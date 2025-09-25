Tecno

Android, en la mira de los hackers por el crecimiento de los pagos móviles

Una característica poco conocida de los dispositivos facilita el acceso de los criminales a datos sensibles, lo que obliga a reforzar la protección de los usuarios en la región

Sindy Valbuena Larrota

Por Sindy Valbuena Larrota

Guardar
El auge de los pagos
El auge de los pagos digitales en América Latina impulsa un aumento de estafas sofisticadas, especialmente en dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los pagos digitales en América Latina ha impulsado un incremento de estafas cada vez más sofisticadas, con los dispositivos Android en el centro de la preocupación de los expertos en ciberseguridad. Según Anderson Leite, investigador Senior de Seguridad en Kaspersky, entrevistado por Infobae, los ciberdelincuentes han intensificado sus esfuerzos para explotar vulnerabilidades en estos teléfonos, aprovechando la popularidad de tecnologías como PIX (sistema de pago en tiempo real en Brasil) y los pagos por aproximación.

Esta tendencia, que afecta principalmente a usuarios de Android, representa un desafío urgente para la región, donde la adopción de métodos de pago móviles crece rápidamente en países como Colombia y Brasil.

Leite explicó en el Cyber Security Week Amazonas, que los criminales digitales han comenzado a desarrollar malware capaz de activar el sistema NFC de los dispositivos Android, lo que les permite captar información sensible de las tarjetas bancarias como el número y la fecha de expiración. Con estos datos, los estafadores pueden realizar fraudes posteriores, por ejemplo, contactando a las víctimas para solicitar confirmaciones adicionales y así obtener más información personal.

Expertos advierten sobre el uso
Expertos advierten sobre el uso de malware que explota el sistema NFC de Android para robar datos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumento de ataques bancarios en celulares, si comparamos con computadoras

De otro lado, explicó que, aunque los troyanos bancarios para computadoras de escritorio han existido durante años en América Latina, el incremento en el uso de teléfonos móviles para transferencias y pagos ha desplazado el foco de los ataques hacia estos dispositivos.

“Está virando una tendencia entre los cibercriminales, crear malware para activar, para usar el NFC de los Android y hacer la transmisión de los datos de la tarjeta”, advirtió Leite. Esta situación se agrava porque los teléfonos Android permiten la instalación de aplicaciones fuera de la tienda oficial, lo que facilita la entrada de software malicioso.

Qué está pasando en los iPhone con las transacciones bancarias

En contraste, el panorama en iPhone es diferente. Si bien los usuarios de este sistema operativo no están exentos de riesgos, las restricciones de Apple dificultan la instalación de aplicaciones fraudulentas.

El iPhone es uno de
El iPhone es uno de los dispositivos con más seguridad, actualmente. (Foto: Infobae)

Leite dejó claro que en iPhone es más común el robo de datos a través de páginas de phishing, donde la víctima recibe un enlace, accede a un sitio falso e ingresa sus credenciales bancarias, pero no suele instalar aplicaciones maliciosas. En Android, en cambio, los atacantes pueden instalar virus que monitorean la actividad de la víctima, lo que representa un riesgo mayor.

Cómo protegerse de las amenazas bancarias en línea

Para protegerse de estas amenazas, Leite recomendó a los usuarios prestar especial atención al origen de las aplicaciones bancarias. En sus declaraciones aseguró que “lo primero es revisar si la aplicación no está en la tienda porque si un usuario recibe un archivo APK por fuera de la tienda oficial, debe sospechar de su legitimidad, ya que los bancos nunca solicitan la instalación de aplicaciones externas para validar datos”.

Además, aconsejó verificar la reputación de las aplicaciones en la tienda y asegurarse de que cuenten con la verificación oficial del banco, ya que, aunque las plataformas como Google Play Store implementan controles de seguridad, los ciberdelincuentes a veces logran infiltrar aplicaciones falsas.

El especialista también instó a las entidades bancarias a reforzar la concientización de sus clientes, recordando que nunca deben solicitar información personal ni enviar aplicaciones fuera de los canales oficiales. Además, recomendó que las aplicaciones bancarias incluyan funciones de seguridad adicionales como la prevención de capturas de pantalla, el bloqueo de la visualización durante el uso compartido de pantalla y la implementación de autenticación biométrica.

Los bancos deben reforzar la
Los bancos deben reforzar la concientización y añadir funciones de seguridad en sus aplicaciones para proteger a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leite sugirió que los bancos adopten sistemas de monitoreo de transacciones para detectar actividades inusuales, como la supervision de transferencias que superen ampliamente los montos habituales de un usuario.

En cuanto a la protección institucional, Leite destacó la importancia de que los equipos de ciberseguridad bancaria cuenten con conocimientos sólidos en análisis de malware y en el uso de herramientas Osint (inteligencia de fuentes abiertas). Estas habilidades permiten a los profesionales anticipar las tácticas de los ciberdelincuentes, identificar amenazas emergentes en canales como Telegram y analizar archivos sospechosos antes de que se conviertan en un problema para los usuarios o las entidades financieras. Además, consideró valioso que los equipos incluyan especialistas en antifraudes y atención al cliente, capaces de gestionar incidentes y proponer contramedidas efectivas.

La capacidad de los equipos de ciberseguridad para analizar código malicioso y rastrear la actividad de los atacantes en foros y redes cerradas se ha vuelto esencial para anticipar los movimientos de los ciberdelincuentes y proteger tanto a los usuarios como a las instituciones financieras.

Temas Relacionados

Pagos digitalesEstafas en AndroidCiberseguridad bancariaMalwareAmérica LatinaLo último en tecnología

Últimas Noticias

¿Rayones en el iPhone 17 Pro? Lo que realmente muestran las pruebas y por qué no deberías obsesionarte

Expertos y usuarios coinciden en que la mayoría de las marcas visibles son superficiales y no afectan la durabilidad, mientras Apple ya planea mejoras para futuras generaciones tras escuchar el feedback

¿Rayones en el iPhone 17

Criptomonedas: el precio de ethereum para este día

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: el precio de ethereum

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 25 de septiembre

El bitcoin ha sentado las bases para la creación de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Criptomonedas: cuál es el valor

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en las últimas 24 horas

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Cómo ha cambiado el valor

El boom de la IA se está enfriando: verdad o mito sobre una crisis empresarial por el uso de esta tecnología

Un reciente informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) pone de relieve que múltiples proyectos piloto de IA enfrentan obstáculos para escalar y llegar a producción en empresas de todo el mundo

El boom de la IA
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por segundo día, los trenes

Por segundo día, los trenes circulan a 30 km/h: se registran demoras en el servicio

Fuertes vientos y tiempo inestable para el inicio del fin de semana en el AMBA

Video: se incendió un camión en la Panamericana y hay demoras en el tránsito

Triple femicidio en Florencio Varela, en vivo: qué se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Demoraron a ocho personas tras los allanamientos en Villa Zavaleta por el triple crimen en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que el

El momento en que el súper tifón Ragasa arrasa un restaurante en Hong Kong

Polonia y Corea del Sur pactaron una nueva cooperación bilateral para fortalecer las defensas ante eventuales ataques rusos

Alerta por la aparición de una extraña medusa gigante con tentáculos de hasta 20 metros en un playa de EEUU

La Justicia francesa condenó al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación ilícita

Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertos y advirtió sobre un “ataque híbrido”

TELESHOW
Coco Sily anunció su boda

Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

Dani “La Chepi”: “Pensé que podía perder a mi hija”

Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

El álbum de fotos de la China Suárez en su vuelta a la Argentina: amigas, mascotas y sabores tradicionales

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”