeong. Ella lo supera en todos los aspectos y ha pisoteado su ego.. Entonces, ¿por qué no puede dejar de pensar en ella?

18.- La casa en la que vives Género: DramaAutor: Seokwoo, Hae BadaHwarin tiene 30 años y sobrevive a duras penas criando a dos hijos en una pobreza extrema. Un día, cambia de cuerpo con una amiga que se casó con su primer amor, un hombre rico. Pero la alegría de obtener la vida que envidiaba dura poco. Al revelarse los horribles secretos de esa casa, Hwarin cae en una trampa sin retorno.

19.- Operación: Amor Puro Género: RomanceAutor: kkokkalee, DledumbEs difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

20.- La beba tirana Género: FantasíaAutor: Lee Huin, AwonGyeoul Yoon no es ajena a la tragedia, ya que perdió todo, incluso su vida, por culpa de su padre inútil. Cuando despierta después de la muerte, Gyeoul se encuentra en el cuerpo de un bebé recién nacido: ¡ahora es la princesa Mabel del poderoso Imperio Ermaneau! Con su nueva familia cariñosa y el poder del imperio a su disposición, Mabel tiene todo lo que siempre ha deseado. Al enterarse de que es el sujeto de una profecía que pone en juego la salvación del mundo, Mabel se da cuenta rápidamente de que hay personas que no se detendrán ante nada para destruir su nueva paz.

21.- Nacida para ser la gran duquesa Género: RomanceAutor: LICO, CHYAMI, LECHIMONA..Se suponía que Annette Fraise moriría siendo la villana de la novela, pero ahora, esta joven está usando su encanto del siglo 21 para sobrevivir su matrimonio con el duque del norte, Loic Blenheim. A pesar de que la historia incluye un incómodo accidente, un contrato matrimonial y una maldición, puede que el amor sea lo que finalmente cambie todo.

22.- La duquesa en ruinas Género: RomanceAutor: Candlebambi, Saedle, Lemon Frog..Edele Lancaster es la dama perfecta de la nobleza que nació para hacer su trabajo. Pero, cuando su esposo comete traición, la marcan como traidora y la convierten en esclava. Intenta suicidarse para conservar su honor de mujer de la nobleza, pero su nuevo amo, el conde Laslo Krissus, evita que lo logre. ¿Edele logrará encontrar la felicidad y la libertad viviendo como la criada del conde Krissus?

23.- Reglas para salir con basura Género: RomanceAutor: Seo YeonDespués de que una ruptura con un terrible ex obligara a Ihyeon Seon a tomarse un descanso de tres años en la universidad, lo último que quiere hacer a su regreso es meterse de lleno en otra relación. Pero entonces llega Chanu Nam, un chico malo que se encuentra interesado en Ihyeon. Y de repente, lo que se suponía que iba a ser un último año tranquilo parece que va a ser cualquier cosa menos eso. Cuanto más se aleja Ihyeon de Chanu, más la atrae él. Pero alguien tiene que ceder, ¿quién cederá primero?

24.- La flor que se tragó a la bestia Género: RomanceAutor: Mrang, Dalchun, Baekmyol..Pone su vida en oferta para escapar de un futuro trágico. Cuando a Iris Whittle la asesina su sádico marido, vuelve atrás en el tiempo a cuando tenía 20 años. Como la hija no deseada de un duque, Iris se da cuenta de que puede sacarle provecho a su estatus y conocimientos sobre el futuro para asegurarse una vida mejor esta vez. Con eso en mente, Iris le hace una audaz propuesta de matrimonio al soltero más codiciado del imperio Gavizar: al aterrador conde Keibran Green. Detrás de su comportamiento brusco y severo, esconde los colmillos de un lobo.

25.- Un intruso gentil Género: RomanceAutor: EENY, YuhanIhan Jeong pierde a su madre y su hermano en un accidente de auto a los 9 años. Desde entonces, es criada por Chio Han y sus padres, que vivían en la casa de al lado. Ahora, a punto de ir a la universidad, Ihan se encuentra viviendo con Chio bajo el mismo techo y se da cuenta de que siente algo más que un simple afecto familiar por su figura fraternal. Mientras intenta superar su trauma y la incomodidad de la vida universitaria, Ihan conoce a Yujin Seo, un campeón de judoca en su universidad, idéntico a su difunto hermano. ¡¿Y ahora se muda a la casa de al lado?!

26.- Entre letras y sábanas Género: RomanceAutor: JOOYAHayun, quien alguna vez fue una exitosa autora de webtoons +18, cayó estrepitosamente y terminó convertida en una creadora sin chispa. Pero cuando se trata de contenido para adultos, sus ojos vuelven a brillar al máximo. Con Juho, su PD gruñón pero brillante y Minjun, su exnovio y escritor, ¿podrá esta vez lograr el éxito? Una comedia romántica alocada y encantadora, con crecimiento, emoción y risas, ¡todo en uno!

27.- A fuego lento Género: RomanceAutor: Team SABANA, Team J, Early Flower..Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

28.- Boyfriends. Género: Vida cotidianaAutor: refrainbowUn cómic sobre cómo conseguir un novio.. ¡o varios! Cuatro estudiantes universitarios empiezan una relación poliamorosa y exploran las aventuras del mundo de las citas.

29.- Negocio matrimonial Género: RomanceAutor: Antstudio, hanheun, KEN..Bianca de Arnaud, malvada por excelencia, famosa por su derroche y su carácter insoportable, odiada por todos. Cuando muere sola y abandonada, ocurre un milagro: ¡regresa a sus dieciocho años! Ahora, con una segunda oportunidad, Bianca se enfrenta a un desafío. Es despreciada y su posición en la corte es precaria. Para asegurar su futuro, necesita un heredero de su esposo, el estoico y reservado Conde Zachary de Arnaud. ¿Podrá Bianca cambiar su destino? ¿O su pasado la perseguirá?

30.- Atrapada en una telenovela Género: DramaAutor: Ganno, Apricot.KLuego de una vida de dificultades como una chica huérfana, Jia Han logra su sueño de tener casa propia.. solo para que su momento de felicidad se termine súbitamente. Mientras veía su telenovela favorita, a Jia le da un fuerte dolor punzante en el corazón, el cual lleva a su inevitable muerte. Pero, cuando despierta, se encuentra no en el paraíso, sino en la telenovela que estaba viendo. ¡Y se ha convertido en nada más y nada menos que en la villana! En un mundo donde una mirada robada puede desatar un escándalo y un paso en falso desata emociones desaforadas, ¿qué destino le espera a nuestra querida Jia?

Las mejores aplicaciones para disfrutar de Webtoons

La plataforma de streaming, Crunchyroll, adaptó a anime el webtoon de Solo Levealing. Este es uno de los tantos casos de historietas digitales que fueron adaptadas para la pantalla chica (Crunchyroll)

En la era digital actual, los webtoons han ganado popularidad como una forma moderna y accesible de disfrutar el cómic. Entre las mejores aplicaciones para leer webtoons se encuentra LINE Webtoon, que ofrece una gran cantidad de títulos en diferentes géneros como acción, romance, comedia y drama. Según la página oficial de la app, la plataforma alberga a miles de artistas y cuenta con una base de usuarios activa y creciente.

Otra aplicación destacada es Tapas, que no solo ofrece webtoons, sino también novelas gráficas y cómics de otros estilos. La plataforma tiene una gran variedad de contenido, tanto gratuito como de pago y permite a los creadores independientes publicar sus obras. De acuerdo con su sitio web oficial, la app está diseñada para facilitar la interacción entre lectores y autores, ofreciendo una experiencia más personalizada y cercana.

Lezhin Comics también se destaca por su contenido exclusivo y de alta calidad. Esta aplicación está centrada en los webtoons de autor, brindando una selección premium para quienes buscan historias más maduras y sofisticadas. Lezhin es especialmente popular por su enfoque en títulos para un público adulto, con tramas complejas y profundas. Conforme a su página oficial, brinda una experiencia sin interrupciones, con un modelo de negocio basado en la compra de episodios y suscripciones.

Manta es una plataforma relativamente nueva que ha ganado terreno rápidamente en el mundo de los webtoons. Ofrece una experiencia de lectura sin anuncios y con un enfoque en contenido de pago mediante suscripción mensual. Según su sitio web, esta plataforma se dedica a la curaduría de historias de calidad, permitiendo que los lectores disfruten de series con tramas intrigantes y un estilo artístico único. Además, su formato sin interrupciones hace que la lectura sea más placentera y fluida.