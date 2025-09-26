OpenAI presenta Pulse, su nuevo generador de informes automáticos

La experiencia de usuario se potencia mediante tarjetas que anticipan los temas de interés. (Composición Infobae: Reuters / gptzone.net)

OpenAI ha lanzado Pulse, una función creada para transformar la rutina diaria de sus usuarios mediante la generación automática de informes personalizados. Este avance integra información relevante y recomendaciones clave cada mañana, sin necesidad de consultar varias aplicaciones, y se posiciona como un asistente proactivo que centraliza correo, agenda y noticias en un solo lugar, utilizando IA para optimizar el inicio del día.

Cómo funciona Pulse en ChatGPT

Pulse en ChatGPT opera de manera asíncrona mientras el usuario duerme, generando entre cinco y diez resúmenes personalizados sobre noticias, agenda y tareas pendientes. El objetivo es facilitar en minutos la toma de decisiones y priorización diaria.

Cada mañana, los usuarios acceden a tarjetas visuales e interactivas con imágenes y textos generados por IA, con la opción de profundizar en temas específicos y continuar la conversación directamente desde la aplicación.

OpenAI presenta ChatGPT Pulse, un conjunto de actualizaciones diarias personalizadas con temas de interés para usuarios. (Europa Press)

Lo novedoso no solo es el formato, sino la capacidad de Pulse de aprender de los hábitos y preferencias del usuario. Al integrarse con servicios como Gmail y Google Calendar mediante los Connectors de ChatGPT, revisa correos, destaca mensajes y muestra una agenda priorizada, lo que agiliza la organización diaria.

La función permite activar la memoria de ChatGPT para adaptar aún más los informes a rutinas, proyectos personales o intereses familiares.

Durante demostraciones, la herramienta generó informes sobre equipos deportivos, itinerarios de viaje y sugerencias de disfraces, demostrando su versatilidad. El sistema corta la sesión cuando reúne y muestra toda la información útil, evitando el “doomscrolling” y permitiendo pasar rápidamente a las actividades del día.

Pulse en ChatGPT opera de manera asíncrona mientras el usuario duerme. (Foto: OpenAI)

Integración de Pulse con Gmail, Google Calendar y preferencias del usuario

La integración automatizada con Gmail y Google Calendar convierte a Pulse en ChatGPT en un centro de productividad personalizado. Con ambos servicios enlazados, la aplicación analiza mensajes electrónicos y citas durante la noche y entrega por la mañana un resumen ordenado y accionable.

Además, emplea la información sobre reservas y preferencias registradas para sugerir recomendaciones específicas, como restaurantes ajustados a dietas o lugares afines a las actividades planificadas.

La experiencia de usuario se potencia mediante tarjetas que anticipan los temas de interés. El usuario define áreas prioritarias como trabajo, familia o deporte y puede solicitar detalles, contexto adicional o enviar feedback sobre la calidad y relevancia de los informes. Este circuito de mejoras incrementa la precisión en las próximas recopilaciones y eleva el nivel de personalización.

La integración automatizada con Gmail y Google Calendar convierte a Pulse en ChatGPT en un centro de productividad personalizado. (OpenAI)

Activación de Pulse en ChatGPT: pasos, requisitos y precio

Activar Pulse en ChatGPT resulta sencillo para quienes disponen del plan Pro —actualmente 200 dólares mensuales—. Basta con acceder a la pestaña Pulse en la web o app, conectar los servicios deseados a través de los Connectors e indicar intereses principales. Se recomienda activar la memoria de ChatGPT para que el sistema afine las recomendaciones según preferencias y hábitos diarios.

El despliegue inicial está limitado a suscriptores Pro, pero OpenAI planea extender la función a otros niveles de suscripción cuando la eficiencia y la capacidad de sus servidores lo permitan. El crecimiento progresivo, respaldado por inversiones en infraestructura junto a Oracle y SoftBank, busca garantizar un servicio fiable y escalable.

Rendimiento, recursos y consejos para aprovechar al máximo Pulse

La eficiencia de Pulse en ChatGPT varía según la complejidad de la información solicitada. Mientras que la recopilación diaria de correo, agenda y noticias se ejecuta de manera ágil, informes más extensos que requieren búsquedas web y síntesis de múltiples documentos pueden consumir mayores recursos de procesamiento. Por ello, OpenAI afina la función antes de su expansión a planes menos costosos.

Para obtener el máximo provecho, se aconseja definir temas prioritarios, conectar aplicaciones relevantes y enviar feedback constante que ajuste tono y profundidad de los informes. El sistema respeta un límite diario para evitar la saturación informativa y anima a los usuarios a centrarse en lo esencial de cada jornada.