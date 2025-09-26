Tecno

ChatGPT mejora las calificaciones pero reduce el aprendizaje real, según el MIT

El experimento con 54 universitarios los dividió en tres grupos: uno usó ChatGPT, otro Google y otro solo sus propios medios

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El experimento reunió a 54
El experimento reunió a 54 universitarios en tres grupos: uno usó ChatGPT, otro Google y el tercero solo sus propios recursos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha revelado que el uso intensivo de herramientas como ChatGPT puede generar lo que los investigadores denominan “deuda cognitiva“.

El experimento incluyó a cincuenta y cuatro estudiantes universitarios, organizados en tres grupos: uno utilizó ChatGPT para redactar ensayos, otro empleó Google como motor de búsqueda, y el último trabajó únicamente con sus propios recursos, sin herramientas externas.

Durante varios meses, los científicos monitorizaron la actividad cerebral de los participantes mediante electroencefalogramas.

El grupo que usó solo
El grupo que usó solo su propio pensamiento mostró mayor activación en las redes neuronales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron claros: aquellos que recurrieron a la inteligencia artificial presentaron una conectividad neuronal sistemáticamente menor en todas las bandas de frecuencia.

De manera específica, el grupo que solamente empleó su propio pensamiento, mostró una mayor activación en redes neuronales clave que enlazan regiones parietales, temporales y frontales, esenciales para la atención, memoria y procesamiento semántico.

El estudio concluye que, aunque los estudiantes que usan la IA pueden obtener textos mejor escritos, el proceso mental implicado se ve empobrecido.

Según los investigadores, esta disminución en la actividad cerebral puede afectar la capacidad para analizar, recordar y comprender en profundidad la información trabajada, subrayando los retos que plantea la adopción masiva de inteligencia artificial en entornos educativos.

Los autores de estos textos
Los autores de estos textos tuvieron grandes dificultades: recordaban menos lo escrito y percibían menor autoría sobre sus producciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Cuáles fueron los resultados del estudio

Los resultados del estudio del MIT muestran una paradoja en el uso de la inteligencia artificial para la escritura académica. Los ensayos generados con IA obtuvieron calificaciones superiores, tanto por parte de profesores como de algoritmos de evaluación.

Sin embargo, los autores de estos textos presentaron dificultades significativas: recordaban con menos precisión lo que acababan de escribir y sentían una menor sensación de autoría sobre sus propias producciones.

El estudio también evidenció que, al solicitar a los usuarios habituales de inteligencia artificial que escribieran sin asistencia, sus patrones cerebrales reflejaron una notable dependencia del apoyo externo.

Se observó una reducción en su capacidad para activar las redes neuronales necesarias para redactar por cuenta propia, un fenómeno comparable a intentar caminar sin apoyo tras haberse acostumbrado a usar muletas.

Según los resultados, es entender
Según los resultados, es entender el propio proceso de pensamiento antes de incorporar herramientas tecnológicas en la escritura.(Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los estudiantes que aprendieron a escribir primero sin inteligencia artificial, y solo posteriormente la emplearon, mantuvieron su conexión neuronal e incluso demostraron una mejor memoria y reactivación de áreas cerebrales más amplias al escribir.

La clave, según los resultados, es que comprender el proceso de pensamiento propio es esencial antes de integrar herramientas tecnológicas en la escritura, ya que solo así se aprovechan sus beneficios sin sacrificar la capacidad cognitiva individual.

“Creemos que se necesitan estudios longitudinales para comprender el impacto a largo plazo de los LLM en el cerebro humano, antes de que estos sean reconocidos como algo netamente positivo para las personas”, concluyen los investigadores.

Cómo involucrar la IA en el estudio

Involucrar la inteligencia artificial en el estudio puede transformar profundamente la manera en que los estudiantes aprenden y procesan la información. La clave está en utilizar estas herramientas como complemento, no como sustituto del pensamiento propio.

