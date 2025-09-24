Tecno

WhatsApp: qué pasa si le doy restringir a un contacto

Esta función resulta útil cuando se quiere proteger conversaciones confidenciales de la vista de otros que puedan usar el dispositivo

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
De acuerdo con la plataforma
De acuerdo con la plataforma de mensajería, esta función brinda un nivel extra de privacidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

WhatsApp incorpora en su aplicación móvil una función llamada Restringir, diseñada para limitar la visibilidad de determinados chats.

Según la plataforma de mensajería, esta herramienta permite añadir una capa adicional de privacidad, ocultando los chats seleccionados de la lista principal y colocándolos en la carpeta Chats restringidos.

Esta función es útil en situaciones donde se desea mantener conversaciones confidenciales fuera de la vista de otras personas que puedan acceder al dispositivo, o para organizar y filtrar chats que requieren atención discreta.

Esta función se encuentra disponible
Esta función se encuentra disponible en iOS y en Android. (WhatsApp)

Además, al restringir un chat, se mantiene el acceso completo a los mensajes por parte del usuario, pero con la seguridad de que no aparecen de forma inmediata en la lista principal.

Cómo restringir un chat en WhatsApp

Para restringir un chat en WhatsApp, mantén presionado el chat que deseas ocultar, luego toca el ícono de los tres puntos o la opción ‘Más‘’ y selecciona ‘Restringir chat‘. Una vez restringido, el chat desaparecerá de tu lista principal y se moverá a la carpeta Chats restringidos, agregando una capa extra de privacidad.

Para ver un chat restringido, abre la carpeta Chats restringidos dentro de la aplicación. Allí podrás acceder a todas las conversaciones que hayas ocultado, leer mensajes y responderlos normalmente.

Para ver un chat restringido,
Para ver un chat restringido, abre la carpeta Chats restringidos dentro de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Cuándo restringir un chat en WhatsApp

Restringir un chat en WhatsApp es una herramienta útil para aumentar la privacidad y mantener organizadas las conversaciones importantes o confidenciales.

Esta función permite ocultar chats de la lista principal y colocarlos en la carpeta Chats restringidos, sin perder acceso a los mensajes. Existen varias situaciones en las que puede ser recomendable utilizarla.

Por ejemplo, si compartes el teléfono con un familiar o compañero de trabajo y quieres mantener ciertos mensajes privados, restringir el chat evita que estas conversaciones aparezcan automáticamente en la lista principal.

Es útil para conversaciones con información sensible, como cuentas bancarias, contraseñas temporales, o detalles de proyectos laborales que no deben mostrarse a terceros.

Si compartes tu teléfono y
Si compartes tu teléfono y deseas mantener mensajes privados, restringir el chat los oculta de la lista principal. (WhatsApp)

Otra situación práctica es cuando se desea organizar chats menos prioritarios. Por ejemplo, grupos de compras, promociones o mensajes antiguos pueden moverse a la carpeta de chats restringidos para mantener la lista principal limpia y enfocada en las conversaciones activas.

Asimismo, los padres pueden restringir chats en dispositivos compartidos con hijos, protegiendo conversaciones que contengan información privada o contactos adultos, sin bloquear el acceso completo a la app.

Restringir chats no impide recibir mensajes ni interactuar con ellos; simplemente agrega una capa de privacidad y control. Para ver un chat restringido, solo hay que acceder a la carpeta Chats restringidos, leer los mensajes y responder si es necesario.

WhatsApp lanza la traducción automática
WhatsApp lanza la traducción automática de mensajes y rompe las barreras del idioma en tiempo real - créditos WhatsApp

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Alguna de las nuevas funciones de WhatsApp son:

  • Traducción de los mensajes.

Esto es útil para comprender mensajes en idiomas desconocidos sin salir de la conversación, facilitando la comunicación con amigos, familiares o contactos internacionales y evitando malentendidos.

  • Asistente de escritura.

El asistente de WhatsApp, denominado ‘Ayuda para la escritura‘, está diseñado para mejorar los mensajes de los usuarios ofreciendo sugerencias y correcciones automáticas.

Gracias a la inteligencia artificial, puede reescribir mensajes en distintos estilos o tonos, como profesional, informal o humorístico.

Los chats de audio de
Los chats de audio de WhatsApp permiten conversaciones de voz en tiempo real para grupos, similares a un “walkie-talkie” digital. (WhatsApp)

Esta función resulta especialmente útil para quienes no están seguros de cómo expresar sus ideas o el tono adecuado en una conversación, ayudando a comunicar mensajes de manera más clara, efectiva y acorde al contexto.

  • Chats de audio.

Los chats de audio de WhatsApp son conversaciones de voz en tiempo real para grupos, funcionando como un “walkie-talkie” digital.

Los miembros pueden unirse o salir cuando lo deseen, sin necesidad de recibir un timbre de llamada. Para iniciarlos, abre un grupo grande y toca el ícono con forma de onda o desliza hacia arriba para conectarte. Los demás participantes reciben una notificación y pueden ver quién está hablando en la parte inferior de la pantalla.

Temas Relacionados

WhatsAppRestringirAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Disney+ subirá sus precios en EE. UU. por cuarto año consecutivo

El calendario de aumentos varía en cada país; en el caso de México, por ejemplo, el incremento se implementó en julio de este año

Disney+ subirá sus precios en

Inteligencia artificial impulsa una nueva revolución en los data centers de América Latina

El auge de la inteligencia artificial exige soluciones locales, integración de expertos y estrategias híbridas entre nube y procesamiento local

Inteligencia artificial impulsa una nueva

Cómo conseguir gratis un mes de Crunchyroll en estos televisores

Esta promoción, destinada a Latinoamérica, coincide con el incremento de interés por el anime en la región

Cómo conseguir gratis un mes

Guía para hacer fotos profesionales gratis con Gemini, la IA de Google

Los usuarios pueden crear imágenes usando la aplicación móvil o la versión web de la inteligencia artificial, ingresando simplemente con su cuenta personal.

Guía para hacer fotos profesionales

Internet ultrarrápido en la Luna: la misión Artemis ensayará la primera red inalámbrica fuera de la Tierra

Ingenieros y especialistas del Centro Espacial Johnson, de la NASA, desarrollan tecnologías de avanzada para garantizar la comunicación instantánea con astronautas en tiempo real

Internet ultrarrápido en la Luna:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerrarán durante este jueves un

Cerrarán durante este jueves un paso fronterizo a Chile por el pronóstico de nevadas: cuándo reabrirá

Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

Juicio por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable y ya comenzó la deliberación del jurado

Alertan por nuevos incendios en las islas del Delta del Paraná y por la presencia de humo en Rosario

Tras un amplio operativo, bomberos rescataron a dos perros que quedaron atrapados debajo de una alcantarilla

INFOBAE AMÉRICA
Trump presentó un plan de

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Goya

Graciela Alfano contra Susana Giménez: “¡Todo lo que se me dé la real gana!”

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años