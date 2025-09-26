Tecno

OpenAI presenta Pulse, su nuevo generador de informes automáticos

Cada mañana, los usuarios acceden a tarjetas visuales e interactivas con imágenes y textos generados por IA, con la opción de profundizar en temas específicos

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La experiencia de usuario se
La experiencia de usuario se potencia mediante tarjetas que anticipan los temas de interés. (Composición Infobae: Reuters / gptzone.net)

OpenAI ha lanzado Pulse, una función creada para transformar la rutina diaria de sus usuarios mediante la generación automática de informes personalizados. Este avance integra información relevante y recomendaciones clave cada mañana, sin necesidad de consultar varias aplicaciones, y se posiciona como un asistente proactivo que centraliza correo, agenda y noticias en un solo lugar, utilizando IA para optimizar el inicio del día.

Cómo funciona Pulse en ChatGPT

Pulse en ChatGPT opera de manera asíncrona mientras el usuario duerme, generando entre cinco y diez resúmenes personalizados sobre noticias, agenda y tareas pendientes. El objetivo es facilitar en minutos la toma de decisiones y priorización diaria.

Cada mañana, los usuarios acceden a tarjetas visuales e interactivas con imágenes y textos generados por IA, con la opción de profundizar en temas específicos y continuar la conversación directamente desde la aplicación.

OpenAI presenta ChatGPT Pulse, un
OpenAI presenta ChatGPT Pulse, un conjunto de actualizaciones diarias personalizadas con temas de interés para usuarios. (Europa Press)

Lo novedoso no solo es el formato, sino la capacidad de Pulse de aprender de los hábitos y preferencias del usuario. Al integrarse con servicios como Gmail y Google Calendar mediante los Connectors de ChatGPT, revisa correos, destaca mensajes y muestra una agenda priorizada, lo que agiliza la organización diaria.

La función permite activar la memoria de ChatGPT para adaptar aún más los informes a rutinas, proyectos personales o intereses familiares.

Durante demostraciones, la herramienta generó informes sobre equipos deportivos, itinerarios de viaje y sugerencias de disfraces, demostrando su versatilidad. El sistema corta la sesión cuando reúne y muestra toda la información útil, evitando el “doomscrolling” y permitiendo pasar rápidamente a las actividades del día.

Pulse en ChatGPT opera de
Pulse en ChatGPT opera de manera asíncrona mientras el usuario duerme. (Foto: OpenAI)

Integración de Pulse con Gmail, Google Calendar y preferencias del usuario

La integración automatizada con Gmail y Google Calendar convierte a Pulse en ChatGPT en un centro de productividad personalizado. Con ambos servicios enlazados, la aplicación analiza mensajes electrónicos y citas durante la noche y entrega por la mañana un resumen ordenado y accionable.

Además, emplea la información sobre reservas y preferencias registradas para sugerir recomendaciones específicas, como restaurantes ajustados a dietas o lugares afines a las actividades planificadas.

La experiencia de usuario se potencia mediante tarjetas que anticipan los temas de interés. El usuario define áreas prioritarias como trabajo, familia o deporte y puede solicitar detalles, contexto adicional o enviar feedback sobre la calidad y relevancia de los informes. Este circuito de mejoras incrementa la precisión en las próximas recopilaciones y eleva el nivel de personalización.

La integración automatizada con Gmail
La integración automatizada con Gmail y Google Calendar convierte a Pulse en ChatGPT en un centro de productividad personalizado. (OpenAI)

Activación de Pulse en ChatGPT: pasos, requisitos y precio

Activar Pulse en ChatGPT resulta sencillo para quienes disponen del plan Pro —actualmente 200 dólares mensuales—. Basta con acceder a la pestaña Pulse en la web o app, conectar los servicios deseados a través de los Connectors e indicar intereses principales. Se recomienda activar la memoria de ChatGPT para que el sistema afine las recomendaciones según preferencias y hábitos diarios.

