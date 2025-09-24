Guía para hacer fotos profesionales gratis con Gemini, la IA de Google

Esta función de Gemini es gratuita. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si deseas realizar una sesión de fotos profesional y gratuita, solo necesitas acceder a Gemini.

La inteligencia artificial de Google tiene la capacidad de transformar tus fotografías en imágenes de alta calidad, aplicando estilos artísticos, ajustes de iluminación y retoques que antes requerían equipos profesionales.

Además, permite experimentar con distintos fondos, efectos visuales y composiciones creativas, adaptando cada imagen a tus preferencias.

Las imágenes se pueden descargar y conservan la calidad. (Google / imagen generada por Gemini)

Con Gemini, incluso quienes no tienen experiencia en edición fotográfica pueden obtener resultados impactantes, ya sea para uso personal, redes sociales o proyectos creativos, todo de manera rápida y sencilla.

Para hacerlo solo se debe ir a Gemini. Puedes ingresar a la aplicación móvil o página web. Luego, hay que ingresar el prompt:

“Crea un retrato de mí, impresionantemente hermosa, con un blazer blanco satinado prístino. Añade iluminación suave y elegante, estilo foto de estudio, alta moda, maquillaje profesional, cabello negro largo, pendientes de perlas y fondo beige neutro. Enfocado en el rostro, piel perfecta, sombras suaves, iluminación cinematográfica, golden hour, 8K, realista, altamente detallado, sin alterar mis facciones”.

Gemini es la IA de Google. REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo/File Photo

Puedes adaptar el prompt a tu estilo y preferencias. Se recomienda usar fotos de cuerpo completo y con buena calidad para obtener resultados más precisos y profesionales.

Consejos para que las fotos generadas por Gemini sean precisas

Para que la imagen que Gemini genere, considera estos consejos:

Usa imágenes de alta calidad : Cuanto más nítidas y bien iluminadas sean las fotos originales, mejores resultados obtendrá la IA.

Fotografía de cuerpo completo : Incluir todo el cuerpo ayuda a que la IA genere proporciones más precisas y detalles completos.

Define claramente el prompt : Especifica estilo, ambiente, iluminación y cualquier elemento visual que desees incluir.

Evita fondos complicados o confusos : Fondos simples permiten que la IA enfoque mejor al sujeto principal y produzca resultados más limpios.

Revisa y ajusta: Si el resultado no es exacto, modifica el prompt o proporciona fotos adicionales para guiar a la IA hacia la imagen deseada.

Los usuarios pueden escribir o decir en voz alta su indicación. (Google)

Editar fotos con Gemini en Google Fotos

Ahora, si cuentas con un celular, puedes editar tus fotos simplemente interactuando con Gemini desde la aplicación de Google Fotos.

Solo abre un chat con la inteligencia artificial y solicita, por escrito o por voz, ajustes como aumentar el brillo de una imagen o eliminar el fondo.

Google indica que basta con describir los cambios deseados usando texto o voz, y verás cómo Google Fotos transforma tus imágenes automáticamente. Para comenzar, solo toca en ‘Ayúdame a editar’ dentro del editor, explica el ajuste que quieres y Gemini se encargará del resto gracias a sus capacidades avanzadas.

Los usuarios pueden hacer consultas a voz. (Google)

Si no sabes por dónde empezar, puedes aprovechar las sugerencias automáticas, usar la opción ‘Mejóralo’ o dejar volar tu creatividad para crear ediciones únicas y sorprendentes.

Gemini llega Google TV

La inteligencia artificial Gemini se incorpora a Google TV, lo que permite a los usuarios realizar consultas sobre películas o solicitar recomendaciones personalizadas directamente desde su televisor.

Google explica que todas las funciones del Asistente de Google se mantienen, pero Gemini ofrece una experiencia más avanzada, posibilitando conversaciones naturales en pantalla.

Gemini también se integra en YouTube. (Google)

Con esta herramienta, es posible encontrar el programa ideal para cada estado de ánimo, obtener sugerencias para organizar un viaje familiar o resolver dudas complejas sobre tareas escolares. Basta con decir “Hola Google” o presionar el botón del micrófono en el control remoto para comenzar a explorar estas opciones.

Por ejemplo, si surge el dilema de elegir una película, se puede solicitar a Gemini: “Encuéntrame algo para ver con mi esposa. A mí me gustan los dramas, pero a ella las comedias ligeras”, y la IA propondrá títulos que satisfagan ambos gustos. Al preguntar “¿Qué pasó en la última temporada de Outlander?”, el usuario recibirá un resumen inmediato.

Incluso con búsquedas imprecisas, Gemini ofrece resultados acertados. Al pedir, por ejemplo, “¿Cuál es la nueva serie de hospital de la que todos hablan?”, la inteligencia artificial puede sugerir títulos como The Pitt y proporcionar críticas y videos de YouTube para ampliar la información.