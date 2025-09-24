La predicción de Bill Gates que sorprendió al mundo: la erradicación de la pobreza extrema

El fundador de Microsoft dio su visión sobre la erradicación de la pobreza extrema. (Reuters)

Bill Gates, reconocido a nivel mundial por ser uno de los fundadores de Microsoft y por su papel protagónico en la revolución tecnológica de finales del siglo XX, se ha convertido en una de las voces más escuchadas en temas de desarrollo social y futuro económico.

A través de la Fundación Bill & Melinda Gates, el empresario ha impulsado programas de salud, educación y sostenibilidad que buscan generar un impacto global. Pero más allá de sus acciones filantrópicas, Gates ha sorprendido en varias ocasiones con predicciones sobre el rumbo del planeta.

En 2014, durante una entrevista con la revista Rolling Stone, el magnate pronosticó que hacia 2035 la pobreza extrema podría dejar de ser un problema generalizado. Aunque su declaración generó debate, se basaba en datos de organismos internacionales y en un análisis de las tendencias de crecimiento en regiones que históricamente habían enfrentado graves dificultades económicas. La visión de Gates apuntaba a un futuro donde el acceso a la tecnología, los avances en salud pública y el fortalecimiento de los sistemas energéticos jugarían un papel central.

Bill Gates hizo su predicción sobre la erradicación de la pobreza extrema paar el 2035. REUTERS/Caitlin Ochs

De acuerdo con su planteamiento, siempre que el mundo no enfrentara interrupciones de gran escala como conflictos armados, pandemias prolongadas o desastres globales, millones de personas tendrían la posibilidad de superar las condiciones de subsistencia que caracterizan a la pobreza extrema. Para Gates, este cambio no se trataba de un sueño utópico, sino de un proceso ya visible en ciertas regiones del planeta.

Un cambio estructural en países en desarrollo

La reflexión de Gates se centraba en los países del llamado Sur Global. En África, donde muchas naciones han enfrentado problemas de dependencia externa, señaló que era posible alcanzar niveles de estabilidad razonables en un plazo de dos décadas. También subrayó que en Asia ya se observaban transformaciones significativas: antiguas economías frágiles mostraban mejoras en educación, infraestructura y productividad.

El empresario destacaba particularmente los casos de India y China, que aunque aún lidiaban con desigualdades, habían logrado consolidar un camino hacia la autosuficiencia. Estos avances, explicaba, eran consecuencia directa de la innovación tecnológica aplicada al campo laboral y educativo, lo que permitía crear nuevas oportunidades de crecimiento y reducir la brecha entre distintos sectores de la población.

A no ser que haya un conflicto a escala global, Bill Gates señaló que la pobreza extrema será erradicada en el 2035. REUTERS/Caitlin Ochs

La innovación como motor de cambio

En su predicción, Gates atribuía un rol fundamental a la innovación tecnológica. No solo por la generación de empleo en nuevas industrias, sino también porque las herramientas digitales y los desarrollos científicos ampliaban el acceso al conocimiento. En su análisis, el efecto multiplicador de estas innovaciones podía acelerar el progreso de sociedades enteras, promoviendo la movilidad social y reduciendo la dependencia de la ayuda internacional.

Este enfoque coincidía con lo que ya se veía en algunos programas de cooperación internacional: proyectos de alfabetización digital, formación en competencias tecnológicas y mayor conectividad. Para Gates, estas iniciativas abrían la puerta a un futuro en el que la tecnología no solo transformara el consumo y el trabajo, sino también las condiciones básicas de vida.

El papel de la salud y la cooperación internacional

Otro eje clave señalado por Gates fue la salud pública. Según su visión, los programas de vacunación y la lucha contra enfermedades transmisibles resultaban determinantes para reducir la vulnerabilidad de los países más pobres. A medida que la esperanza de vida aumentaba y se reducían las muertes prevenibles, los gobiernos podían redirigir recursos hacia el desarrollo de infraestructuras y políticas sociales.

Bill Gates. REUTERS/Mike Segar/Foto de archivo

Asimismo, la cooperación internacional tendría que adaptarse a este nuevo escenario. Gates advertía que, conforme más países lograran ser autosuficientes, los recursos de ayuda global deberían reorientarse hacia regiones y sectores específicos, priorizando aquellos que enfrentaran mayores riesgos o desafíos puntuales.

¿Una meta alcanzable?

La predicción de Gates fue recibida con optimismo en algunos sectores, aunque también generó escepticismo. Diversos expertos señalan que factores como el cambio climático, los conflictos armados o las crisis económicas globales pueden alterar radicalmente el panorama. Sin embargo, el debate que abrió el empresario sigue vigente: la posibilidad de erradicar la pobreza extrema es una meta que, si bien compleja, se encuentra dentro del horizonte de acción.

Diez años después de su declaración, el desafío persiste. Organismos internacionales como el Banco Mundial y la ONU coinciden en que la reducción de la pobreza ha mostrado progresos, aunque con retrocesos en periodos de crisis global, como la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la visión de Gates se mantiene como una invitación a reflexionar sobre el impacto de la tecnología, la cooperación y la innovación en la construcción de un mundo más equitativo.