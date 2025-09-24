WhatsApp ya traduce en tiempo real, con soporte inicial en Android y iPhone

WhatsApp asegura que las traducciones se llevan a cabo directamente en el dispositivo del usuario. (FREEPIK)

Meta Platforms ha puesto en marcha una nueva función de traducción en WhatsApp que permite a los usuarios traducir mensajes en tiempo real directamente dentro de la aplicación, tanto en dispositivos Android como en iPhone.

Esta herramienta, que busca facilitar la comunicación entre personas de diferentes idiomas, se suma a los esfuerzos de la compañía por fortalecer la privacidad y la accesibilidad de su popular servicio de mensajería, que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Traducción de mensajes en tiempo real: cómo funciona en WhatsApp

La nueva función permite traducir cualquier mensaje recibido manteniendo pulsado el texto y seleccionando la opción “Traducir”. La herramienta está disponible inicialmente en seis idiomas distintos para Android y hasta 19 idiomas en iPhone, con la promesa de sumar más opciones próximamente.

Meta subraya que la privacidad es una prioridad, ya que todas las traducciones se realizan en el propio dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

WhatsApp asegura que las traducciones se llevan a cabo directamente en el dispositivo del usuario, lo que conserva la privacidad de los chats, ya que “WhatsApp no ​​puede verlas”, según destaca Meta en su blog oficial.

Esta función se encuentra disponible tanto en chats personales como en grupos y también en actualizaciones de canales, lo que amplía de forma considerable el alcance de la nueva herramienta de traducción.

En el caso de los usuarios de Android, es posible incluso activar la traducción automática de un hilo completo para que los mensajes futuros se traduzcan por defecto, mejorando aún más la experiencia en conversaciones multilingües.

La herramienta está disponible inicialmente en seis idiomas distintos para Android y hasta 19 idiomas en iPhone. (WhatsApp)

Privacidad y expansión futura del traductor en WhatsApp

Meta subraya que la privacidad es una prioridad, ya que todas las traducciones se realizan en el propio dispositivo y no se transmiten a los servidores de la compañía, garantizando así la confidencialidad de las conversaciones. El despliegue progresivo de idiomas y la compatibilidad con distintas plataformas apunta a hacer de WhatsApp una aplicación aún más inclusiva y útil para usuarios de todo el mundo.

Esta actualización refuerza la estrategia de Meta de dotar a WhatsApp de más funciones inteligentes, al tiempo que responde a las demandas de comunicación global de sus usuarios. La expansión a más idiomas y las mejoras en automatización prometen fortalecer la posición de WhatsApp como referente en mensajería instantánea y conectividad internacional.

Qué funciones poco conocidas puedes aprovechar en WhatsApp

Además de la mensajería instantánea, WhatsApp incluye funciones poco conocidas que pueden resultar muy útiles para sus usuarios. Una de ellas es la posibilidad de enviarse mensajes a uno mismo, lo que permite guardar notas, recordatorios, archivos o enlaces de forma rápida y privada dentro de la aplicación.

La función de WhatsApp se encuentra disponible tanto en chats personales como en grupos y también en actualizaciones de canales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También es posible destacar mensajes importantes dentro de una conversación, facilitando acceder a ellos más adelante sin tener que buscar entre todos los chats.

Otra función interesante es la de fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la pantalla, garantizando que los chats prioritarios estén siempre a mano. WhatsApp también permite silenciar chats de grupo por el tiempo que el usuario desee y cambiar el fondo de pantalla de cada conversación individualmente. Estas opciones de personalización y organización hacen de WhatsApp una herramienta más versátil que la mayoría imagina.

Qué opciones existen para traducir textos de forma rápida y precisa

Existen diversas alternativas para traducir textos de manera rápida y eficiente tanto desde dispositivos móviles como computadoras. Google Translate es una de las opciones más populares, ofreciendo traducciones inmediatas en más de cien idiomas y la posibilidad de traducir documentos completos, páginas web o textos introducidos manualmente. Además, incorpora funciones de traducción mediante cámara, voz y escritura a mano, lo que amplía sus usos en distintas situaciones cotidianas o profesionales.

Google Translate es una herramienta gratuita que permite traducir textos, documentos y sitios web entre más de cien idiomas de manera instantánea.

Otras opciones incluyen DeepL, reconocido por su precisión en la traducción de textos largos y su capacidad para interpretar matices y contextos complejos en varios idiomas. Microsoft Translator es otra alternativa robusta, con integración en servicios de Office, traducción de conversaciones en tiempo real y soporte para distintos formatos de archivo.

Además, hay aplicaciones móviles y extensiones de navegador que permiten traducir mensajes, correos o fragmentos de texto directamente desde cualquier pantalla, facilitando la comunicación global.