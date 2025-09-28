Tecno

Si hay una llamada perdida de un número que comience con estos cuatro prefijos no la devuelvas, son estafas

El uso de códigos de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria permite a ciberdelincuentes obtener beneficios ilícitos mediante comunicaciones breves

Dylan Escobar Ruiz

Dylan Escobar Ruiz

Este canal es utilizado porque
Este canal es utilizado porque suele no dejar rastro del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de llamadas internacionales breves que buscan engañar a los usuarios y obtener beneficios ilícitos ha encendido las alarmas entre las autoridades, que advierten sobre el riesgo de devolver comunicaciones provenientes de ciertos prefijos.

La Guardia Civil de España ha identificado que los estafadores emplean códigos internacionales como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria) para ejecutar la denominada “estafa de la llamada perdida”, una modalidad que puede derivar en pérdidas económicas y en la exposición de datos personales.

Frente a la diversificación de métodos empleados por los ciberdelincuentes, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las apps es esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.

De qué forma opera la estafa de la llamada perdida

La curiosidad hace que la
La curiosidad hace que la persona devuelva la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de este fraude es sencillo y efectivo. Los ciberdelincuentes realizan llamadas muy cortas desde números con los prefijos mencionados, con el objetivo de que la persona que recibe la llamada, al notar un número desconocido, decida devolverla.

Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa de manera significativa el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los estafadores. La selección de estos prefijos no es casual, porque buscan evitar que la víctima sospeche y así aumentar la probabilidad de éxito.

La falta de conocimiento sobre los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales facilita que muchas personas caigan en la trampa sin advertir el peligro. Según las autoridades, los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen del número y de la duración de la llamada.

El cobro depende del tiempo
El cobro depende del tiempo que dure en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de fraude no solo afecta el bolsillo de las víctimas, sino que puede abrir la puerta a delitos más complejos, como el robo de identidad o el phishing, donde los delincuentes intentan obtener información personal sensible para cometer fraudes adicionales.

Cómo evitar caer en la estafa de la llamada perdida y otros fraudes telefónicos

Para minimizar el riesgo de ser víctima de esta modalidad fraude, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento.

Además, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que representa una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Se debe actuar rápido para
Se debe actuar rápido para evitar accesos y robos en la cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Por qué han aumentado los fraudes a través de mensajes en WhatsApp

El auge de las llamadas perdidas coincide con el incremento de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los atacantes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más habituales se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todas orientadas a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Hay varias señales que alertan
Hay varias señales que alertan sobre trampas que pretenden afectar la vida personal y financiera. (Foto: Europa Press)

Es frecuente que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. También, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Qué hacer si se recibe un mensaje sospechoso a través de WhatsApp

La medida a seguir es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.

