Proton Mail, la competencia de Gmail, renueva sus apps para Android y iOS

Proton Mail destaca por sus configuraciones de seguridad. (Proton)

La privacidad digital se ha consolidado como una prioridad para millones de usuarios de correo electrónico en todo el mundo. En este contexto, Proton Mail ha lanzado una renovación completa de sus aplicaciones móviles para Android e iOS, que ya están disponibles para descarga y actualización. Estas nuevas versiones buscan posicionarse como una alternativa sólida frente a servicios convencionales como Gmail, al ofrecer una experiencia más rápida, moderna y centrada en la protección de datos personales.

El rediseño de Proton Mail para dispositivos móviles introduce mejoras orientadas a optimizar la gestión del correo electrónico desde el teléfono. Entre los cambios más relevantes se encuentra una interfaz completamente renovada, diseñada para facilitar la navegación y agilizar las tareas cotidianas.

El diseño limpio e intuitivo permite a los usuarios acceder de manera sencilla a funciones habituales como el archivado de mensajes, la respuesta rápida y el desplazamiento por la bandeja de entrada. Esta actualización, identificada como Proton Mail v7, se basa en un código completamente nuevo, desarrollado específicamente para los sistemas operativos móviles más populares.

Logo de Proton Mail. (Proton)

La experiencia de usuario se ve reforzada tanto en el aspecto visual como en el rendimiento. Las acciones diarias dentro de la aplicación, como leer, organizar o responder correos, ahora se ejecutan con mayor velocidad y fluidez. El objetivo es que los usuarios puedan centrarse en lo importante y gestionar su bandeja de entrada de forma eficiente.

Modo offline y nuevas funciones en Proton Mail

Uno de los avances más destacados de esta actualización es la incorporación de un modo offline completo. Esta función permite a los usuarios leer, redactar, archivar y organizar correos electrónicos sin necesidad de conexión a internet. Para ello, la aplicación descarga y almacena localmente los mensajes de los últimos 30 días, aunque este periodo puede ajustarse en la configuración.

Las acciones realizadas sin conexión, como el envío de nuevos correos, se almacenan en una cola y se ejecutan automáticamente en cuanto el dispositivo recupera acceso a la red. Para utilizar el modo offline, el dispositivo debe contar con al menos 150 MB de almacenamiento disponible.

Bandeja de entrada de la app Proton Mail. (Proton)

La renovación de Proton Mail también unifica la experiencia entre Android y iOS. Ambas aplicaciones comparten ahora aproximadamente el 80% de su código, lo que garantiza que las funciones y la apariencia sean prácticamente idénticas en cualquier dispositivo. Esta base común facilita el desarrollo simultáneo de nuevas características y asegura que los usuarios disfruten de una experiencia homogénea, independientemente del sistema operativo que utilicen.

Seguridad, privacidad y disponibilidad

En materia de seguridad y privacidad, Proton Mail mantiene su compromiso de proteger los datos personales de los usuarios. Se recomienda instalar siempre las aplicaciones desde las tiendas oficiales de Apple y Android, evitando fuentes no verificadas que puedan poner en riesgo la información.

Asimismo, es fundamental no compartir datos personales innecesarios en redes sociales u otros servicios digitales, ya que la exposición accidental de información puede comprometer la privacidad incluso cuando se utilizan plataformas seguras.

Las nuevas versiones de Proton Mail para Android y iOS se están distribuyendo de forma gradual. Los usuarios pueden actualizar la aplicación desde la tienda oficial de Apple o recibir la actualización automáticamente en dispositivos Android. Este proceso garantiza que la transición a la nueva versión sea fluida y segura para todos los usuarios.

Con esta renovación, Proton Mail refuerza su posición como una de las principales opciones para quienes buscan un correo electrónico privado y seguro en sus dispositivos móviles, ofreciendo herramientas avanzadas y una experiencia adaptada a las necesidades actuales de movilidad y protección de datos.