Estos son los 6 cambios más importantes que llegarán a ChatGPT

OpenAI introducirá una serie de cambios en su popular chatbot. (Unsplash)

La llegada de GPT-5 marca una renovación profunda para ChatGPT, con múltiples ajustes diseñados para hacer la experiencia del usuario más fluida, personalizable y potente. Estos cambios, introducidos por OpenAI, abarcan desde funciones prácticas y estéticas hasta mejoras en capacidades técnicas.

A continuación, se explica cada una de las nuevas funciones y alteraciones que revolucionarán la manera en que interactuamos con este popular chatbot de inteligencia artificial.

Adiós a la selección manual de modelos

Antes, los usuarios podían escoger manualmente entre versiones como GPT-4o, GPT-4.1 y GPT-4.5, adaptando el modelo a sus necesidades particulares. Ahora, el chatbot recurrirá automáticamente a GPT-5 como configuración estándar mediante un sistema unificado y autoadaptativo. “Un sistema único de cambio automático” se encargará de evaluar la tarea y gestionar internamente qué recursos y enfoques de inteligencia artificial son necesarios, con lo cual desaparece la necesidad de alternar entre modelos para distintos usos.

ChatGPT. (AP)

A pesar de esto, los usuarios de las versiones Plus, Pro y Team conservarán la opción de cambiar entre GPT-5 o “GPT-5 Thinking” mediante un panel especial. Los usuarios Pro y Team, además, tendrán acceso a una versión premium denominada GPT-Thinking Pro, que promete capacidades aún más avanzadas.

Personalidades: una IA que adopta estilos y tonos diversos

El nuevo despliegue de ChatGPT permitirá elegir entre cuatro “personalidades” distintas para las respuestas en texto. Cada una ofrece una forma de interactuar radicalmente diferente, adaptando el tono, la estructura y el humor de las respuestas a las preferencias del usuario. Las definiciones oficiales para cada personalidad, según OpenAI, son:

Cínico : con sarcasmo, sequedad y un toque mordaz, responde de modo directo cuando es necesario, pero no sin antes bromear o provocar.

Robot : extremadamente preciso y eficiente, ofrece respuestas concisas y sin adornos, eliminando emociones del intercambio.

Oyente : amigable y relajado, refleja los pensamientos del usuario con claridad y una pizca de humor sutil, creando un ambiente acogedor.

Nerd: destaca por la curiosidad y el entusiasmo por el conocimiento, explica conceptos con claridad y celebra el aprendizaje y el descubrimiento.

Esta función invita a experimentar y jugar con los diferentes estilos de conversación, aunque siempre estará disponible la opción de regresar al estilo predeterminado de ChatGPT.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. (Europa Press)

Vibe coding: mayor potencia para crear y probar código

La capacidad de generar código a partir de instrucciones en lenguaje natural ha sido intensificada en GPT-5. La actualización brinda mayor comprensión de prompts complejos y detallados, permitiendo a los usuarios describir de forma más específica cómo desean que la IA desarrolle una aplicación o un sitio web. Otro avance es la posibilidad de interactuar y visualizar en tiempo real el resultado construido por el chatbot gracias a la función Canvas, que abre una ventana de previsualización del código generado.

Personalización estética ampliada

Los usuarios ahora dispondrán de nuevas herramientas para personalizar la apariencia de ChatGPT. Será posible elegir un color de acento que afectará la visualización de los globos de conversación, el botón de voz y los textos destacados. Configurar esto resulta sencillo: en la versión web, solo hay que hacer clic en el icono de perfil, dirigirse a Configuración > General, y elegir la preferencia en el menú de color. En móviles, el proceso es similar a través del apartado de Personalización.

Voice mode avanzado: naturalidad y flexibilidad en cada conversación

El modo de voz avanzado, que busca ofrecer conversaciones orales más realistas, se actualiza para comprender mejor las instrucciones dadas por el usuario y permitir un ajuste fino del estilo de habla. OpenAI anuncia el retiro del modo de voz estándar, lo que significa que todos los usuarios de pago disfrutarán de un uso casi ilimitado del modo de voz avanzado, mientras que los usuarios gratuitos recibirán “horas” adicionales para probar la función. Otra novedad es que el voice mode podrá emplearse junto a versiones GPT personalizadas, ampliando el alcance de la personalización.

Logo de OpenAI y ChatGPT. (Reuters)

Integración directa con Gmail y Google Calendar

Finalmente, ChatGPT simplifica la conexión con servicios externos. Los usuarios podrán enlazar más fácilmente sus cuentas de Gmail y Google Calendar directamente desde el chatbot, lo que permitirá a la IA leer agendas y correos electrónicos para ofrecer ayuda práctica. Por ejemplo, al solicitar ayuda para planificar la jornada, ChatGPT sugerirá vincular estas cuentas y extraerá la información necesaria para crear un cronograma personalizado, recordar correos olvidados y coordinar tareas. Este servicio debutará para usuarios Pro en la próxima semana y se extenderá gradualmente a otros niveles.