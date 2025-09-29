Tecno

Cómo arreglar un teléfono Android que no carga ni enciende

Fallas en la batería, errores en el cable o adaptador, señales en la pantalla y daños en los puertos suelen impedir que los celulares funcionen

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
En algunos casos su reparación
En algunos casos su reparación es simple y en otros requiere una revisión técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena es frecuente: un usuario intenta encender su teléfono Android y la pantalla permanece en negro, sin emitir señales de vida. Este problema puede obedecer a causas tan variadas como fallas en la batería, el cargador, el sistema operativo o la propia pantalla.

Según el centro de ayuda de Android, los escenarios incluyen situaciones en las que el teléfono enciende pero no carga, permanece con la pantalla en blanco, presenta una luz de batería roja o no responde.

Por esta razón, se presentan varios problemas comunes y sus posibles soluciones, basadas en la guía oficial del sistema operativo de Google.

Qué hacer si el teléfono no responde a ningún comando

Es un momento que genera
Es un momento que genera preocupación en el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante un dispositivo que no muestra signos de carga o respuesta, el primer paso sugerido por el soporte de Android es mantener presionado el botón de encendido durante un periodo de cinco a siete segundos.

Esta acción puede forzar el reinicio si el celular permanece apagado por razones de software o procesos congelados. Según el centro de ayuda, este procedimiento es efectivo en una gran proporción de casos y suele restablecer la operatividad sin necesidad de desmontar el aparato ni acceder a herramientas adicionales.

La medida incluye verificar que el botón de encendido se encuentre libre de suciedad o daños físicos, porque un mal funcionamiento en el mismo podría simular una falla mayor.

Cómo descartar problemas relacionados con el cargador y los cables

Se debe probar con otros
Se debe probar con otros accesorios certificados por la marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las indicaciones de Android, un gran porcentaje de teléfonos que no encienden tienen problemas relacionados con los cables, los adaptadores o incluso los tomacorrientes.

Para avanzar en el diagnóstico, el soporte oficial aconseja conectar otro dispositivo con el mismo cable y cargador para comprobar si estos funcionan correctamente. También, resulta necesario inspeccionar ambos extremos del cable, el espacio de inserción en el teléfono y el estado del adaptador de corriente.

Asimismo, sugiere limpiar el puerto de carga del teléfono para eliminar polvo o pelusas, porque estos elementos impiden el correcto contacto eléctrico. En caso de persistir el fallo, se debe intentar cargar el teléfono con un juego diferente de cargador y cable, certificados por el fabricante.

Qué señales dan las luces o la pantalla al intentar cargar el celular

Hay que estar alerta de
Hay que estar alerta de lo que muestra la pantalla para verificar el fallo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía de Android señala que las luces y los íconos en la pantalla brindan pistas importantes para el diagnóstico. Si al conectar el cargador se visualiza un ícono de batería, significa que el teléfono está apagado, pero recibe energía.

Si aparece una luz roja, indica que la batería está totalmente descargada, y si la luz roja parpadea, la energía es insuficiente para iniciar el dispositivo. La acción a seguir ante estos signos consiste en dejar el teléfono conectado durante al menos 30 minutos antes de intentar reiniciarlo.

Si transcurrido ese tiempo no se observa la aparición de luces ni íconos, podría tratarse de un problema en la pantalla o en la propia placa base del teléfono. En modelos con luces LED, la ausencia total de señal lumínica también apunta a una avería más profunda que justifica la consulta con un servicio técnico.

Cuáles soluciones avanzadas existen para teléfonos que no reaccionan

Algunas opciones piden conectar el
Algunas opciones piden conectar el aparato a un portátil mediante USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de fallas persistentes, los pasos avanzados sugeridos por Android incluyen conectar el teléfono a una computadora mediante un cable USB funcional, asegurándose de que la computadora esté encendida y conectada a la corriente. El celular debe permanecer conectado entre diez y quince minutos, tras lo cual se puede intentar un nuevo reinicio.

Para quienes requieran procedimientos adicionales, la guía sugiere mantener presionados simultáneamente el botón de volumen hacia abajo y el de encendido durante al menos 20 segundos, mientras el teléfono está conectado.

Si durante la manipulación aparece en pantalla el robot de Android al lado de la palabra “Start” y una flecha, el usuario tendrá opciones más avanzadas para solucionar el error, incluida la posibilidad de apagar el dispositivo y repetir la carga durante media hora antes de intentar reactivarlo por completo.

Temas Relacionados

TeléfonoAndroidCargaBateríaCelularLo último en tecnología

Últimas Noticias

WhatsApp añade seis nuevas funciones: fotos en movimiento, búsqueda detallada de grupos y más

La aplicación tendrá más presencia de Meta AI para crear contenido útil para los usuarios

WhatsApp añade seis nuevas funciones:

Microsoft no se olvida de Paint y añade funciones: herramientas de edición, capas y más

Con estas opciones, la aplicación se acerca un poco más a otras plataformas de edición de imágenes como Photoshop

Microsoft no se olvida de

Tres aplicaciones que debes instalar en el televisor para ver películas gratis en lugar de Magis TV

Plataformas legales permiten acceder a contenido audiovisual sin riesgos, con catálogos variados y sin necesidad de compartir información personal ni financiera

Tres aplicaciones que debes instalar

Sony lanzó un nuevo modelo de la PS5 Slim digital y descubren que tiene menos almacenamiento

El nuevo diseño mate es otra de las novedades y busca mayor protección ante rayones

Sony lanzó un nuevo modelo

Así puedes recuperar la velocidad de tu celular en segundos con estos dos simples trucos

Muchos teléfonos experimentan demoras, congelamientos y lentitud en la respuesta por la saturación de memoria, archivos innecesarios o problemas del sistema operativo

Así puedes recuperar la velocidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los síntomas de

Cuáles son los síntomas de alerta de infarto y cómo distinguirlos de otras afecciones

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta de droga al menudeo

Dólar: por qué crecen las coberturas para después de las elecciones en el mercado de futuros

¿Adios a las rotondas?: cómo podría aplicarse en la Argentina el sistema de cruces de ruta que se usa cada vez más en EEUU

La venta de combustibles se estancó en agosto por caída en la mayoría de las provincias

INFOBAE AMÉRICA
El crecimiento estancado y la

El crecimiento estancado y la alta inflación complican los planes del gobierno laborista en Reino Unido

Comienza la apelación contra Air France y Airbus por el accidente de 2009 que dejó 228 víctimas

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos defiende la calidad de la gasolina pese a los cuestionamientos

TELESHOW
Sofía Pachano comparte la emoción

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”