Mark Zuckerberg no usa Zoom o Teams: envía mensajes de texto desde las gafas inteligentes de Meta

La pulsera neuronal de Meta permite controlar dispositivos mediante gestos sutiles y sin pantallas táctiles. (REUTERS/Carlos Barria)

Mark Zuckerberg cambió la manera de dirigir Meta al prescindir de reuniones extensas y plataformas tradicionales de videollamadas como Microsoft Teams o Zoom. En cambio, el CEO de la compañía ha optado por un método que fusiona la mensajería instantánea con la última generación de tecnología wearable.

En una entrevista con The Verge, Zuckerberg contó cómo gestiona la comunicación diaria y la toma de decisiones ejecutivas principalmente a través de mensajes de texto enviados desde las nuevas gafas inteligentes de Meta.

Así dirige Zuckerberg a Meta a través de mensajes de texto

Desde hace meses, Mark Zuckerberg utiliza de forma diaria las Meta Ray-Ban Display, unas innovadoras gafas de realidad aumentada.

“Dirijo la empresa a través de mensajes de texto”, afirmó durante la entrevista, enfatizando hasta qué punto ha incorporado la mensajería como canal central en la dinámica ejecutiva.

Las gafas Ray-Ban Display integran tecnología de realidad aumentada y una pantalla frontal invisible para el entorno. (REUTERS/Carlos Barria)

Alex Himel, responsable de la división de wearables de Meta, ha corroborado este cambio cultural. “Mark es nuestro usuario más frecuente”, relató Himel, quien destacó que, si bien Zuckerberg es conocido por sus largos y detallados textos, cuando utiliza las gafas para escribir, los mensajes llegan de forma más breve y ágil.

Este fenómeno no se debe solo a la preferencia del CEO por la mensajería, sino a las características técnicas que facilitan una comunicación más eficaz y puntual.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es la llamada pulsera neuronal desarrollada por Meta para acompañar a las gafas. A diferencia de otros dispositivos que requieren pantallas táctiles o teclados virtuales, esta pulsera capta los impulsos eléctricos del sistema muscular del brazo.

Esto permite que el usuario envíe mensajes o controle interfaces mediante gestos sutiles, incluso con la mano escondida en el bolsillo, a un lado del cuerpo o detrás de la espalda.

El sistema de mensajería instantánea y wearables agiliza la comunicación ejecutiva en Meta. (foto: Meta)

“Puedes tener la mano a un lado, a la espalda, en el bolsillo de la chaqueta; sigue funcionando”, explicó el directivo. Ha conseguido alcanzar una velocidad de escritura cercana a las 30 palabras por minuto. Al no depender de un teclado físico ni de una pantalla táctil, la interacción resulta fluida y, según quienes han probado el sistema, la sensación se acerca a la ciencia ficción.

Esta facilidad para enviar mensajes sin requerir dispositivos visibles añade una capa de discreción y eficiencia. La pulsera neuronal representa así uno de los avances más relevantes de la compañía en la interacción humano-máquina.

Qué otras funciones tienen las Meta Ray-Ban Display

Las gafas Ray-Ban Display, desarrolladas por Meta en conjunto con EssilorLuxottica, integran una pantalla frontal de tecnología waveguide en la lente derecha, con un campo de visión de 20 grados y resoluciones de hasta 42 píxeles por grado.

La calidad permite visualizar textos y contenido digital sin dificultad, incluso bajo la luz solar. Las gafas pueden funcionar durante seis horas por carga y reciben varias recargas a través del estuche, equiparándose a los estándares actuales de movilidad y autonomía inteligente.

Meta AI en las gafas identifica objetos y personas en tiempo real para el usuario. (Foto: Meta)

La interfaz controlada por la pulsera neuronal permite activar o desactivar la pantalla realizando un simple gesto, como una pinza con los dedos. Además, la pantalla resulta invisible para quien observa desde el exterior, manteniendo la discreción de la información proyectada.

A pesar de que el software de las gafas aún depende en parte del teléfono móvil, el dispositivo va mucho más allá de replicar notificaciones. Permite enviar mensajes, realizar o recibir llamadas de audio y vídeo, reproducir audio directamente en la estructura de la montura, recibir direcciones de navegación y utilizar Meta AI para identificar objetos o personas en el entorno que el usuario observa en tiempo real.

“Las gafas, creo, serán el próximo dispositivo de plataforma computacional. Es el único dispositivo donde puedes dejar que una IA vea lo que tú ves, escuche lo que escuchas, converse contigo durante todo el día y, una vez que tengas la pantalla, pueda generar una interfaz para ti”, concluyó Zuckerberg.