HONOR Magic7 Pro: probamos tres funciones del celular con IA en la ciudad donde se grabó Game of Thrones

El HONOR Magic7 Pro permite borrar objetos con IA en pocos segundos Dónde transcurre el video: Barcelona Tema del video: MWC, Inteligencia artificial, España, Barcelona, Celulares, HONOR

La inteligencia artificial en los celulares es una herramienta ideal para mejorar el contenido que capturamos a diario con la cámara. Sin necesidad de tener resultados extraños o demasiados alterados, esta tecnología brinda herramientas sencillas como el borrado mágico o el mejoramiento de la calidad de fotos con mucho zoom.

Un ejemplo de la implementación de estas funciones es el HONOR Magic7 Pro, que de manera sencilla le permite al usuario usar la IA con tres opciones para que sus fotografías tengan el resultado deseado y el procesamiento se vea natural para luego publicarlas en redes sociales o guardarlas como recuerdo.

Durante un viaje a Girona, tuve la oportunidad de explorar todas estas herramientas, mientras conocía una de las ciudades más lindas de España, tanto que fue usada como set de grabación en Game of Thrones, gracias a su ambiente medieval.

Funciones de inteligencia artificial para mejorar fotos

Mejorar fotos con x100 de zoom

Al viajar es normal encontrar lugares que están muy lejos de donde estamos y que merecen una fotografía, ya sea una linda montaña, una casa colorida o un paisaje. Pero cuando usamos el zoom de la cámara, esas imágenes pierden mucha calidad porque el lente del celular es limitado y el acercamiento lo hace de manera digital. La IA es la solución.

A través de una herramienta, el HONOR Magic7 Pro realiza un procesamiento después de capturar la imagen y entrega un resultado de mucha calidad. Al interpretar el entorno donde está, entrega una imagen con detalles y con una amplia diferencia frente a la original. Esto lo hace sin inventar elementos o generando un resultado ultraprocesado que parezca falso.

La IA permite mejorar la calidad de imágenes que son tomadas con zoom x100. (Infobae)

Por ejemplo, en Banyoles, una ciudad cerca a Girona, teníamos muchos elementos lejanos al otro lado del lago. Al verlos con el zoom x100 era muy difícil diferenciar los detalles, pero una vez capturamos la imagen, el teléfono procesó todo y nos permitió ver unas casa que están en una montaña y la torre de un granero entre los árboles.

Borrador mágico

Esta herramienta se ha promocionado como una forma de eliminar personas que interrumpen una foto. Pero esto no es lo único que logra. Preferí usarla para quitar objetos que dañaban la calidad de la imagen y que no necesariamente eran muy grandes, como cables de energía o postes de luz.

En una toma desde abajo de la Catedral de Girona, un poste no me permitía tener la imagen que quería de esta hermoso lugar que apareció en Games of Thrones. Así que lo borré con la IA y el resultado es mucho más armónico sin saturar el resultado.

Con el borrador mágico es posible eliminar objetos y la IA los remplazo con contenido que debería estar ahí. (Infobae)

Lo mismo sucedió con una toma desde abajo de la Catedral, en la que un cable de energía interrumpía el encuadre. El borrador hizo el trabajo de eliminarlo y se pudo apreciar de mejor manera la majestuosidad de este monumento.

Retrato con IA

El modo retrato lleva mucho tiempo entre los celulares inteligentes, pero la IA llegó para darle mayor calidad y un tono diferente a este tipo de fotos. Aunque está pensado para tomarse selfis, no soy una persona que le gusten en ese tipo de fotografías y preferí probarlo para capturar fotos más amplias y la inteligencia artificial no defraudó.

Cuando íbamos camino a la Catedral de Girona pasamos por uno de los puentes peatonales del Río Onyar y la torre de la iglesia estaba en medio de unas nubes bastante oscuras, al tomar la foto con el modo normal el resultado era bueno, pero no reflejaba la esencia del momento al aclarar el entorno. Sin embargo, el modo retrato lo solucionó y con pequeños detalles dio el tono ideal.

El modo retrato usa IA para darle más profundidad y calidad a las fotos, dándole un tono diferente a la imagen. (Infobae)

Otro ejemplo de uso es aprovechar el modo retrato para fotos amplias donde aparezcan personas. En las escaleras de la Catedral de Girona, una vista que recuerda al Gran Septo de Baelor, fue el lugar ideal para demostrar cómo la IA hace los ajustes necesarios para potenciar colores y dar profundidad.

Todas estas herramientas están dentro de la aplicación de la cámara y para su funcionamiento solo necesitamos tener conexión a internet. Después simplemente tenemos que activarlas y explorar lo que sucede, convirtiendo a la IA en un aliado para mejorar nuestras fotos.