Tecno

Experto en finanzas aseguró que confiar el dinero e inversiones a ChatGPT puede ser un grave error

Aunque los chatbots son herramientas poderosas, confiar en ellos para manejar dinero propio implica riesgos, desde respuestas incorrectas hasta la falta de asesoría profesional personalizada, según especialistas en finanzas personales

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
La advertencia de los expertos
La advertencia de los expertos sobre ChatGPT: riesgos al usar IA para decidir inversiones y finanzas - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La inteligencia artificial se consolida como una fuerza disruptiva en el mercado laboral, con la capacidad de transformar profesiones tan diversas como la programación, el asesoramiento financiero y el derecho.

En medio de esta revolución, cada vez más personas recurren a chatbots como ChatGPT o Gemini en busca de consejos para obtener ingresos rápidos o invertir su dinero. Sin embargo, los expertos insisten en la necesidad de mantener expectativas realistas ante el avance de estas tecnologías.

Por qué la IA no puede reemplazar a un asesor financiero profesional

El crecimiento del interés en la IA se explica por la facilidad de acceso y la creciente digitalización de las finanzas personales. Un usuario puede crear una cuenta bancaria, invertir o solicitar préstamos desde su teléfono en cuestión de minutos.

ChatGPT y Gemini bajo la
ChatGPT y Gemini bajo la lupa: la inteligencia artificial no reemplaza al asesor financiero humano - VIsualesIA

Ante este escenario, Brian Byrnes, asesor financiero especializado en finanzas personales, advirtió que la IA no sustituye el juicio ni la experiencia humana. Según Byrnes, confiar a un chatbot el manejo de los ahorros vitales puede ser un grave error.

ChatGPT y Gemini: qué pueden y qué no pueden hacer por tus finanzas

Byrnes destaca que herramientas como ChatGPT conocen de muchos temas, pero no profundizan en ninguno. “La verdad es esta: ChatGPT no te hará rico. Nunca fue diseñado para eso. Estos sistemas están diseñados para complacer, no para desafiar; para generar respuestas plausibles, no necesariamente las correctas”, afirmó en declaraciones recogidas por Money Marketing.

Incluso comparó la IA de Sam Altman con un camarero servicial: brinda respuestas amables, pero no debe decidir sobre inversiones que implican cantidades considerables de dinero.

En las últimas dos décadas, las finanzas personales han vivido una democratización sin precedentes. Ahora es común invertir pequeñas sumas o gestionar portafolios digitales sin recurrir a profesionales.

Los sistemas de IA pueden
Los sistemas de IA pueden guiar sobre trámites o conceptos básicos, pero no cuentan con juicio crítico ni experiencia para responder ante escenarios complejos, advierte el asesor Brian Byrnes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Byrnes advirtió que el 92 % de los pequeños inversores no recibe asesoramiento financiero calificado. Muchas veces, las decisiones sobre pensiones o inversiones se toman en solitario, y ante dudas puntuales, se consulta a ChatGPT en vez de buscar ayuda de un asesor. Esto, según Byrnes, multiplica el riesgo.

Aunque los modelos avanzados pueden superar a estudiantes universitarios en pruebas técnicas como matemáticas o física, también cometen errores inesperados o caen en bucles frente a preguntas simples.

Fenómenos como la alucinación de IA (cuando el sistema inventa datos o responde de manera incorrecta con total convicción) se mantienen como un obstáculo sin solución definitiva. La diferencia clave, según Byrnes, es que un asesor real escucha, evalúa y cuestiona, en vez de solo responder.

De dónde obtiene la IA la información que brinda

El funcionamiento de ChatGPT, Gemini o Perplexity se basa en el análisis de enormes volúmenes de datos procedentes de internet. Un estudio de Semrush, que analizó 150.000 respuestas de inteligencia artificial en junio de 2025, identificó que el 40,1 % de las menciones tienen origen en Reddit, seguido por Wikipedia (26,3 %), YouTube (23,5 %) y Google.com (23,3 %).

