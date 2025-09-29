Cómo escuchar videos de YouTube en segundo plano o con la pantalla apagada gratis

Desde la barra de notificaciones del dispositivo, es posible pausar o reanudar la reproducción. REUTERS/Dado Ruvic

Escuchar música, pódcasts o videos de YouTube mientras el móvil permanece con la pantalla apagada o se utiliza otra aplicación suele estar limitado en la versión gratuita de YouTube, que detiene la reproducción a menos que se pague una suscripción Premium. Sin embargo, existen métodos legales y sencillos para saltar esa restricción, y uno de los más eficaces es utilizar el navegador Brave.

Esta alternativa permite acceder al extenso catálogo de audio y video de la plataforma sin costes adicionales ni complicaciones técnicas.

Reproducir videos de YouTube en segundo plano gratis: el método con Brave

Utilizar Brave como navegador facilita la reproducción de videos de YouTube en segundo plano o con el móvil bloqueado. Este navegador, disponible sin coste tanto en Android como en iOS a través de la Play Store y la App Store, integra una función que habilita la reproducción continua de contenido multimedia mientras se utilizan otras apps o la pantalla se apaga.

Foto de archivo ilustrativa del logo de Youtube March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/

La activación resulta muy sencilla: dentro de las opciones de configuración de Brave, se accede a la sección de ‘Multimedia’ y desde allí se habilita la función de ‘Reproducción en segundo plano’. Una vez completado este paso, el usuario puede ingresar a la página web de YouTube, seleccionar el video deseado y bloquear el teléfono o navegar por otras aplicaciones sin interrupciones en el sonido.

Desde la barra de notificaciones del dispositivo, es posible pausar o reanudar la reproducción, aportando control y comodidad. Este método se posiciona como una opción accesible para quienes buscan escuchar listas de reproducción, recopilaciones musicales o cualquier tipo de contenido sin las limitaciones propias de la versión gratuita de YouTube.

Ventajas de usar Brave frente a otros navegadores para escuchar YouTube en segundo plano

A diferencia de otros navegadores populares como Chrome, Brave permite la reproducción ininterrumpida de YouTube sin requerir pagos adicionales ni extensiones externas. Esta capacidad se ha convertido en uno de los principales atractivos del navegador, ya que otros competidores, especialmente Chrome, restringen esta funcionalidad para los usuarios que no cuentan con YouTube Premium, el servicio de pago de Google.

(muycomputer.com)

El método permite a los usuarios aprovechar al máximo el repertorio musical de YouTube y organizar listas sin necesidad de recurrir a plataformas de streaming de pago. En dispositivos iOS, Brave incluso opera sin conexión y puede mantener videos en una ventana flotante, lo que amplifica la versatilidad para escuchar música o pódcasts en distintas situaciones cotidianas.

La simplicidad de su uso y la ausencia de obstáculos técnicos motivan a muchos usuarios a decantarse por Brave como solución. Basta con acceder a YouTube, elegir un video y activar la reproducción: la aplicación seguirá sonando aunque el teléfono esté bloqueado o se utilice de forma multitarea.

Cómo aprovechar al máximo YouTube sin suscripción premium

YouTube ofrece numerosas funciones gratuitas que permiten aprovechar al máximo la plataforma sin necesidad de una suscripción premium. Una de las principales ventajas es la posibilidad de crear listas de reproducción personalizadas, lo que facilita organizar videos según intereses, aprender sobre nuevos temas o guardar contenido para ver más tarde.

ARCHIVO - El logo de la app de YouTube, visto en un iPad, en Baltimore. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

Además, las suscripciones a canales permiten recibir notificaciones sobre nuevo material, siguiendo de cerca a creadores y manteniéndose actualizado sobre tendencias y novedades.

Otra herramienta útil es el historial de reproducciones, que ayuda a retomar videos que se dejaron a la mitad o a reencontrar contenido visto anteriormente. Los subtítulos automáticos y traducciones disponibles en muchos videos abren la puerta a materiales en otros idiomas y amplían las opciones de aprendizaje. Por último, la función de comentarios y foros en la comunidad permite interactuar con otros usuarios, resolver dudas y compartir opiniones. De esta forma, YouTube ofrece una experiencia completa sin costo adicional.