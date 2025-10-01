Cómo hacer para que los archivos de los chats no se descarguen automáticamente en el smartphone

Así puedes desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp y ahorrar espacio en tu móvil - (WhatsApp)

La descarga automática de fotos, videos y audios en WhatsApp puede saturar el almacenamiento del smartphone y dificulta la gestión de archivos personales. Tanto en dispositivos Android como iOS, la plataforma ofrece opciones para controlar qué archivos se guardan y dónde se almacenan.

Android: pasos para evitar la descarga automática de archivos multimedia

En Android, WhatsApp guarda los archivos de voz, videos y fotos de manera automática gracias a la opción “Visibilidad de archivos multimedia”, activada por defecto. Para deshabilitar esta configuración y evitar que los archivos se guarden en el almacenamiento local del dispositivo, sigue estos pasos:

WhatsApp: Guía para evitar que fotos y videos se guarden automáticamente en la galería - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Abre WhatsApp y pulsa en el icono de opciones (los tres puntos verticales). Ingresa en “Ajustes” y selecciona la sección “Chats”. Desactiva el interruptor correspondiente a “Visibilidad de archivos multimedia”. Esta acción detendrá la aparición de los archivos multimedia nuevos en la galería del teléfono, aunque la función puede reactivarse en cualquier momento desde el mismo menú.

Cabe mencionar que cambiar esta configuración afecta a todos los chats en general, pero los ajustes previos de descarga automática en chats o grupos específicos se mantienen sin modificaciones.

Cómo evitar que archivos de chats o grupos específicos se guarden automáticamente en Android

Si el objetivo es mantener la descarga automática desactivada solo en ciertas conversaciones, WhatsApp permite modificar la visibilidad de archivos por chat o grupo. Para hacerlo:

En la pestaña “Chats”, abre la conversación individual o grupal deseada. Pulsa sobre el nombre del contacto o el grupo para acceder a la información. Selecciona “Visibilidad de archivos multimedia” y elige “No”, después confirma con “OK”.

Los archivos multimedia seguirán llegando, pero no se guardarán en la galería del dispositivo.

Aprende a controlar la descarga de archivos multimedia en WhatsApp desde Android y iPhone - (Unsplash)

Método alternativo: ocultar fotos de WhatsApp de la galería en Android

Otra opción en Android consiste en crear un archivo .nomedia en la carpeta de imágenes de WhatsApp. Para esto se debe:

Descargar un explorador de archivos desde Google Play Store. Acceder a la ruta Imágenes/WhatsApp Images/. Crear un archivo llamado .nomedia (incluyendo el punto). Con este método, todas las fotos de WhatsApp se ocultan de la galería. Si luego se desea volver a verlas, basta con eliminar el archivo .nomedia.

iOS: cómo desactivar la descarga automática de archivos multimedia

En dispositivos Apple, WhatsApp almacena por defecto los archivos en la aplicación Fotos. Para evitar que esto ocurra y gestionar el guardado de imágenes, videos y audios, realiza el siguiente procedimiento:

Abre WhatsApp y accede a “Configuración”. Entra en la sección “Chats”. Desactiva la opción “Guardar en Fotos”. Esta acción detiene el guardado automático de todo el contenido multimedia recibido en los chats. En cualquier momento se puede volver a activar, según las preferencias del usuario.

Es importante destacar que cambiar esta configuración solo afecta a la descarga global y no modifica los ajustes personalizados de chats o grupos individuales.

Modificar los ajustes de visibilidad y guardado, tanto a nivel general como por chat, ayuda a mantener el almacenamiento ordenado y protege la privacidad ante archivos desconocidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Administrar la descarga de archivos en chats o grupos específicos en iOS

WhatsApp también permite personalizar el guardado de archivos multimedia chats individuales o grupales de la siguiente forma:

En la pestaña “Chats”, selecciona la conversación deseada. Toca el nombre del contacto o grupo para ver la información. Ingresa en “Guardar en Fotos” y elige entre las opciones disponibles: “Predeterminado (activado)”, “Siempre” o “Nunca”.

Esta configuración permite decidir de forma individual para cada conversación si los archivos recibidos deben guardarse o no en Fotos.

Tanto en Android como en iOS, los archivos recibidos pueden ocupar espacio considerable en la memoria interna o SD del dispositivo. Controlar la descarga automática ayuda a mantener el almacenamiento optimizado y protege la privacidad ante la recepción de archivos no deseados o desconocidos.

Revisar periódicamente el estado de las carpetas de WhatsApp y ajustar las opciones según las necesidades de uso contribuye a una mejor experiencia y administración de los recursos del smartphone.