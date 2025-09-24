WhatsApp: qué pasa si le doy restringir a un contacto

De acuerdo con la plataforma de mensajería, esta función brinda un nivel extra de privacidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

WhatsApp incorpora en su aplicación móvil una función llamada Restringir, diseñada para limitar la visibilidad de determinados chats.

Según la plataforma de mensajería, esta herramienta permite añadir una capa adicional de privacidad, ocultando los chats seleccionados de la lista principal y colocándolos en la carpeta Chats restringidos.

Esta función es útil en situaciones donde se desea mantener conversaciones confidenciales fuera de la vista de otras personas que puedan acceder al dispositivo, o para organizar y filtrar chats que requieren atención discreta.

Esta función se encuentra disponible en iOS y en Android.

Además, al restringir un chat, se mantiene el acceso completo a los mensajes por parte del usuario, pero con la seguridad de que no aparecen de forma inmediata en la lista principal.

Cómo restringir un chat en WhatsApp

Para restringir un chat en WhatsApp, mantén presionado el chat que deseas ocultar, luego toca el ícono de los tres puntos o la opción ‘Más‘’ y selecciona ‘Restringir chat‘. Una vez restringido, el chat desaparecerá de tu lista principal y se moverá a la carpeta Chats restringidos, agregando una capa extra de privacidad.

Para ver un chat restringido, abre la carpeta Chats restringidos dentro de la aplicación. Allí podrás acceder a todas las conversaciones que hayas ocultado, leer mensajes y responderlos normalmente.

Para ver un chat restringido, abre la carpeta Chats restringidos dentro de la aplicación.

Cuándo restringir un chat en WhatsApp

Restringir un chat en WhatsApp es una herramienta útil para aumentar la privacidad y mantener organizadas las conversaciones importantes o confidenciales.

Esta función permite ocultar chats de la lista principal y colocarlos en la carpeta Chats restringidos, sin perder acceso a los mensajes. Existen varias situaciones en las que puede ser recomendable utilizarla.

Por ejemplo, si compartes el teléfono con un familiar o compañero de trabajo y quieres mantener ciertos mensajes privados, restringir el chat evita que estas conversaciones aparezcan automáticamente en la lista principal.

Es útil para conversaciones con información sensible, como cuentas bancarias, contraseñas temporales, o detalles de proyectos laborales que no deben mostrarse a terceros.

Si compartes tu teléfono y deseas mantener mensajes privados, restringir el chat los oculta de la lista principal.

Otra situación práctica es cuando se desea organizar chats menos prioritarios. Por ejemplo, grupos de compras, promociones o mensajes antiguos pueden moverse a la carpeta de chats restringidos para mantener la lista principal limpia y enfocada en las conversaciones activas.

Asimismo, los padres pueden restringir chats en dispositivos compartidos con hijos, protegiendo conversaciones que contengan información privada o contactos adultos, sin bloquear el acceso completo a la app.

Restringir chats no impide recibir mensajes ni interactuar con ellos; simplemente agrega una capa de privacidad y control. Para ver un chat restringido, solo hay que acceder a la carpeta Chats restringidos, leer los mensajes y responder si es necesario.

WhatsApp lanza la traducción automática de mensajes y rompe las barreras del idioma en tiempo real

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Alguna de las nuevas funciones de WhatsApp son:

Traducción de los mensajes.

Esto es útil para comprender mensajes en idiomas desconocidos sin salir de la conversación, facilitando la comunicación con amigos, familiares o contactos internacionales y evitando malentendidos.

Asistente de escritura.

El asistente de WhatsApp, denominado ‘Ayuda para la escritura‘, está diseñado para mejorar los mensajes de los usuarios ofreciendo sugerencias y correcciones automáticas.

Gracias a la inteligencia artificial, puede reescribir mensajes en distintos estilos o tonos, como profesional, informal o humorístico.

Los chats de audio de WhatsApp permiten conversaciones de voz en tiempo real para grupos, similares a un "walkie-talkie" digital.

Esta función resulta especialmente útil para quienes no están seguros de cómo expresar sus ideas o el tono adecuado en una conversación, ayudando a comunicar mensajes de manera más clara, efectiva y acorde al contexto.

Chats de audio.

Los chats de audio de WhatsApp son conversaciones de voz en tiempo real para grupos, funcionando como un “walkie-talkie” digital.

Los miembros pueden unirse o salir cuando lo deseen, sin necesidad de recibir un timbre de llamada. Para iniciarlos, abre un grupo grande y toca el ícono con forma de onda o desliza hacia arriba para conectarte. Los demás participantes reciben una notificación y pueden ver quién está hablando en la parte inferior de la pantalla.