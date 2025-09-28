La función que pocos conocen que se debe activar para que el celular cargue más rápido

Hay varias pautas que permiten que este proceso sea seguro y práctico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de acelerar la carga del celular representa una gran ventaja para quienes dependen de su dispositivo en todo momento. Entre las estrategias menos conocidas, activar el Modo Avión se destaca como una de las más eficaces para reducir el tiempo necesario hasta alcanzar la carga completa.

El Modo Avión, al deshabilitar funciones como WiFi, datos y Bluetooth, disminuye de forma notable el consumo energético del teléfono durante la carga. Esta simple acción puede acortar el proceso hasta en un 25%, porque el dispositivo deja de gastar energía en mantener conexiones activas.

De este modo, quienes buscan una solución rápida para cargar su celular encuentran en esta función una herramienta práctica y accesible. Además, de acuerdo a la empresa española Yup Charge, este hábito debe acompañarse con otros para cuidar la batería y estado físico del dispositivo.

Por qué es necesario cargar el celular con un cargador original

El uso de accesorios certificados garantiza una carga eficiente y protege la batería del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del cargador influye de manera directa en la velocidad de carga y en la salud de la batería. Utilizar cargadores rápidos, que ofrecen una potencia entre 18W y 65W, permite reducir el tiempo de espera.

Es fundamental optar por cargadores certificados por el fabricante o por marcas reconocidas, porque los aparatos de baja calidad o no certificados pueden suministrar menos potencia de la necesaria, prolongando la carga y exponiendo al celular a riesgos como el sobrecalentamiento o daños en el puerto de carga.

Otra pauta relevante consiste en cerrar las aplicaciones que permanecen activas en segundo plano antes de conectar el celular a la fuente de energía. Estas aplicaciones, aunque no se utilicen de forma directa, consumen recursos y energía, lo que ralentiza el proceso de carga.

Es necesario cerrar todos los programas que están en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complementariamente, activar el modo de ahorro de batería u opciones de carga inteligente, contribuye a optimizar el rendimiento durante este periodo.

Qué pasa si se utiliza el celular mientras está cargando

El hábito de utilizar el teléfono mientras está conectado a la corriente, ya sea para responder mensajes, revisar redes sociales, jugar videojuegos o reproducir videos en alta definición, afecta negativamente la velocidad de carga.

El consumo simultáneo de energía impide que la batería reciba toda la potencia disponible, lo que prolonga el tiempo necesario para alcanzar el 100%. Además, dejar el dispositivo en reposo durante la carga ayuda a evitar el sobrecalentamiento, un aspecto clave para preservar la vida útil de la batería.

Se debe dejar el celular en un lugar y volver a usarlo cuando esté cargado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la limpieza regular del puerto de carga resulta esencial. La acumulación de polvo y suciedad puede dificultar la conexión entre el cable y el dispositivo, ralentizando la transferencia de energía. Mantener este componente libre de obstrucciones garantiza una carga eficiente y rápida.

Cómo influye la temperatura ambiente el proceso de carga de un celular

La temperatura a la que se expone un teléfono influye en el proceso de carga y en la durabilidad de la batería. Los fabricantes de dispositivos advierten que temperaturas muy altas o bajas pueden afectar el rendimiento de este componente, acortando su vida útil y disminuyendo la eficiencia del proceso.

Muchos daños en esta parte surgen por descuidos del usuario. (Imagen ilustrativa)

Cuando el celular se encuentra en un espacio caluroso, es probable que la batería se sobrecaliente durante la carga, lo que activa mecanismos de protección interna que reducen la velocidad de carga para evitar daños mayores.

Por el contrario, temperaturas por debajo de los 10°C pueden hacer que la batería requiera más tiempo para alcanzar una carga completa, porque los iones dentro de la batería se mueven más lentamente.

Se debe cargar el celular en espacios frescos y bien ventilados, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor, para mantener una velocidad óptima de carga y reducir la posibilidad de incidentes relacionados con el sobrecalentamiento.