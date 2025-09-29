Cómo arreglar un teléfono Android que no carga ni enciende

En algunos casos su reparación es simple y en otros requiere una revisión técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena es frecuente: un usuario intenta encender su teléfono Android y la pantalla permanece en negro, sin emitir señales de vida. Este problema puede obedecer a causas tan variadas como fallas en la batería, el cargador, el sistema operativo o la propia pantalla.

Según el centro de ayuda de Android, los escenarios incluyen situaciones en las que el teléfono enciende pero no carga, permanece con la pantalla en blanco, presenta una luz de batería roja o no responde.

Por esta razón, se presentan varios problemas comunes y sus posibles soluciones, basadas en la guía oficial del sistema operativo de Google.

Qué hacer si el teléfono no responde a ningún comando

Ante un dispositivo que no muestra signos de carga o respuesta, el primer paso sugerido por el soporte de Android es mantener presionado el botón de encendido durante un periodo de cinco a siete segundos.

Esta acción puede forzar el reinicio si el celular permanece apagado por razones de software o procesos congelados. Según el centro de ayuda, este procedimiento es efectivo en una gran proporción de casos y suele restablecer la operatividad sin necesidad de desmontar el aparato ni acceder a herramientas adicionales.

La medida incluye verificar que el botón de encendido se encuentre libre de suciedad o daños físicos, porque un mal funcionamiento en el mismo podría simular una falla mayor.

Cómo descartar problemas relacionados con el cargador y los cables

De acuerdo con las indicaciones de Android, un gran porcentaje de teléfonos que no encienden tienen problemas relacionados con los cables, los adaptadores o incluso los tomacorrientes.

Para avanzar en el diagnóstico, el soporte oficial aconseja conectar otro dispositivo con el mismo cable y cargador para comprobar si estos funcionan correctamente. También, resulta necesario inspeccionar ambos extremos del cable, el espacio de inserción en el teléfono y el estado del adaptador de corriente.

Asimismo, sugiere limpiar el puerto de carga del teléfono para eliminar polvo o pelusas, porque estos elementos impiden el correcto contacto eléctrico. En caso de persistir el fallo, se debe intentar cargar el teléfono con un juego diferente de cargador y cable, certificados por el fabricante.

Qué señales dan las luces o la pantalla al intentar cargar el celular

La guía de Android señala que las luces y los íconos en la pantalla brindan pistas importantes para el diagnóstico. Si al conectar el cargador se visualiza un ícono de batería, significa que el teléfono está apagado, pero recibe energía.

Si aparece una luz roja, indica que la batería está totalmente descargada, y si la luz roja parpadea, la energía es insuficiente para iniciar el dispositivo. La acción a seguir ante estos signos consiste en dejar el teléfono conectado durante al menos 30 minutos antes de intentar reiniciarlo.

Si transcurrido ese tiempo no se observa la aparición de luces ni íconos, podría tratarse de un problema en la pantalla o en la propia placa base del teléfono. En modelos con luces LED, la ausencia total de señal lumínica también apunta a una avería más profunda que justifica la consulta con un servicio técnico.

Cuáles soluciones avanzadas existen para teléfonos que no reaccionan

En caso de fallas persistentes, los pasos avanzados sugeridos por Android incluyen conectar el teléfono a una computadora mediante un cable USB funcional, asegurándose de que la computadora esté encendida y conectada a la corriente. El celular debe permanecer conectado entre diez y quince minutos, tras lo cual se puede intentar un nuevo reinicio.

Para quienes requieran procedimientos adicionales, la guía sugiere mantener presionados simultáneamente el botón de volumen hacia abajo y el de encendido durante al menos 20 segundos, mientras el teléfono está conectado.

Si durante la manipulación aparece en pantalla el robot de Android al lado de la palabra “Start” y una flecha, el usuario tendrá opciones más avanzadas para solucionar el error, incluida la posibilidad de apagar el dispositivo y repetir la carga durante media hora antes de intentar reactivarlo por completo.