Adiós a la confusión: Gemini explica fórmulas en las hojas de cálculo de Google

La IA ahora puede explicar porque escogió una fórmula. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si al utilizar Hojas de Cálculo de Google recurres a Gemini para resolver alguna tarea y no entiendes el motivo por el que eligió una fórmula, ahora la inteligencia artificial puede explicártelo de manera sencilla, como lo haría una persona.

Esta función resulta útil para quienes buscan comprender las fórmulas propuestas y aprender su lógica, lo que facilita la adaptación y reutilización en futuras hojas de cálculo.

Además, permite resolver dudas puntuales, ya que puedes preguntar cómo funciona cualquier fórmula generada si la explicación inicial no queda clara.

Esta función es útil para aquellos usuarios que quieren comprender las elecciones de la IA. (Google)

Qué otras funciones nuevas de Gemini llegan a Hojas de Cálculo

Google también ha incorporado nuevas funciones de Gemini en su plataforma de hojas de cálculo. Entre ellas se encuentran:

Explicación de errores y autocorrección.

Ahora, Gemini puede detallar el motivo por el que una fórmula falla, como indicar que “la fecha en A1 está formateada como texto”.

Posteriormente, utiliza el mensaje de error para sugerir una fórmula corregida que solucione el problema identificado. Esto agiliza la detección de fallos y acelera la resolución, permitiendo avanzar sin trabas técnicas.

Múltiples opciones de fórmula.

Para tareas complejas o cuando existen diversas maneras de alcanzar un resultado, Gemini puede presentar varias alternativas de fórmula. Así, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar la opción que mejor se adapte a sus necesidades o preferencias.

Estas novedades refuerzan la capacidad de adaptación y personalización en el uso de las hojas de cálculo, ofreciendo herramientas útiles tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

Gemini se integra en diversas plataformas de Google. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Para qué sirven estas nuevas funciones de Gemini

Las nuevas funciones de Gemini en Hojas de Cálculo de Google tienen como principal finalidad facilitar el trabajo y el aprendizaje de los usuarios al gestionar datos.

Al ofrecer explicaciones detalladas sobre la elección y funcionamiento de fórmulas, esta inteligencia artificial permite que personas con distintos niveles de experiencia comprendan y apliquen correctamente las soluciones propuestas.

Cuando surge un error en una fórmula, Gemini identifica su causa, por ejemplo, al detectar que una celda tiene el formato incorrecto, y genera una corrección específica para solucionar el inconveniente.

Al brindar varias opciones de fórmula, los usuarios pueden aprender más acerca del uso de esta plataforma. (Google)

Esto contribuye a evitar bloqueos innecesarios y acelera la resolución de problemas comunes, mejorando la eficiencia.

Además, al presentar múltiples opciones de fórmula en situaciones complejas, Gemini brinda al usuario la oportunidad de elegir la solución que mejor se adapta a su necesidad particular, promoviendo la autonomía y la exploración de diferentes métodos para obtener un resultado.

La integración de estas funciones no solo ahorra tiempo, sino que convierte cada consulta en una oportunidad de aprendizaje, ampliando el dominio sobre herramientas digitales y datos.

Gemini llega Google TV

Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google, ya está disponible en Google TV y permite mucho más que el Asistente tradicional. Ahora se pueden pedir recomendaciones personalizadas, mantener conversaciones naturales en pantalla y obtener ayuda para elegir qué ver, planear un viaje o resolver dudas académicas.

Gemini ofrece recomendaciones en Google TV. (Google)

Por ejemplo, si surge la típica discusión sobre qué ver, basta con decir: “Encuéntrame algo para ver con mi esposa. A mí me gustan los dramas y a ella las comedias”, y Gemini sugerirá opciones que los satisfagan a ambos.

También facilita ponerse al día con series con preguntas como “¿Qué pasó en la última temporada de Outlander?”, ofreciendo un resumen inmediato. Incluso entiende búsquedas vagas, como “¿Cuál es la nueva serie de hospital de la que todos hablan?”, mostrando títulos como The Pitt junto con reseñas y videos relacionados en YouTube.

Para empezar, solo hay que decir “Hola Google” o presionar el botón del micrófono en el control remoto.

La inteligencia artificial Gemini ya está disponible en la serie TCL QM9K.A lo largo del año, su despliegue se ampliará a más dispositivos, incluyendo el Google TV Streamer, el Walmart onn. 4K Pro, así como los televisores Hisense U7, U8 y UX de 2025.