El despliegue inicial está limitado a suscriptores Pro, pero OpenAI planea extender la función a otros niveles de suscripción cuando la eficiencia y la capacidad de sus servidores lo permitan. El crecimiento progresivo, respaldado por inversiones en infraestructura junto a Oracle y SoftBank, busca garantizar un servicio fiable y escalable.

Rendimiento, recursos y consejos para aprovechar al máximo Pulse

La eficiencia de Pulse en ChatGPT varía según la complejidad de la información solicitada. Mientras que la recopilación diaria de correo, agenda y noticias se ejecuta de manera ágil, informes más extensos que requieren búsquedas web y síntesis de múltiples documentos pueden consumir mayores recursos de procesamiento. Por ello, OpenAI afina la función antes de su expansión a planes menos costosos.

Para obtener el máximo provecho, se aconseja definir temas prioritarios, conectar aplicaciones relevantes y enviar feedback constante que ajuste tono y profundidad de los informes. El sistema respeta un límite diario para evitar la saturación informativa y anima a los usuarios a centrarse en lo esencial de cada jornada.

Temas Relacionados

OpenAIPulseIAChatGPTLo último en tecnología

Últimas Noticias

Proton Mail, la competencia de Gmail, renueva sus apps para Android y iOS

La actualización permite acceder y organizar mensajes sin conexión, una novedad que marca diferencia frente a otros servicios

Proton Mail, la competencia de

Streamer sufre robo en vivo de más de 30.000 dólares mientras recaudaba fondos para tratar su cáncer

Durante la transmisión, un usuario le propuso jugar Block Blasters, un videojuego presentado supuestamente como verificado en Steam

Streamer sufre robo en vivo

Cómo se hace la limpieza del tambor de la lavadora

Para limpiar adecuadamente, lo primero es usar vinagre blanco, que desinfecta, elimina olores y remueve la cal

Cómo se hace la limpieza

Neon, la app que te paga por grabar tus llamadas, es desactivada tras presentar fallas de seguridad

El auge de aplicaciones que recompensan a los usuarios por sus datos plantea interrogantes sobre la seguridad y el futuro de la privacidad digital

Neon, la app que te

Qué cámara tiene el iPhone 17

Este componente se caracteriza por incorporar un sistema dual de cámaras Fusion de 48 MP

Qué cámara tiene el iPhone
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: detuvieron a un joven

Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por compartir un video de cómo golpeó y mató a un cachorro de puma

Receta de hamburguesas de arvejas, rápida y fácil

Jornada financiera: mientras el Banco Central aplicó restricciones cambiarias, las reservas superaron los USD 41.000 millones

Los motivos detrás de la decisión de poner un nuevo cepo al dólar, según la mirada de los economistas

Distinguieron a la empresa OCP TECH en la Bolsa de Comercio por su proyecto Huella de Carbono

INFOBAE AMÉRICA
Rusia está ayudando a China

Rusia está ayudando a China a prepararse para una posible invasión de Taiwán

Guerra Santa: Rusia reclutó a sacerdotes ortodoxos para influir en los votantes de Moldavia

La izquierda francesa amenazó con presentar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Lecornu

Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

Partió a la NASA el satélite argentino Atenea, que viajará a la Luna en la misión espacial Artemis II

TELESHOW
Un nuevo paso en la

Un nuevo paso en la familia de Federico Hoppe y Macarena Rinaldi: su hija Amanda ya tiene el pasaporte alemán

Carolina Amoroso mostró los regalos que le enviaron sus colegas por el nacimiento de su hijo Vicente

¿Reconciliados? El Polaco y Barby Silenzi se mostraron juntos en una noche familiar

Cumpleaños y reflexión: Pancho Dotto festeja 70 años rodeado de gratitud y memoria

Evelyn Botto habló de su particular vínculo con Fede Bal: “Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”