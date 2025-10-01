Tecno

Cómo hacer para que los archivos de los chats no se descarguen automáticamente en el smartphone

WhatsApp permite gestionar la descarga de fotos, videos y audios tanto en Android como en iOS, ayudando a optimizar almacenamiento y mejorar la privacidad mediante ajustes específicos para cada chat y grupo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Así puedes desactivar la descarga
Así puedes desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp y ahorrar espacio en tu móvil - (WhatsApp)

La descarga automática de fotos, videos y audios en WhatsApp puede saturar el almacenamiento del smartphone y dificulta la gestión de archivos personales. Tanto en dispositivos Android como iOS, la plataforma ofrece opciones para controlar qué archivos se guardan y dónde se almacenan.

Android: pasos para evitar la descarga automática de archivos multimedia

En Android, WhatsApp guarda los archivos de voz, videos y fotos de manera automática gracias a la opción “Visibilidad de archivos multimedia”, activada por defecto. Para deshabilitar esta configuración y evitar que los archivos se guarden en el almacenamiento local del dispositivo, sigue estos pasos:

WhatsApp: Guía para evitar que
WhatsApp: Guía para evitar que fotos y videos se guarden automáticamente en la galería - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
  1. Abre WhatsApp y pulsa en el icono de opciones (los tres puntos verticales).
  2. Ingresa en “Ajustes” y selecciona la sección “Chats”.
  3. Desactiva el interruptor correspondiente a “Visibilidad de archivos multimedia”. Esta acción detendrá la aparición de los archivos multimedia nuevos en la galería del teléfono, aunque la función puede reactivarse en cualquier momento desde el mismo menú.

Cabe mencionar que cambiar esta configuración afecta a todos los chats en general, pero los ajustes previos de descarga automática en chats o grupos específicos se mantienen sin modificaciones.

Cómo evitar que archivos de chats o grupos específicos se guarden automáticamente en Android

Si el objetivo es mantener la descarga automática desactivada solo en ciertas conversaciones, WhatsApp permite modificar la visibilidad de archivos por chat o grupo. Para hacerlo:

  1. En la pestaña “Chats”, abre la conversación individual o grupal deseada.
  2. Pulsa sobre el nombre del contacto o el grupo para acceder a la información.
  3. Selecciona “Visibilidad de archivos multimedia” y elige “No”, después confirma con “OK”.

Los archivos multimedia seguirán llegando, pero no se guardarán en la galería del dispositivo.

Aprende a controlar la descarga
Aprende a controlar la descarga de archivos multimedia en WhatsApp desde Android y iPhone - (Unsplash)

Método alternativo: ocultar fotos de WhatsApp de la galería en Android

Otra opción en Android consiste en crear un archivo .nomedia en la carpeta de imágenes de WhatsApp. Para esto se debe:

  1. Descargar un explorador de archivos desde Google Play Store.
  2. Acceder a la ruta Imágenes/WhatsApp Images/.
  3. Crear un archivo llamado .nomedia (incluyendo el punto). Con este método, todas las fotos de WhatsApp se ocultan de la galería. Si luego se desea volver a verlas, basta con eliminar el archivo .nomedia.

iOS: cómo desactivar la descarga automática de archivos multimedia

En dispositivos Apple, WhatsApp almacena por defecto los archivos en la aplicación Fotos. Para evitar que esto ocurra y gestionar el guardado de imágenes, videos y audios, realiza el siguiente procedimiento:

  1. Abre WhatsApp y accede a “Configuración”.
  2. Entra en la sección “Chats”.
  3. Desactiva la opción “Guardar en Fotos”. Esta acción detiene el guardado automático de todo el contenido multimedia recibido en los chats. En cualquier momento se puede volver a activar, según las preferencias del usuario.

Es importante destacar que cambiar esta configuración solo afecta a la descarga global y no modifica los ajustes personalizados de chats o grupos individuales.

Modificar los ajustes de visibilidad
Modificar los ajustes de visibilidad y guardado, tanto a nivel general como por chat, ayuda a mantener el almacenamiento ordenado y protege la privacidad ante archivos desconocidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Administrar la descarga de archivos en chats o grupos específicos en iOS

WhatsApp también permite personalizar el guardado de archivos multimedia chats individuales o grupales de la siguiente forma:

  1. En la pestaña “Chats”, selecciona la conversación deseada.
  2. Toca el nombre del contacto o grupo para ver la información.
  3. Ingresa en “Guardar en Fotos” y elige entre las opciones disponibles: “Predeterminado (activado)”, “Siempre” o “Nunca”.

Esta configuración permite decidir de forma individual para cada conversación si los archivos recibidos deben guardarse o no en Fotos.

Tanto en Android como en iOS, los archivos recibidos pueden ocupar espacio considerable en la memoria interna o SD del dispositivo. Controlar la descarga automática ayuda a mantener el almacenamiento optimizado y protege la privacidad ante la recepción de archivos no deseados o desconocidos.

Revisar periódicamente el estado de las carpetas de WhatsApp y ajustar las opciones según las necesidades de uso contribuye a una mejor experiencia y administración de los recursos del smartphone.

Temas Relacionados

WhatsAppArchivosDescarga automáticaSmartphonesTeléfono MóvilLo último en tecnología

Últimas Noticias

Advierten que chats compartidos de ChatGPT quedaron expuestos en Google y Bing

Una alerta destapó que usuarios compartieron diálogos con datos personales mediante enlaces públicos, lo que llevó a OpenAI a retirar la opción y reforzar sus controles de privacidad en la plataforma

Advierten que chats compartidos de

Por qué es importante eliminar las aplicaciones que no usas en tu celular

Borrar aplicaciones olvidadas es una forma sencilla de optimizar tu dispositivo y evitar riesgos innecesarios

Por qué es importante eliminar

Videos manipulados y apps fraudulentas, así operan las estafas digitales que afectan a miles de personas en América Latina

Los ciberdelincuentes aprovechan inteligencia artificial para crear fraudes indetectables, vulnerando datos personales, identidades y finanzas en Latinoamérica, según expertos de Kaspersky

Videos manipulados y apps fraudulentas,

Windows 11 2025 es oficial: estas son las mejoras en IA y protección del sistema

La nueva actualización anual de Microsoft refuerza la seguridad del sistema operativo con herramientas de detección de vulnerabilidades asistidas por IA

Windows 11 2025 es oficial:

WhatsApp presenta live photos, la nueva función para compartir imágenes en movimiento

Las últimas funciones permiten enviar imágenes animadas, digitalizar archivos y descubrir chats grupales en función de contactos, optimizando la experiencia diaria para millones de usuarios

WhatsApp presenta live photos, la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del “rulito”: según

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

Triple femicidio narco, en vivo: la Justicia ya puso fecha para abrir los celulares de los 9 detenidos

INFOBAE AMÉRICA
La ciudad europea elegida como

La ciudad europea elegida como el destino más sostenible del mundo por segundo año consecutivo

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

TELESHOW
El baúl secreto de Boy

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”