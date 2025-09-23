Tecno

Qué pasa si limpio la pantalla de mi televisor con alcohol

Este líquido puede afectar capas protectoras como la antirreflejo y la oleofóbica, generando reflejos no deseados y colores menos intensos

Por Isabela Durán San Juan

La composición del alcohol puede
La composición del alcohol puede dañar los elementos de la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar la pantalla del televisor es fundamental para preservar su vida útil, pero elegir el producto adecuado puede generar dudas. Aunque el alcohol etílico suele parecer la opción más lógica y es común en los hogares, resulta muy perjudicial para las pantallas de Smart TV.

Su composición puede dañar capas protectoras como la antirreflejo y la oleofóbica, lo que provoca reflejos indeseados y una menor vividez en los colores. Además, al ser inflamable, implica un riesgo extra al usarse cerca de dispositivos que generan calor.

Qué otros elementos no usar para limpiar la pantalla del TV

Se debe evitar el uso
Se debe evitar el uso de limpiadores multiusos, amoníaco o aerosoles diseñados para vidrios. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Al limpiar la pantalla del televisor, es fundamental evitar el uso de ciertos productos y objetos que pueden causar daños irreversibles al dispositivo. Además del alcohol etílico, existen otros elementos que no deben emplearse bajo ninguna circunstancia.

En primer lugar, es importante no utilizar limpiadores multiusos, amoníaco o productos en aerosol diseñados para limpiar vidrios, ya que sus componentes químicos pueden degradar las capas protectoras de la pantalla, ocasionando pérdida de nitidez y alteraciones en el color.

Del mismo modo, hay que descartar el uso de toallas de papel, servilletas o paños ásperos, pues su textura puede rayar la superficie delicada de la pantalla.

No se recomineda utilizar agua
No se recomineda utilizar agua para limpiar el TV. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se recomienda utilizar agua directamente sobre la pantalla, ya que la humedad puede filtrarse y dañar los circuitos internos. En lugar de eso, si es necesario emplear agua, debe aplicarse en pequeñas cantidades sobre un paño de microfibra limpio y suave.

Otro error común es emplear productos que contengan acetona, vinagre, productos abrasivos o detergentes domésticos, ya que pueden provocar manchas permanentes o deterioro prematuro de la pantalla.

Nunca utilices ningún tipo de esponja, cepillo o elemento punzante, puesto que podrían rayar o incluso perforar el panel.

La mejor opción es siempre un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua destilada o productos específicos recomendados por el fabricante.

La opción más recomendada es
La opción más recomendada es usar un paño de microfibra apenas humedecido con agua destilada. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la forma correcta de limpiar la pantalla del TV

La forma correcta de limpiar la pantalla del televisor comienza por apagar y desenchufar el aparato, lo que además de brindar seguridad, permite visualizar mejor el polvo y las manchas. Es fundamental utilizar un paño de microfibra limpio y suave, ya que este material no raya la superficie delicada de la pantalla ni deja pelusas.

Para la limpieza, nunca se debe aplicar el líquido directamente sobre el televisor; lo adecuado es humedecer ligeramente el paño con agua destilada o con un producto específico recomendado por el fabricante.

Después, se pasa el paño con movimientos suaves y circulares, evitando ejercer presión excesiva que pueda dañar el panel.

La durabilidad de un televisor
La durabilidad de un televisor depende en gran parte de los cuidados diarios que reciba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si persisten las manchas, se puede repetir el proceso utilizando una parte mínima de la solución aprobada.

Es importante no usar alcohol, amoníaco, detergentes domésticos, limpiacristales o cualquier producto abrasivo, ya que podrían destruir las capas protectoras, afectar la calidad de la imagen o incluso ocasionar daños irreparables.

Jamás deben emplearse toallas de papel, servilletas ni objetos punzantes o ásperos. Antes de encender el televisor, se debe asegurar que la pantalla esté completamente seca.

Lo ideal es usar un
Lo ideal es usar un paño de microfibra limpio y suave, que no raya la pantalla ni deja pelusas. (Imagen ilustrativa Infobae).

Cómo alargar la vida útil de un televisor

Alargar la vida útil de un televisor depende en gran medida de los cuidados que se le den en el día a día. Lo primero es ubicarlo en un lugar adecuado, evitando la exposición directa al sol, la humedad o el calor excesivo, ya que estos factores pueden dañar sus componentes internos.

Es importante conectarlo a un regulador de voltaje o UPS para protegerlo de variaciones eléctricas. A la hora de la limpieza, se recomienda apagar y desconectar el equipo, utilizar un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido y evitar productos abrasivos o químicos.

Ajustar el brillo y el contraste a niveles moderados ayuda a prevenir el desgaste prematuro de la pantalla.

