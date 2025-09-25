Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Ingeniería de sistemas

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Ingeniería de sistemas

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

Ingeniería de sistemas es la rama de la ingeniería que se encarga del diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas informáticos. Los ingenieros de sistemas trabajan en todas las etapas del ciclo de vida del software, desde el análisis de requisitos hasta el mantenimiento del sistema una vez puesto en funcionamiento.

¿Quieres ser una persona más técnica? ¿Estás interesado en la Ingeniería de Sistemas? Pues has llegado al lugar correcto. La ingeniería de sistemas es la disciplina científica y técnica que se ocupa del estudio, análisis, diseño, implementación y mantenimiento de sistemas complejos. Los ingenieros de sistemas trabajan en todos los aspectos de los sistemas, desde el hardware hasta el software y desde el análisis del usuario hasta la administración del sistema.

¿Qué hace un ingeniero de sistemas?

Muchas personas piensan que los ingenieros de sistemas trabajan con computadoras y aunque es cierto que están involucrados en el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas informáticos, su trabajo va mucho más allá. Los ingenieros de sistemas se encargan de analizar y comprender cómo funcionan los sistemas complejos, ya sean físicos o virtuales. Esto les permite diseñar soluciones eficaces para mejorar el funcionamiento de dichos sistemas.

Para llevar a cabo su trabajo, los ingenieros de sistemas utilizan una variedad de herramientas matemáticas y de análisis. También deben tener un buen conocimiento de la tecnología existente y las tendencias futuras en el campo. Esto les permite no solo comprender mejor los problemas a los que se enfrentan los clientes, sino también anticiparse a las necesidades del mercado.

Los ingenieros de sistemas pueden desempeñar una variedad de roles en diferentes sectores. Algunos trabajan directamente para empresas informáticas, donde ayudan a diseñar e implementar soluciones tecnológicas para mejorar el rendimiento empresarial. Otros trabajan como consultores independientes, ofreciendo sus servicios a varias empresas a la vez. También hay quienes deciden iniciar su propio negocio informático o dedicarse al desarrollo personal de software.

Salidas laborales de un ingeniero de sistemas

Los ingenieros de sistemas pueden desempeñarse en una gran variedad de puestos laborales, ya que su formación les permite trabajar tanto en el desarrollo de software como en la administración de sistemas. A continuación, se presentan algunas salidas profesionales típicas para los ingenieros de sistemas:

Desarrollador de software: Los desarrolladores de software se encargan del diseño, implementación y mantenimiento de aplicaciones y programas informáticos. Su trabajo consiste en analizar las necesidades de los usuarios y crear soluciones mediante el desarrollo de software. Administrador de sistemas: Los administradores de sistemas se encargan del diseño, implementación y mantenimiento de los sistemas informáticos. Su trabajo consiste en garantizar que los sistemas estén funcionando correctamente y estén optimizados para el uso previsto. Consultor tecnológico : Los consultores tecnológicos asesoran a las empresas sobre cómo mejorar y utilizar sus tecnologías. Su trabajo consiste en analizar las necesidades empresariales y ofrecer soluciones basadas en la tecnología. Gerente de proyectos : Los gerentes de proyectos coordinan y supervisan el desarrollo e implantación de proyectos informáticos. Su trabajo consiste en planificar el alcance del proyecto, asignar recursos, controlar el presupuesto y asegurarse que el proyecto se complete a tiempo y dentro del presupuesto previsto.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Google Play integra Sidekick con Gemini, un overlay gamer con asistencia en tiempo real

La asistencia se activa sin necesidad de pausar o cerrar el juego, lo que la convierte en una herramienta de apoyo valiosa tanto para jugadores novatos como avanzados

Google Play integra Sidekick con

YouTube por fin lo hizo: ahora podrás ocultar las ventanas que aparecen antes de finalizar un video

El nuevo ajuste, disponible en móviles y escritorio, responde a las peticiones de quienes prefieren concentrarse en el contenido hasta el último instante

YouTube por fin lo hizo:

WhatsApp ya traduce en tiempo real, con soporte inicial en Android y iPhone

La nueva función permite convertir cualquier mensaje recibido manteniendo pulsado el texto y seleccionando la opción “Traducir”

WhatsApp ya traduce en tiempo

Google habilita la búsqueda por voz con IA en tiempo real

La integración de voz e imagen abre posibilidades inéditas para quienes buscan información de manera dinámica

Google habilita la búsqueda por

Temblor en Colombia: cómo activar las alertas de sismos en mi celular

Estos sistemas permiten que la población reciba notificaciones automáticas en sus teléfonos móviles pocos segundos antes de que un sismo alcance sus hogares

Temblor en Colombia: cómo activar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tucumán: un motociclista sin casco

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

Tragedia en Mendoza: dos niñas bajaron del colectivo y murieron atropelladas por otro que circulaba en dirección contraria

Cómo es la estricta rutina de ejercicio y alimentación de Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers

Milei recibió un premio de Bessent y volvió a agradecer el respaldo de EEUU: “Estamos en el camino correcto”

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Mariano Iúdica homenajeó a su

Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos

El festejo de Dolores Fonzi y el equipo de Belén por la elección de su película para para el Oscar y el Goya

Ernesto Arriaga publicó un curioso video para anunciar una cirugía y al salir llevó tranquilidad: “Fiumm, fiumm”

Yanina Latorre criticó con dureza a Wanda Nara luego de su intercambio irónico con Maxi López en las redes

Luis Brandoni debió suspender su obra de teatro tras sufrir una ligera descompensación