Experto en finanzas aseguró que confiar el dinero e inversiones a ChatGPT puede ser un grave error

La advertencia de los expertos sobre ChatGPT: riesgos al usar IA para decidir inversiones y finanzas - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La inteligencia artificial se consolida como una fuerza disruptiva en el mercado laboral, con la capacidad de transformar profesiones tan diversas como la programación, el asesoramiento financiero y el derecho.

En medio de esta revolución, cada vez más personas recurren a chatbots como ChatGPT o Gemini en busca de consejos para obtener ingresos rápidos o invertir su dinero. Sin embargo, los expertos insisten en la necesidad de mantener expectativas realistas ante el avance de estas tecnologías.

Por qué la IA no puede reemplazar a un asesor financiero profesional

El crecimiento del interés en la IA se explica por la facilidad de acceso y la creciente digitalización de las finanzas personales. Un usuario puede crear una cuenta bancaria, invertir o solicitar préstamos desde su teléfono en cuestión de minutos.

ChatGPT y Gemini bajo la lupa: la inteligencia artificial no reemplaza al asesor financiero humano - VIsualesIA

Ante este escenario, Brian Byrnes, asesor financiero especializado en finanzas personales, advirtió que la IA no sustituye el juicio ni la experiencia humana. Según Byrnes, confiar a un chatbot el manejo de los ahorros vitales puede ser un grave error.

ChatGPT y Gemini: qué pueden y qué no pueden hacer por tus finanzas

Byrnes destaca que herramientas como ChatGPT conocen de muchos temas, pero no profundizan en ninguno. “La verdad es esta: ChatGPT no te hará rico. Nunca fue diseñado para eso. Estos sistemas están diseñados para complacer, no para desafiar; para generar respuestas plausibles, no necesariamente las correctas”, afirmó en declaraciones recogidas por Money Marketing.

Incluso comparó la IA de Sam Altman con un camarero servicial: brinda respuestas amables, pero no debe decidir sobre inversiones que implican cantidades considerables de dinero.

En las últimas dos décadas, las finanzas personales han vivido una democratización sin precedentes. Ahora es común invertir pequeñas sumas o gestionar portafolios digitales sin recurrir a profesionales.

Los sistemas de IA pueden guiar sobre trámites o conceptos básicos, pero no cuentan con juicio crítico ni experiencia para responder ante escenarios complejos, advierte el asesor Brian Byrnes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Byrnes advirtió que el 92 % de los pequeños inversores no recibe asesoramiento financiero calificado. Muchas veces, las decisiones sobre pensiones o inversiones se toman en solitario, y ante dudas puntuales, se consulta a ChatGPT en vez de buscar ayuda de un asesor. Esto, según Byrnes, multiplica el riesgo.

Aunque los modelos avanzados pueden superar a estudiantes universitarios en pruebas técnicas como matemáticas o física, también cometen errores inesperados o caen en bucles frente a preguntas simples.

Fenómenos como la alucinación de IA (cuando el sistema inventa datos o responde de manera incorrecta con total convicción) se mantienen como un obstáculo sin solución definitiva. La diferencia clave, según Byrnes, es que un asesor real escucha, evalúa y cuestiona, en vez de solo responder.

De dónde obtiene la IA la información que brinda

El funcionamiento de ChatGPT, Gemini o Perplexity se basa en el análisis de enormes volúmenes de datos procedentes de internet. Un estudio de Semrush, que analizó 150.000 respuestas de inteligencia artificial en junio de 2025, identificó que el 40,1 % de las menciones tienen origen en Reddit, seguido por Wikipedia (26,3 %), YouTube (23,5 %) y Google.com (23,3 %).

Estudios recientes muestran que gran parte de las respuestas de IA se fundamentan en foros y redes con información no siempre validada, lo que podría poner en jaque la seguridad del usuario financiero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas como Yelp, Facebook, Amazon, Tripadvisor, Instagram y LinkedIn también figuran entre las fuentes más citadas.

El reporte de Semrush expone una limitación relevante: muchas respuestas de inteligencia artificial se fundamentan en foros colaborativos y redes sociales con validación variable, lo que puede suponer sesgos o aceptar información no verificada.

Opiniones populares, desinformación o simples errores pueden filtrarse y convertirse en la “verdad” a los ojos de los usuarios, especialmente cuando herramientas como ChatGPT se emplean como primera fuente de asesoramiento en temas críticos.

La alerta de los especialistas subraya la importancia de discernir la naturaleza de la IA generativa. Más allá de su utilidad para tareas simples o educativas, los chatbots aún distan de ofrecer asesoría profesional segura en materia financiera.

Confiar plenamente en ellos puede traducirse en decisiones arriesgadas, pérdidas económicas o la adopción de estrategias ineficaces. Ante cualquier duda relevante sobre finanzas o inversiones, la recomendación de los expertos es buscar orientación personal y profesional.