Estudios recientes muestran que gran
Estudios recientes muestran que gran parte de las respuestas de IA se fundamentan en foros y redes con información no siempre validada, lo que podría poner en jaque la seguridad del usuario financiero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas como Yelp, Facebook, Amazon, Tripadvisor, Instagram y LinkedIn también figuran entre las fuentes más citadas.

El reporte de Semrush expone una limitación relevante: muchas respuestas de inteligencia artificial se fundamentan en foros colaborativos y redes sociales con validación variable, lo que puede suponer sesgos o aceptar información no verificada.

Opiniones populares, desinformación o simples errores pueden filtrarse y convertirse en la “verdad” a los ojos de los usuarios, especialmente cuando herramientas como ChatGPT se emplean como primera fuente de asesoramiento en temas críticos.

La alerta de los especialistas subraya la importancia de discernir la naturaleza de la IA generativa. Más allá de su utilidad para tareas simples o educativas, los chatbots aún distan de ofrecer asesoría profesional segura en materia financiera.

Confiar plenamente en ellos puede traducirse en decisiones arriesgadas, pérdidas económicas o la adopción de estrategias ineficaces. Ante cualquier duda relevante sobre finanzas o inversiones, la recomendación de los expertos es buscar orientación personal y profesional.

Temas Relacionados

FinanzasChatGPTMundo FintechLo último en tecnologíaChatbot

Últimas Noticias

La predicción de Bill Gates que sorprendió al mundo: la erradicación de la pobreza extrema

El cofundador de Microsoft aseguró en 2014 que hacia 2035 la pobreza extrema podría desaparecer, siempre que no se presenten crisis globales

La predicción de Bill Gates

Lo que debes saber para pasar de conducir un vehículo manual a un automático y evitar accidentes

Aspectos como el correcto uso de cada posición de la palanca, las precauciones al detenerse, la importancia de evitar acelerar en transiciones y el uso adecuado de los modos especiales permiten una conducción más segura

Lo que debes saber para

Expertos advierten que los sistemas de inteligencia artificial ya pueden desarrollar tácticas de engaño

Experimentos demostraron que chatbots pueden fingir incompetencia para sobrevivir, reforzando el llamado de expertos a invertir en mecanismos de supervisión y responsabilidad tecnológica

Expertos advierten que los sistemas

Por qué desactivar Meta AI de WhatsApp, la IA del círculo azul

Esta función no puede eliminarse en la app móvil, pero los usuarios sí pueden reducir la presencia de la inteligencia artificial en la plataforma

Por qué desactivar Meta AI

Convierte tu antiguo celular en una cámara de seguridad para tu hogar

La reutilización de un smartphone permite ahorrar dinero y obtener funciones como detección de movimiento, alertas inmediatas y grabación en la nube

Convierte tu antiguo celular en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chuck Norris a los 85

Chuck Norris a los 85 años: cuáles son los secretos de su longevidad y cómo es su rutina física

Secuestraron 200 ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Una ex directora del FMI respaldó la ayuda financiera a la Argentina, pero cuestionó el esquema cambiario

Juicio por jurados por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable

Un almacenero atendió a uno de los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela: “Dejó una mancha de sangre”

INFOBAE AMÉRICA
El vicepresidente de Brasil aseguró

El vicepresidente de Brasil aseguró que la “buena química” entre Lula y Trump resolverá el conflicto arancelario con Estados Unidos

Al menos 22 heridos en Israel tras un ataque con dron lanzado por los rebeldes hutíes desde Yemen

La Unión Europea destinó 50 millones de euros en ayuda a Gaza ante la “catastrófica situación humanitaria”

Von der Leyen pidió a China presionar a Moscú para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Zanón, Piñeiro, Taibo, Etcheves y Fernández Díaz, entre los más de 80 escritores de la Semana Negra BA

TELESHOW
De Lali Espósito a Emilia

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija recién nacida: las teorías sobre el origen de su nombre

El irónico mano a mano entre Wanda Nara y Maxi López que sorprendió a todos

El tierno gesto de Anita Espasandín con Benjamín Vicuña tras el conflicto que mantiene con la China Suárez