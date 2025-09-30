Tecno

Lista de prefijos que son usados para cometer estafas por medio de llamadas: 225, 353 y más

Los ciberdelincuentes aprovechan códigos de países como Albania y Nigeria para engañar a usuarios, generar cargos elevados de dinero y exponer información personal al robo de identidad y fraudes adicionales

Dylan Escobar Ruiz

Dylan Escobar Ruiz

Es común que los atacantes
Es común que los atacantes buscan generar curiosidad y rápida respuesta en sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las llamadas internacionales breves con prefijos como 225, 353, 233 y 234 ha generado preocupación entre las autoridades, que advierten sobre el riesgo de responder o devolver comunicaciones provenientes de estos números.

Esta modalidad, conocida como la “estafa de la llamada perdida”, se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas para obtener beneficios ilícitos y exponer a los usuarios a pérdidas económicas y a la sustracción de datos personales.

En qué consiste la estafa de la llamada perdida

La Guardia Civil de España ha detectado que los ciberdelincuentes utilizan códigos internacionales, correspondientes a Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234) para ejecutar este tipo de fraude.

Los ciberdelincuentes emplean números de
Los ciberdelincuentes emplean números de Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria para cometer fraudes telefónicos con cargos elevados por minuto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento es directo: los estafadores realizan llamadas muy cortas desde estos números, con la intención de que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla.

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de gran manera el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los estafadores.

La elección de estos prefijos no es aleatoria. Los delincuentes buscan evitar que la víctima sospeche, aumentando así la probabilidad de éxito de la estafa. La falta de información sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el peligro.

Qué consecuencias tiene caer en este tipo de trampas telefónicas

Responder o devolver llamadas de
Responder o devolver llamadas de números internacionales desconocidos puede exponer a los usuarios a pérdidas económicas y robo de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada. Además, el impacto de este fraude no se limita al factor económico.

Las víctimas pueden quedar expuestas a delitos más complejos, como el robo de identidad o el phishing, en los que los delincuentes intentan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

Frente a la diversificación de métodos empleados por los ciberdelincuentes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones resulta esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

Cómo evitar ser víctima de esta modalidad de fraude

Las autoridades sugieren no devolver
Las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos y utilizar servicios de bloqueo para evitar fraudes telefónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, se debe buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que representa una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Por qué los ciberdelincuentes utilizan mensajes de WhatsApp para cometer estafas

El fenómeno de las llamadas perdidas coincide con el incremento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Cada persona debe estar alertas
Cada persona debe estar alertas a las señales que indican una amenaza. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Entre las tácticas más habituales se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Es común que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. Asimismo, pueden solicitar datos sensibles como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Cómo evitar fraudes a través de WhatsApp

La medida principal que deben seguir todos los usuarios de la plataforma de Meta es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios.

El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos. Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas trampas.

