YouTube por fin lo hizo: ahora podrás ocultar las ventanas que aparecen antes de finalizar un video

La función está disponible tanto para usuarios gratuitos como de YouTube Premium. (Unsplash)

Ver el final de un video en YouTube sin interrupciones visuales ya es posible gracias a una nueva función que permite ocultar las ventanas de recomendaciones que aparecen en los últimos segundos de reproducción. Ahora, los usuarios pueden seleccionar un botón de “ocultar” situado en la esquina superior derecha del reproductor para eliminar estas pantallas finales y así disfrutar del contenido completo sin distracciones, una respuesta directa a una de las peticiones más frecuentes de la comunidad.

La actualización, disponible tanto en la aplicación móvil como en la versión de escritorio de la plataforma, introduce un mecanismo sencillo: al pulsar el botón de “ocultar”, las recomendaciones desaparecen únicamente para el video que se está visualizando en ese momento.

Si el usuario desea volver a ver las sugerencias al final del video, puede hacerlo seleccionando el botón de “mostrar”, que restituye las pantallas finales en ese mismo contenido. Este ajuste no afecta de manera global a todos los videos, por lo que la acción debe repetirse en cada reproducción donde se desee aplicar.

Representación de un usuario de YouTube. (Reuters)

La decisión de implementar esta función surge tras un prolongado periodo de solicitudes por parte de los usuarios, quienes manifestaron su deseo de reducir las distracciones y poder concentrarse en el contenido hasta el último segundo. La medida responde a comentarios que reclamaban la posibilidad de “centrarse en el contenido que están viendo” y facilitar una experiencia más limpia y menos intrusiva.

Las pantallas finales, aunque útiles para promover otros videos o canales, solían cubrir fragmentos importantes del desenlace, dificultando la visualización completa y generando molestias entre los espectadores.

Con la introducción del botón de “ocultar”, la experiencia de usuario mejora, ya que permite decidir cuándo y cómo interactuar con las recomendaciones. Esta flexibilidad contribuye a una visualización más fluida y personalizada, eliminando uno de los elementos que más interferían en la apreciación íntegra de los videos.

La función, que ya se encuentra activa en dispositivos Android y en la versión de escritorio, representa un avance en la adaptación de la plataforma a las necesidades de su audiencia global.

En cuanto al impacto para los creadores de contenido, la posibilidad de añadir pantallas finales y marcas de agua en los videos se mantiene intacta. Los datos recabados durante las pruebas de la nueva función indican que el efecto sobre las métricas es mínimo: la opción de ocultar las recomendaciones ha provocado una disminución de apenas el 1,5% en las visualizaciones provenientes de las pantallas finales.

App de YouTube en la pantalla de un smartphone. (Reuters)

Asimismo, la eliminación de otro elemento —el botón de suscripción que aparecía al pasar el cursor sobre la marca de agua del canal en la versión de escritorio— tampoco supone un cambio significativo, ya que menos del 0,05% de las suscripciones totales se originaban a través de esa funcionalidad. El botón de suscripción permanece visible justo debajo del reproductor, lo que simplifica la experiencia sin afectar la capacidad de los creadores para atraer nuevos seguidores.

Estos cambios recientes reflejan el compromiso de la plataforma con la mejora continua de la experiencia de usuario y la atención a las sugerencias de su comunidad. La eliminación de elementos considerados redundantes o poco efectivos, como el botón de suscripción sobre la marca de agua, responde a la intención de ofrecer una interfaz más limpia y eficiente, sin sacrificar las herramientas esenciales para los creadores.

La introducción de la opción para ocultar las recomendaciones al final de los videos subraya la importancia de adaptar las plataformas digitales a las expectativas de sus usuarios. En un entorno donde miles de millones de personas consumen videos a diario, ajustes como este pueden marcar una diferencia significativa en la percepción y satisfacción de la audiencia.