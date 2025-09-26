Tecno

Alerta de nueva estafa para pagar comparendos con el 50% de descuento: así es el engaño

El fraude inicia con un mensaje de texto que incluye un enlace falso que dirige a una página web que simula ser un portales oficial, donde aparecen los datos reales de multas de tránsito

La víctima es llevada a una web falsa que muestra infracciones reales para parecer legítima.

Si recibes un mensaje de texto con una invitación para acceder a un descuento del 50% en el pago de multas de tránsito junto con un enlace, la recomendación es no interactuar con el mensaje. Se trata de una nueva modalidad de estafa digital.

La cuenta de TikTok priceitlat expuso recientemente este fraude. Al ingresar en el enlace recibido, la víctima es dirigida a una página web que simula los portales oficiales, donde aparecen los datos reales de infracciones para reforzar la credibilidad.

La intención de esta maniobra es obtener dinero o información bancaria por medio de canales alternativos, como pasarelas de pago y códigos QR que no pertenecen a instituciones autorizadas.

El objetivo de esta maniobra es conseguir dinero o datos bancarios a través de vías alternas.

En qué consiste esta nueva estafa

Los SMS suelen contener un texto breve, una llamada a la acción (“Aprovecha: descuento 50% en tus multas”) y el hipervínculo sospechoso. Al ingresar a la página, el usuario puede consultar por número de documento o placa.

Si existe una infracción real, el sistema muestra el monto con el supuesto descuento aplicado y habilita opciones de pago digitales, como PSE o códigos QR.

Para finalizar la transacción, los estafadores solicitan transferencias a cuentas bancarias, envíos a billeteras virtuales mediante QR, o piden los datos de tarjeta de crédito a través de pseudo-pasarelas.

Estas acciones buscan captar datos sensibles y fondos fuera de los circuitos oficiales, poniendo en riesgo la seguridad financiera de la persona afectada.

Los estafadores piden transferencias, pagos por QR o datos de tarjeta en pasarelas falsas.

Cómo prevenir caer en este tipo de estafas

Para evitar ser víctima de estafas que ofrecen descuentos falsos en el pago de multas de tránsito, es fundamental adoptar hábitos de precaución y verificación ante cualquier comunicación que prometa beneficios inusuales.

Ante la recepción de un mensaje de texto con ofertas llamativas y enlaces, se recomienda no hacer clic ni proporcionar información personal o bancaria. Verifica siempre la autenticidad ingresando directamente a la página oficial de la entidad de tránsito, evitando enlaces compartidos por canales no oficiales.

Otra acción consiste en revisar cuidadosamente la redacción del mensaje. Los fraudes suelen contener errores ortográficos, urgencia y llamadas a la acción poco habituales en organismos oficiales.

Si llega un SMS con ofertas y enlaces, se aconseja no abrirlos ni dar datos personales o bancarios.

Además, hay que recordar que los pagos legítimos de multas se realizan exclusivamente a través de canales bancarios y plataformas oficiales identificadas por los gobiernos locales.

En caso de duda, realiza consultas directamente a la entidad de tránsito correspondiente utilizando sus números y canales de atención oficiales. Nunca confíes en pagos mediante transferencias a cuentas personales, billeteras virtuales o enlaces extraños.

Si recibes mensajes sospechosos, repórtalos para prevenir que otros caigan en el engaño. La prevención y el escepticismo ante ofertas poco creíbles son las principales herramientas para no convertirse en víctima de este tipo de estafas.

Si alguien proporcionó datos personales en un enlace fraudulento sobre descuentos en multas, debe actuar de inmediato para reducir riesgos.

Qué hacer si ingresé al link y entregué información

Si un usuario ingresó información personal tras acceder a un enlace fraudulento relacionado con supuestos descuentos en multas de tránsito, es fundamental actuar con rapidez para minimizar los riesgos.

El primer paso consiste en contactar inmediatamente a la entidad financiera o banco vinculado a los datos proporcionados, informar la situación y solicitar el bloqueo preventivo de tarjetas o cuentas involucradas. Esto puede evitar movimientos no autorizados y el uso indebido de la información.

Así se previenen movimientos no autorizados y el mal uso de la información.

Es recomendable también modificar las contraseñas de los servicios afectados y de cualquier otra plataforma donde se haya utilizado la misma clave.

Si se compartieron datos personales, como el número de documento o información de contacto, conviene notificar a la entidad emisora o a las autoridades pertinentes para dejar constancia del incidente.

Adicionalmente, se recomienda activar sistemas de autenticación en dos pasos en cuentas digitales y monitorear el estado de las cuentas bancarias y plataformas asociadas para detectar actividades inusuales.

Es útil conservar evidencia, como capturas de pantalla del mensaje y la página falsa, para facilitar denuncias ante las autoridades o entidades de control.

