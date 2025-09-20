Tecno

Cómo limpiar la pantalla del televisor: esta es la forma más fácil

Antes de limpiar el televisor, desconecta el cable del tomacorriente y recuerda que nunca debes usar líquidos

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Lo primero es desconectar el
(Imágen Ilustrativa Infobae)

Limpiar la pantalla del televisor es un proceso sencillo que no solo mantiene el espacio más aseado, también contribuye a alargar la vida útil del equipo. Sin embargo, es importante hacerlo de manera adecuada para evitar daños.

Sony recomienda, en primer lugar, desenchufar el cable del tomacorriente antes de iniciar la limpieza.

Además, se debe evitar tocar directamente la pantalla de cristal líquido (LCD) y nunca aplicar el líquido de limpieza de forma directa sobre el televisor, ya que podría gotear hacia la parte inferior o interna y afectar su funcionamiento.

Se recomienda evitar que el
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se deben usar sustancias químicas agresivas como insecticidas, benceno o solventes, pues estos productos pueden dañar tanto la pantalla como el circuito eléctrico e incluso afectar el acabado del dispositivo.

Se aconseja no dejar que el televisor esté en contacto prolongado con materiales de goma o vinilo, ya que pueden deteriorar su superficie o provocar que la pintura se desprenda.

Cómo limpiar la pantalla del televisor

El proceso para limpiar la pantalla del televisor incluye estos pasos:

  • Pantalla y exterior.

Limpia suavemente con un paño suave y seco, como los que se usan para gafas.

  • Manchas de marcador.

Si la pantalla tiene tinta de marcador de aceite, moja un paño en una mezcla de agua con un poco de detergente neutro (menos del 1%), exprímelo bien y limpia la mancha. Después, pasa otro paño seco.

Evita emplear limpiadores abrasivos o
(Imágen Ilustrativa Infobae)
  • Evita productos agresivos.

No uses limpiadores abrasivos ni líquidos químicos fuertes. Podrían dañar la pantalla o el acabado del televisor.

  • Presión en la pantalla.

No presiones el panel LCD al limpiar, ya que el cristal líquido puede colapsar y verse como si fuera suciedad. Si te pasa, apaga y enciende de nuevo el televisor.

  • Botones y superficie impresa.

Pasa un paño suave y seco sobre áreas como CH+, CH- o HDMI 1. No uses las uñas ni objetos duros para raspar.

  • Espacios estrechos y ventilación.

Usa un plumero con mango para limpiar zonas pequeñas, como entre el televisor y el soporte. El polvo en la rejilla de ventilación puede causar fallas y sobrecalentamiento, así que retíralo con una aspiradora al menos una vez al mes.

La mejor manera de que
(Imagen ilustrativa Infobae).
  • Control remoto.

Moja un paño en detergente neutro diluido, exprímelo bien y limpia el control. Al terminar, sécalo con un paño limpio y seco.

Por qué es recomendable no usa líquidos

No se recomienda usar líquidos directamente sobre aparatos electrónicos, como televisores, celulares o computadoras, porque pueden filtrarse en su interior y causar daños graves.

Cuando un líquido entra en contacto con los circuitos eléctricos, existe riesgo de cortocircuito, corrosión o fallas permanentes en el funcionamiento del dispositivo. Incluso una pequeña gota puede afectar la pantalla o los botones, deteriorando su rendimiento con el tiempo.

Además, algunos productos de limpieza contienen químicos agresivos, como solventes o amoníaco, que dañan el recubrimiento protector de las pantallas, provocan manchas difíciles de quitar o alteran los colores.

No es aconsejable aplicar líquidos
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos líquidos también pueden afectar el acabado externo, dejando marcas o desgastando la pintura del equipo.

Por estas razones, la mejor opción es usar un paño suave y seco, como los que se utilizan para limpiar lentes, o en su defecto, apenas humedecido con agua o detergente neutro muy diluido, siempre aplicado fuera del dispositivo.

Cómo alargar la vida útil de un televisor

Para alargar la vida útil de un televisor es fundamental darle un cuidado adecuado. Mantén la pantalla limpia usando un paño suave y seco, evitando productos químicos agresivos que puedan dañarla.

No lo expongas directamente al sol ni a la humedad, ya que estas condiciones reducen su rendimiento. Asegúrate de que tenga buena ventilación, limpiando el polvo de las rejillas para prevenir el sobrecalentamiento.