Al usarla para revisar ensayos
Al usarla para revisar ensayos o generar resúmenes, los estudiantes pueden comparar su trabajo y fortalecer la autoevaluación y el pensamiento crítico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, es recomendable que los alumnos intenten comprender y resolver problemas por sí mismos antes de recurrir a la IA para obtener explicaciones o verificar sus respuestas. De este modo, se fomenta la actividad mental y se fortalece la autonomía intelectual.

La IA puede ser útil para aclarar conceptos complejos, sugerir recursos de estudio adaptados a cada necesidad o proponer ejercicios personalizados según el nivel de conocimiento.

Además, cuando se utiliza para analizar ensayos, corregir errores o generar resúmenes, los estudiantes tienen la oportunidad de comparar y reflexionar sobre sus propios procesos, lo que mejora la autoevaluación y el desarrollo de habilidades críticas.

El equilibrio es fundamental: utilizar la inteligencia artificial para ampliar la perspectiva y descubrir nuevas estrategias de aprendizaje, pero sin perder el enfoque en la comprensión y el dominio personal de los temas.

Temas Relacionados

ChatGPTInteligencia artificialMITEstudioTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las cinco contraseñas más fáciles de hackear y que deberías de cambiar al instante

Expertos en ciberseguridad advierten que repetir claves débiles facilita el trabajo de los hackers y multiplica los riesgos

Las cinco contraseñas más fáciles

Uno de cada tres jóvenes prefiere conversar con inteligencia artificial antes que con personas

El auge de los chatbots emocionales transforma la forma en que jóvenes construyen relaciones, exploran su afectividad y enfrentan riesgos de dependencia y soledad

Uno de cada tres jóvenes

Cómo funciona el bloqueo de spam y estafas que Apple integró en iOS 26

La función solo interviene con contactos no guardados y busca frenar estafas, telemarketing y llamadas automáticas

Cómo funciona el bloqueo de

Descargar Magis TV desde el smartphone expone el dispositivo a amenazas de seguridad y robo de datos

Descargar la aplicación implica aceptar permisos invasivos y posibles ataques de virus, así como la inestabilidad técnica y bloqueos por parte de proveedores de internet, advierten expertos en ciberseguridad

Descargar Magis TV desde el

Adiós a la confusión: Gemini explica fórmulas en las hojas de cálculo de Google

Esta nueva función es útil para aquellos usuarios que buscan comprender las fórmulas propuestas por la inteligencia artificial y así, aprender su lógica

Adiós a la confusión: Gemini
ÚLTIMAS NOTICIAS
Restos de armas y barcos

Restos de armas y barcos de guerra bajo el agua se transformaron en refugios para la vida silvestre

Piden juicio oral para el exjuez Jorge Ferro por favorecer a un estudio jurídico ligado al prostíbulo Madaho’s

Qué significa la restricción al dólar que anunció el BCRA y cómo impacta en el mercado

Revés para Makintach: desestimaron la denuncia que presentó contra los fiscales

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Una estatua familiar egipcia revela

Una estatua familiar egipcia revela misterios de una dinastía que desafió las convenciones del Imperio Antiguo

Moldavia prohibió a un partido opositor prorruso competir en las elecciones parlamentarias de este domingo

Murió en Cuba Assata Shakur, una de las activistas más buscadas por el FBI

Cómo el pescado seco evolucionó de plato tradicional a superalimento, según la ciencia

El canciller de Paraguay respaldó a Edmundo González Urrutia y ratificó el compromiso con la oposición venezolana

TELESHOW
Evelyn Botto habló de su

Evelyn Botto habló de su particular vínculo con Fede Bal: “Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”

Daniela Christiansson, lejos de Maxi López, publicó un misterioso mensaje: “Observar en silencio las acciones de las personas”

El enigmático mensaje de Cande Tinelli: “Cuídense, que hasta los más cercanos pueden sorprenderte”

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno