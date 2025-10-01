Estos son los mejores procesadores con gráficos integrados en 2025

Estas opciones permitirán montar una PC completa y funcional sin comprar una tarjeta gráfica dedicada. (Tec)

A menudo, los procesadores con gráficos integrados pasan desapercibidos frente a las tarjetas gráficas dedicadas, pese a que hoy ofrecen una experiencia muy decente para quienes buscan ahorrar o armar un equipo flexible y escalable.

Estos procesadores pueden estar acompañados de una unidad gráfica (GPU) o tener la misma integrada en el mismo chip. En cualquier caso, se podrá ejecutar tareas gráficas, reproducir videos en alta resolución y hasta permitir juegos ligeros sin necesidad de una tarjeta de video aparte.

Aquí repasamos los modelos más destacados en 2025, con sus principales ventajas y limitaciones, según la selección de Topes de Gama.

AMD Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 5 5600G.

Ideal para presupuestos ajustados, el Ryzen 5 5600G ofrece lo esencial para trabajar, estudiar o entretenerse con juegos sencillos y retro. Integra seis núcleos y doce hilos con arquitectura Zen 3 y, además, una GPU Radeon basada en tecnología Vega. Si bien no está pensado para gaming exigente, responde bien en tareas cotidianas y permite jugar en 720p a varios títulos populares de baja demanda.

Ventajas:

Excelente relación costo-rendimiento: se obtiene una PC funcional para tareas diarias, diseño básico y multimedia sin sumar una GPU aparte.

Buenas capacidades para multitarea, gracias a sus seis núcleos.

Los gráficos integrados permiten jugar cómodamente títulos simples o antiguos e incluso algunos modernos en resoluciones bajas.

Desventajas:

La tecnología gráfica Vega es ya algo antigua, por lo que no compite con las nuevas integradas de generaciones superiores.

Su limitación a PCIe 3.0 reduce la velocidad si más adelante quieres ponerle una tarjeta gráfica moderna.

En juegos actuales o de alta exigencia, solo permite calidades y resoluciones bajas, limitando la experiencia del gamer.

Intel Core i7-12700K

Intel Core i7-12700K.

El i7-12700K ha sido uno de los procesadores integrados más versátiles de Intel, combinando alto rendimiento, eficiencia y buenos gráficos. Utiliza la arquitectura híbrida Alder Lake (mezcla núcleos potentes con otros eficientes), lo que mejora mucho la velocidad en multitarea y aplicaciones modernas. Ofrece muy buen desempeño en gaming y trabajo profesional, además de soportar tecnologías recientes como DDR5 y PCIe 5.0 para futuras actualizaciones.

Ventajas:

Arquitectura híbrida (núcleos P de rendimiento + núcleos E de eficiencia) ideal para tareas intensivas y juegos.

Puede alcanzar hasta 5 GHz en modo turbo, logrando una experiencia similar a otros procesadores de alta gama.

Admite memorias y almacenamiento de nueva generación, ofreciendo mayor vida útil y escalabilidad.

Desventajas:

El consumo energético es alto (hasta 190 W en turbo), por lo que requiere un buen sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamientos.

Para aprovechar todas sus mejoras, necesitas una placa base LGA-1700 y probablemente actualizar la BIOS, lo que suma coste si partes de una PC más antigua.

El margen para hacer overclock (aumentar manualmente la velocidad) es menor comparado con otros modelos de gama alta.

AMD Ryzen 7 8700G

AMD Ryzen 7 8700G.

Como referente en la nueva generación de APUs (Unidad de Procesamiento Acelerado), el Ryzen 7 8700G destaca por su gráfica integrada Radeon 780M, capaz de enfrentarse a tarjetas de entrada en rendimiento. Gracias a sus ocho núcleos y la moderna arquitectura Zen 4, ofrece excelente desempeño para productividad, streaming y juegos en 1080p (Full HD), sobre todo si usas tecnologías como FSR para mejorar fluidez sin sacrificar tantos gráficos.

Ventajas:

Es la iGPU más potente hoy para escritorio, perfecta para quienes quieran jugar sin invertir en una GPU dedicada.

Muy eficiente: ajusta bien el rendimiento respecto al consumo (65 W).

El socket AM5 permite futuras actualizaciones, prolongando la vida útil del equipo.

Desventajas:

Como procesador puro, puede quedarse algo corto frente a ciertos modelos de Intel en bruto (raw performance).

El precio es más alto que el de CPUs sin gráficos, lo que limita su atractivo para quienes piensan usar otra GPU más adelante.