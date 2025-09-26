Tecno

Adiós a la confusión: Gemini explica fórmulas en las hojas de cálculo de Google

Esta nueva función es útil para aquellos usuarios que buscan comprender las fórmulas propuestas por la inteligencia artificial y así, aprender su lógica

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La IA ahora puede explicar
La IA ahora puede explicar porque escogió una fórmula. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si al utilizar Hojas de Cálculo de Google recurres a Gemini para resolver alguna tarea y no entiendes el motivo por el que eligió una fórmula, ahora la inteligencia artificial puede explicártelo de manera sencilla, como lo haría una persona.

Esta función resulta útil para quienes buscan comprender las fórmulas propuestas y aprender su lógica, lo que facilita la adaptación y reutilización en futuras hojas de cálculo.

Además, permite resolver dudas puntuales, ya que puedes preguntar cómo funciona cualquier fórmula generada si la explicación inicial no queda clara.

Esta función es útil para
Esta función es útil para aquellos usuarios que quieren comprender las elecciones de la IA. (Google)

Qué otras funciones nuevas de Gemini llegan a Hojas de Cálculo

Google también ha incorporado nuevas funciones de Gemini en su plataforma de hojas de cálculo. Entre ellas se encuentran:

  • Explicación de errores y autocorrección.

Ahora, Gemini puede detallar el motivo por el que una fórmula falla, como indicar que “la fecha en A1 está formateada como texto”.

Posteriormente, utiliza el mensaje de error para sugerir una fórmula corregida que solucione el problema identificado. Esto agiliza la detección de fallos y acelera la resolución, permitiendo avanzar sin trabas técnicas.

  • Múltiples opciones de fórmula.

Para tareas complejas o cuando existen diversas maneras de alcanzar un resultado, Gemini puede presentar varias alternativas de fórmula. Así, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades o preferencias.

Estas novedades refuerzan la capacidad de adaptación y personalización en el uso de las hojas de cálculo, ofreciendo herramientas útiles tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

Gemini se integra en diversas
Gemini se integra en diversas plataformas de Google. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Para qué sirven estas nuevas funciones de Gemini

Las nuevas funciones de Gemini en Hojas de Cálculo de Google tienen como principal finalidad facilitar el trabajo y el aprendizaje de los usuarios al gestionar datos.

Al ofrecer explicaciones detalladas sobre la elección y funcionamiento de fórmulas, esta inteligencia artificial permite que personas con distintos niveles de experiencia comprendan y apliquen correctamente las soluciones propuestas.

Cuando surge un error en una fórmula, Gemini identifica su causa, por ejemplo, al detectar que una celda tiene el formato incorrecto, y genera una corrección específica para solucionar el inconveniente.

Al brindar varias opciones de
Al brindar varias opciones de fórmula, los usuarios pueden aprender más acerca del uso de esta plataforma. (Google)

Esto contribuye a evitar bloqueos innecesarios y acelera la resolución de problemas comunes, mejorando la eficiencia.

Además, al presentar múltiples opciones de fórmula en situaciones complejas, Gemini brinda al usuario la oportunidad de elegir la solución que mejor se adapta a su necesidad particular, promoviendo la autonomía y la exploración de diferentes métodos para obtener un resultado.

La integración de estas funciones no solo ahorra tiempo, sino que convierte cada consulta en una oportunidad de aprendizaje, ampliando el dominio sobre herramientas digitales y datos.

Gemini llega Google TV

Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google, ya está disponible en Google TV y permite mucho más que el Asistente tradicional. Ahora se pueden pedir recomendaciones personalizadas, mantener conversaciones naturales en pantalla y obtener ayuda para elegir qué ver, planear un viaje o resolver dudas académicas.

Gemini ofrece recomendaciones en Google
Gemini ofrece recomendaciones en Google TV. (Google)

Por ejemplo, si surge la típica discusión sobre qué ver, basta con decir: “Encuéntrame algo para ver con mi esposa. A mí me gustan los dramas y a ella las comedias”, y Gemini sugerirá opciones que los satisfagan a ambos.

También facilita ponerse al día con series con preguntas como “¿Qué pasó en la última temporada de Outlander?”, ofreciendo un resumen inmediato. Incluso entiende búsquedas vagas, como “¿Cuál es la nueva serie de hospital de la que todos hablan?”, mostrando títulos como The Pitt junto con reseñas y videos relacionados en YouTube.

Para empezar, solo hay que decir “Hola Google” o presionar el botón del micrófono en el control remoto.

La inteligencia artificial Gemini ya está disponible en la serie TCL QM9K.A lo largo del año, su despliegue se ampliará a más dispositivos, incluyendo el Google TV Streamer, el Walmart onn. 4K Pro, así como los televisores Hisense U7, U8 y UX de 2025.

Temas Relacionados

GeminiGoogleInteligencia artificialHojas de cálculoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Descargar Magis TV desde el smartphone expone el dispositivo a amenazas de seguridad y robo de datos

Descargar la aplicación implica aceptar permisos invasivos y posibles ataques de virus, así como la inestabilidad técnica y bloqueos por parte de proveedores de internet, advierten expertos en ciberseguridad

Descargar Magis TV desde el

OpenAI lanza ChatGPT Pulse, una IA diseñada para ejecutar trabajos mientras duermes

La nueva función de OpenAI genera cada mañana tarjetas visuales con recordatorios y recomendaciones personalizadas

OpenAI lanza ChatGPT Pulse, una

iPhone permitirá agregar el pasaporte de EE.UU. en formato digital

El documento digital permitirá validar la identidad directamente desde el iPhone en vuelos nacionales, con datos encriptados y acceso exclusivo mediante Face ID o Touch ID según la nueva actualización del sistema operativo

iPhone permitirá agregar el pasaporte

Alerta de nueva estafa para pagar comparendos con el 50% de descuento: así es el engaño

El fraude inicia con un mensaje de texto que incluye un enlace falso que dirige a una página web que simula ser un portales oficial, donde aparecen los datos reales de multas de tránsito

Alerta de nueva estafa para

Estafas en WhatsApp: expertos alertan sobre fraude con concursos ficticios y robo de cuentas

Una nueva ola de engaños utiliza votos simulados y páginas web fraudulentas para captar usuarios, comprometer sus cuentas e iniciar ataques de suplantación de identidad, según la advertencia de Kaspersky

Estafas en WhatsApp: expertos alertan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nuevo tratamiento para el

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

Los vaivenes del dólar reanimaron la venta de autos 0 km en septiembre: cuánto crecen los patentamientos este mes

El cerebro ajusta su atención como un zoom, según un estudio

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones 2025: cómo pueden votar

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

Cómo afectan los nuevos aranceles de Estados Unidos a la India, la “farmacia del mundo”: USD 10.500 millones anuales

Por qué Netanyahu llevaba un código QR en un pin durante su intervención en la ONU

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

TELESHOW
La explicación de Cecilia Milone

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán