Instagram alcanza los 3.000 millones de usuarios mensuales

Instagram está probando opciones que permiten a los usuarios influir de manera directa en el algoritmo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Instagram ha superado la marca de los 3.000 millones de usuarios activos mensuales, consolidándose como una de las plataformas más influyentes del mundo digital y un pilar clave dentro del ecosistema de Meta Platforms. Este crecimiento sostenido responde a la estrategia de incorporar funciones enfocadas en videos cortos y mensajería privada, que han transformado la experiencia del usuario y potenciado el atractivo de la aplicación a nivel global.

Crecimiento de Instagram y evolución de sus funciones clave

El aumento exponencial de usuarios de Instagram respondería a su capacidad de adaptar la plataforma a las tendencias y demandas emergentes, particularmente en torno al consumo de videos cortos y la comunicación privada.

La compañía ha renovado su barra de navegación para dar mayor visibilidad a la mensajería directa y a Reels, la sección dedicada a videos que compite con TikTok. Estos cambios hacen que los usuarios tengan un acceso más ágil a las funciones que están impulsando las mayores tasas de interacción y tiempo en la aplicación.

En mercados estratégicos como India, Instagram está probando una versión en la que la app se abre directamente en Reels, desplazando al tradicional feed de fotos. Este formato, que también se emplea en la nueva versión para iPad, ilustra el giro de la red social hacia el contenido audiovisual y la búsqueda de retener el interés de los usuarios en regiones donde la competencia por la atención es intensa y el acceso a ciertas aplicaciones, como TikTok, se encuentra restringido.

Estrategias de personalización y nuevas dinámicas de consumo en Instagram

Con la intención de ofrecer una experiencia más personalizada, Instagram está probando opciones que permiten a los usuarios influir de manera directa en el algoritmo, ajustando qué temáticas desean ver o evitar. Según Adam Mosseri, responsable de la plataforma, esto responde a una demanda creciente de los usuarios por tener mayor control sobre el contenido que consumen.

Este enfoque deja atrás el modelo inicial centrado sólo en imágenes, abriendo paso a una dinámica dominada por la mensajería privada y las Historias, que han superado a las publicaciones tradicionales en fotos.

Instagram apuesta por mantener a la plataforma como un actor central en las tendencias y la conversación cultural a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Actualmente, más del 50% del tiempo que pasan los usuarios en Instagram se dedica a visualizar videos, la mayoría recomendados desde fuera de la red de contactos seguidos.

La incorporación de inteligencia artificial y el perfeccionamiento de los modelos lingüísticos han permitido que la app personalice las recomendaciones de contenido con mayor precisión y menor supervisión manual, destacando aún más los contenidos de mayor interés para cada individuo.

Instagram frente a la competencia en redes sociales y desafíos regulatorios

Desde que Meta compró Instagram por USD 1.000 millones en 2012, la aplicación se transformó en el motor principal de crecimiento y en una herramienta clave para enfrentar a rivales como TikTok, Snap y X (antes Twitter). Este liderazgo, sin embargo, enfrenta cambios en el entorno regulatorio.

La ofensiva de Instagram contra competidores como TikTok se refleja en la decisión de priorizar los videos cortos y los Reels. REUTERS/Dado Ruvic

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos acusa a Meta de monopolio, y no se descarta que, tras una sentencia próxima, la compañía tenga que separar Instagram de su matriz si el fallo resulta desfavorable.

En este contexto, Instagram y su CEO, Mark Zuckerberg, buscan no solo ampliar la base de usuarios, sino también asegurar que la plataforma permanezca en el centro del pulso cultural global. A pesar de que Facebook, el otro gran servicio social de Meta, también superó los 3.000 millones de usuarios, su influencia ha disminuido en los públicos más jóvenes, mientras que Instagram redobla sus esfuerzos para seguir siendo un actor central en el debate y las tendencias culturales.

Videos cortos y personalización: las claves del futuro de Instagram

La ofensiva de Instagram contra competidores como TikTok se refleja en la decisión de priorizar los videos cortos y los Reels en mercados como India y Corea del Sur, donde la app abrirá directamente en este formato si la respuesta de los usuarios resulta positiva. La ausencia de TikTok en India, a causa de restricciones gubernamentales, convierte a ese mercado en una oportunidad estratégica decisiva para Meta.

Otro avance relevante es la actualización del algoritmo que permite a los usuarios elegir temáticas específicas para sus Reels, mejorando la experiencia de personalización. Esta innovación está sustentada en la aplicación de inteligencia artificial y en el desarrollo de modelos que permiten etiquetar y categorizar videos con una precisión inédita, respondiendo de forma inmediata a las preferencias declaradas de cada usuario.