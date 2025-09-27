Tecno

Google apuesta por llevar Android a las computadoras de escritorio y competir con Windows

Qualcomm presentó sus nuevos chips Snapdragon 8 Elite Gen 5 y X2 Elite, diseñados para impulsar smartphones y PCs con inteligencia artificial integrada

El ecosistema tecnológico se prepara para un cambio relevante tras los anuncios realizados por Qualcomm en su evento anual en Hawái. La compañía reveló sus procesadores de última generación, encabezados por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 para smartphones y los nuevos Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme para computadoras portátiles. Con esta jugada, la firma busca consolidar su presencia tanto en dispositivos móviles como en el mundo de las PCs, un terreno donde la arquitectura ARM está ganando protagonismo.

El encuentro no solo sirvió para mostrar la potencia de los nuevos chips, que prometen mayor eficiencia energética y capacidades avanzadas de inteligencia artificial, sino también para dejar claro que la frontera entre los teléfonos inteligentes y las computadoras comienza a diluirse. La alianza estratégica con Microsoft y el respaldo de fabricantes como Lenovo, Asus y Surface marcan el terreno de una transición hacia equipos más ligeros, con mejor autonomía y pensados para el futuro de la productividad.

A esto se sumó un mensaje clave de Google: la intención de combinar lo mejor de Android y ChromeOS en una base tecnológica común. Directivos de la compañía confirmaron que trabajan en una plataforma unificada, con el objetivo de que Android pueda funcionar como soporte central en cualquier categoría de dispositivo, desde móviles hasta equipos de escritorio. El proyecto, que se espera madure hacia 2026, abre la puerta a una nueva generación de productos convergentes.

Un procesador para liderar la gama alta de smartphones

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 se presentó como el nuevo motor para los próximos teléfonos Android de gama premium. Marcas como Xiaomi ya lo han confirmado en su catálogo, con el próximo Xiaomi 17 a la cabeza. La apuesta de Qualcomm en este campo se centra en ofrecer mayor rendimiento gráfico, mejoras en la gestión de energía y, sobre todo, un salto en la integración de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. El objetivo es garantizar experiencias más rápidas y seguras sin depender de la nube.

El principal competidor en este sector será el MediaTek Dimensity 9500, lo que asegura una intensa competencia por dominar el segmento de los móviles más potentes del mercado. En este escenario, los fabricantes buscan diferenciarse no solo con cámaras o pantallas, sino también con chips que permitan nuevas funciones impulsadas por IA, desde traducciones en tiempo real hasta ediciones avanzadas de imágenes.

PCs más ligeras con la fuerza de ARM

En el terreno de las computadoras, Qualcomm presentó sus nuevos Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme. Estos procesadores apuntan directamente a rivalizar con Intel y AMD, compañías que han dominado durante décadas el sector de los PCs. La promesa de Qualcomm es clara: equipos con alto rendimiento, mejor autonomía y con soporte nativo para funciones de inteligencia artificial gracias a sus unidades de procesamiento neuronal integradas.

Microsoft, que viene impulsando el programa de PCs certificadas como Copilot+, respalda esta transición. Esto significa que los equipos con estos procesadores podrán ejecutar de manera exclusiva algunas funciones avanzadas de Windows 11 vinculadas a IA, lo que les da una ventaja competitiva frente a modelos más tradicionales. Además, se mantiene el interés en ofrecer laptops más delgadas, silenciosas y con mayor duración de batería, un aspecto clave para el usuario actual.

Android y ChromeOS: un camino hacia la convergencia

Uno de los anuncios que más llamó la atención en la conferencia fue la confirmación por parte de Google de su plan para unificar Android y ChromeOS. Según Sameer Samat, responsable de Android, la compañía está reconstruyendo la base técnica de ambos sistemas para integrarlos en una plataforma común. El resultado esperado es que Android se convierta en la base que permita a los usuarios utilizar el mismo ecosistema en móviles, tabletas y computadoras.

El cambio ya empieza a notarse: Android 16 incluye funciones propias de entornos de escritorio, como la posibilidad de abrir múltiples aplicaciones en ventanas ajustables o la gestión de escritorios virtuales. Esto, que antes solo estaba disponible con adaptaciones de fabricantes como Samsung o Motorola, pasa ahora a ser parte nativa del sistema.

