Tecno

Así puedes deshabilitar la IA en Gmail y evitar que use tu correo

Aunque es útil, Google advierte que su IA puede ofrecer respuestas inexactas o inapropiadas

Conoce cómo desactivar Gemini en tus correos.

Google ha comenzado a expandir el uso de Gemini, su inteligencia artificial generativa, en diversas aplicaciones de su ecosistema. Entre ellas se encuentra Gmail, donde la IA ha sido integrada para agilizar tareas relacionadas con la gestión del correo electrónico.

Sin embargo, no todos los usuarios desean que la inteligencia artificial intervenga en su bandeja de entrada. Por ello, es importante conocer cómo funciona, qué beneficios ofrece y, sobre todo, cómo desactivar sus funciones si así se prefiere.

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google.

¿Qué hace Gemini en Gmail?

La incorporación de Gemini a Gmail busca simplificar tareas cotidianas de los usuarios. Según Google, las principales funciones disponibles son:

  • Resumir conversaciones de correo electrónico.
  • Sugerir respuestas rápidas.
  • Redactar correos desde cero a partir de una simple indicación.
  • Buscar información en correos anteriores.
  • Acceder a datos en Google Drive y Google Calendar.
  • Crear nuevos eventos en el calendario de forma automática.

En otras palabras, Gemini se convierte en un asistente digital integrado, capaz de agilizar procesos tanto en el ámbito personal como profesional.

Gemini tiene la capacidad de resumir correos y redactar respuestas por ti.

Precauciones al usar Gemini

Aunque las funciones resultan útiles, Google advierte que la inteligencia artificial puede generar información inexacta o inapropiada. De hecho, la compañía recomienda no utilizar Gemini como fuente de consulta para temas médicos, legales, financieros o profesionales, dado que las respuestas no siempre son confiables.

Este punto genera preocupación entre algunos usuarios que prefieren mantener sus datos sensibles fuera del alcance de la IA o que simplemente no desean depender de ella en su correo electrónico.

Google asegura que su IA puede cometer errores, por lo que debes de revisar antes.

Cómo desactivar Gemini en Gmail

Si bien no es posible eliminar completamente Gemini de Gmail, sí se puede desactivar sus funciones dentro del programa Google Workspace Labs, al cual pertenece esta integración. Google aclara que, al salir de Workspace Labs, se pierde el acceso permanente a todas las funciones experimentales y no será posible volver a unirse en el futuro.

Los pasos para desactivar Gemini en Gmail son los siguientes:

  1. Inicia sesión con una cuenta de administrador en la Consola de administración de Google.
  2. Accede al menú y selecciona IA generativa > Aplicación de Gemini.
  3. Dentro del apartado de configuración, haz clic en Estado del servicio.
  4. Para desactivar la IA en toda la organización, selecciona Desactivado para todos y guarda los cambios.
  5. Si solo se desea desactivar para ciertos usuarios o departamentos, es posible aplicar el cambio únicamente a una unidad organizativa o a un grupo de configuración.
  6. Una vez realizada la acción, los cambios pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse.

Un cambio que afecta a toda la organización

Cabe destacar que estas configuraciones son administradas a nivel organizativo, lo que significa que solo quienes tienen privilegios de administrador en Google Workspace pueden aplicar los ajustes. Esto es relevante para empresas, instituciones educativas u organizaciones que utilicen Gmail de manera corporativa.

Para usuarios individuales, la disponibilidad de esta opción puede variar, ya que la integración de Gemini en cuentas personales aún se encuentra en proceso de expansión y pruebas.

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google.

Una transición hacia la IA en los servicios de Google

La decisión de integrar Gemini en Gmail es parte de la estrategia de Google para incorporar la inteligencia artificial en todas sus plataformas. No obstante, el hecho de que ofrezca la posibilidad de desactivarla refleja que la compañía busca un equilibrio entre innovación y la libertad de elección de los usuarios.

Para quienes desean aprovechar sus ventajas, Gemini puede ahorrar tiempo y simplificar tareas diarias. Pero para quienes priorizan la privacidad y el control sobre sus correos electrónicos, la opción de desactivarlo resulta una alternativa necesaria.

