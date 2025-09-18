Usa estos 10 trucos de WhatsApp para aprovechar al máximo la app

Consulta estos trucos para que consigas mayor control, privacidad y eficiencia en WhatsApp. (Reuters)

Con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp se consolida como la aplicación de mensajería más popular en América Latina y otras regiones del mundo.

Su presencia ha transformado la manera en la que compartimos mensajes, información y archivos, pero en sus menús se esconden funciones que muchos desconocen y que pueden marcar la diferencia en la experiencia diaria de uso.

10 trucos de WhatsApp

Para que consigas mayor control, privacidad y eficiencia en la app, puedes revisar esta lista de 10 trucos de WhatsApp que te ayudarán a aprovechar al máximo cada una de sus características:

Marcar mensajes como no leídos: Si necesitas responder un mensaje después, puedes señalarlo como “no leído”. Al mantener presionado el chat y elegir esta opción, aparecerá un punto verde como recordatorio hasta que decidas contestar.

Enviar mensajes sin escribir: Aprovecha el asistente de voz de tu smartphone, ya sea Siri o Google Assistant . Solo tienes que decir “envía un WhatsApp a…” y dictar tu mensaje, lo que te permite comunicarte sin utilizar el teclado.

Fijar chats importantes: WhatsApp permite mantener hasta tres conversaciones ancladas en la parte superior de la lista de chats. Para activar esto, solo es necesario mantener presionada la conversación deseada y seleccionar el ícono de “pin”. Así, tus contactos prioritarios siempre estarán a la vista.

Crear encuestas en chats: Utiliza el menú de adjuntos (el clip) para crear encuestas tanto en conversaciones grupales como individuales, facilitando la toma de decisiones y coordinación entre amigos o compañeros de trabajo.

Silenciar llamadas desconocidas: Limita las llamadas molestas desde números no guardados. En el apartado de Configuración > Privacidad , tienes la opción de silenciar automáticamente las llamadas de desconocidos.

Revisar qué ocupa memoria: Desde el menú de Configuración selecciona “Almacenamiento y datos” y luego “Administrar almacenamiento”; de esta forma podrás ver qué chats consumen más espacio, eliminar archivos pesados y liberar memoria en tu dispositivo.

Mensajes temporales: Activa la función de mensajes temporales para que los mensajes en un chat desaparezcan de forma automática tras 24 horas, 7 días o 90 días. Hazlo tocando el nombre del contacto o grupo, seleccionando “Mensajes temporales” y eligiendo el periodo deseado.

Usar WhatsApp en dos teléfonos: Mediante la función multidispositivo, puedes acceder a tu cuenta desde otro teléfono celular, además de la computadora. Solo tienes que abrir la opción de “Vincular dispositivo”, escanear el código QR y tu cuenta quedará activa en el segundo dispositivo.

Enviar fotos sin perder calidad: Si deseas que tus imágenes se envíen sin compresión, selecciona la opción de “Documento” al compartir archivos. En caso de hacerlo desde la galería, asegúrate de elegir la función “HD” para preservar la máxima resolución.

Leer mensajes sin aparecer en línea: Para aumentar tu privacidad, puedes desactivar la opción de “Confirmaciones de lectura” en Configuración > Privacidad y utilizar el widget de notificaciones del teléfono para leer mensajes sin abrir la aplicación ni aparecer en línea.

Estas sugerencias te permiten sacar el mayor provecho de las herramientas que WhatsApp ofrece, lo que garantiza mayor flexibilidad, protección de datos y practicidad en la vida cotidiana.