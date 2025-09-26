Las cinco contraseñas más fáciles de hackear y que deberías de cambiar al instante

Las contraseñas que nunca debes de usar. (tesicnor.com)

La seguridad digital se ha convertido en un pilar esencial para millones de personas en todo el mundo. Cada vez que accedemos a una red social, realizamos una compra en línea o desbloqueamos un dispositivo, el primer escudo que nos protege es la contraseña.

Sin embargo, pese a la importancia de este mecanismo, muchos usuarios continúan utilizando combinaciones tan débiles que se convierten en una invitación directa para los ciberdelincuentes.

Un reciente análisis realizado por el experto en ciberseguridad Troy Hunt reveló un dato preocupante: entre más de 100 millones de credenciales filtradas en internet, las contraseñas más repetidas siguen siendo extremadamente simples y fáciles de adivinar. Esta situación no solo pone en riesgo datos personales, sino también cuentas bancarias, fotografías privadas y la información almacenada en la nube.

Conoce qué contraseñas no debes de usar. (Google)

Los clásicos que nunca desaparecen

El estudio destacó cinco claves que, a pesar de los constantes llamados de atención, siguen apareciendo en millones de registros expuestos en la red:

123456: utilizada por más de seis millones de personas, es la combinación más popular y, al mismo tiempo, la más insegura. 123456789: otra variante numérica que supera los dos millones de usos en cuentas de todo tipo. 111111: fácil de escribir, pero también de descifrar. password: la palabra “contraseña” en inglés todavía es empleada por miles de usuarios como si fuera una medida de seguridad válida. qwerty: formada por las primeras letras del teclado, es un recurso común para quienes buscan rapidez, aunque resulte extremadamente vulnerable.

La permanencia de estas contraseñas refleja una práctica extendida: priorizar la memoria y la comodidad antes que la seguridad. Sin embargo, los ataques informáticos se aprovechan justamente de esa falta de complejidad.

Contraseñas que pueden ser descifradas con facilidad.

Los riesgos de usar claves débiles

Cuando una contraseña es demasiado simple, los piratas informáticos pueden descifrarla en cuestión de segundos mediante programas automatizados que prueban millones de combinaciones al instante. Esto abre la puerta a distintos delitos digitales: desde el robo de cuentas de correo electrónico hasta el secuestro de perfiles en redes sociales o el vaciado de billeteras virtuales.

Además, el problema se agrava cuando una misma clave se utiliza en varios servicios. Si un atacante logra acceder a una de las cuentas, tendrá vía libre para entrar a todas las demás.

Cómo crear una contraseña segura

Los especialistas coinciden en que no existe una fórmula mágica, pero sí una serie de buenas prácticas que reducen considerablemente el riesgo:

Extensión mínima de 12 caracteres : cuanto más larga sea la clave, más difícil será de vulnerar.

Variedad de símbolos : combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y signos especiales.

Originalidad : evitar expresiones comunes, fechas de cumpleaños o nombres de familiares.

Clave única para cada servicio : nunca repetir la misma contraseña en diferentes plataformas.

Métodos creativos: utilizar fragmentos de frases, letras de canciones o citas personales mezcladas con números y símbolos puede facilitar el recuerdo sin sacrificar seguridad.

Contraseñas. (segurilatam.com)

Herramientas de apoyo

Para quienes tienen dificultades para memorizar contraseñas complejas, los gestores de claves se presentan como una solución práctica. Estos programas almacenan todas las credenciales en un solo lugar cifrado y generan combinaciones robustas automáticamente. De esta manera, el usuario solo necesita recordar una contraseña maestra.

La ciberseguridad empieza en lo básico

Aunque las grandes compañías invierten cada vez más en sistemas de protección avanzados, el eslabón más débil suele ser el propio usuario. Adoptar hábitos de seguridad digital responsables, como actualizar contraseñas periódicamente y habilitar la verificación en dos pasos, puede marcar la diferencia entre mantener los datos a salvo o convertirse en víctima de un ciberataque.

El informe de Hunt es una advertencia clara: si tu clave coincide con alguna de estas cinco, lo mejor es cambiarla de inmediato. La comodidad nunca debería estar por encima de la seguridad en un mundo donde la información personal se ha convertido en el objetivo más codiciado de los delincuentes informáticos.