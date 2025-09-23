Tecno

Por qué los jóvenes de la generación Z están durando apenas un año en sus empleos

El deseo de aprendizaje y la presión de la inteligencia artificial reconfiguran las prioridades de los jóvenes en el mercado actual

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Los datos muestran que el
Los datos muestran que el 54% de los encuestados de la generación Z monitoriza activamente el mercado laboral en busca de nuevas oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato sobresale en el panorama laboral actual: los jóvenes de la generación Z permanecen, en promedio, 1,1 años en sus empleos, una cifra que contrasta con la estabilidad de generaciones anteriores.

Según el informe ‘Workmonitor 2024’ de Randstad, este grupo, nacido entre 1997 y 2012, exhibe una rotación laboral marcada por la búsqueda de desarrollo profesional y la necesidad de adaptarse a un mercado en constante transformación. The Wall Street Journal confirma que la duración en los puestos de trabajo ha disminuido de forma considerable, subrayando que los trabajadores jóvenes cambian de empleo más rápido que cualquier generación anterior.

Motivaciones, permanencia y diferencias generacionales

Los datos de Randstad muestran que el 54% de los encuestados de la generación Z monitoriza activamente el mercado laboral en busca de nuevas oportunidades, mientras que un 33% planea abandonar su empleo actual en menos de un año. Al comparar la duración media de permanencia, los millennials alcanzan 1,8 años, la generación X 2,8 años y los baby boomers 2,9 años.

Según el informe, la alta
Según el informe, la alta rotación responde, en esencia, al interés por el aprendizaje y el desarrollo. (Freepik)

The Wall Street Journal agrega que, a diferencia de otras épocas, el cambio laboral entre los jóvenes no garantiza mejoras salariales relevantes, lo que refuerza que la principal motivación no es económica.

La alta rotación responde, en esencia, al interés por el aprendizaje y el desarrollo. Randstad indica que el 68% de los jóvenes de la generación Z mantiene el compromiso con su puesto, aunque muchos consideran que ni los valores de la empresa ni el contenido de sus funciones impulsan su crecimiento profesional. Solo el 56% percibe que su empleo se ajusta a sus necesidades, frente al 63% entre los baby boomers. Además, el 40% prioriza sus objetivos profesionales a largo plazo, el porcentaje más alto entre todos los grupos generacionales activos.

Desafíos estructurales y estrategias empresariales

El escenario de entrada al mundo laboral para la generación Z ha sido particularmente complejo. Randstad señala que muchos iniciaron su carrera en plena pandemia, enfrentando el trabajo remoto y la incertidumbre generalizada. La presencia creciente de la inteligencia artificial redefine el perfil de habilidades exigidas y genera temor a la exclusión laboral.

Para las empresas, el desafío
Para las empresas, el desafío de retener a este talento joven exige replantear las estrategias habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esto, hay quienes optan por cambiar hacia sectores menos expuestos a la automatización, como la sanidad o las profesiones de cuello azul. The Wall Street Journal destaca que la volatilidad económica y la reducción de oportunidades de ingreso han hecho el mercado más impredecible, aunque la generación Z mantiene su deseo de avanzar.

Para las empresas, el desafío de retener a este talento joven exige replantear las estrategias habituales. Reyes Suárez, HR Team Leader en Randstad Professionals, describe a estos jóvenes como más arriesgados e impacientes que generaciones anteriores, y compara su búsqueda constante de estímulos con la dinámica de las redes sociales.

Suárez considera clave responder a esta impaciencia con una oferta clara de planes de carrera y desarrollo profesional. Según Randstad, el 30% de los jóvenes ha renunciado por falta de oportunidades de avance y cuarenta por ciento confía en que su empleador invertirá en su formación continua, especialmente en inteligencia artificial y tecnología.

A pesar de la volatilidad económica, la escasez de oportunidades de entrada y la presión del avance tecnológico, la generación Z no abandona su objetivo de crecer profesionalmente y abrirse paso en un entorno laboral cambiante.

Generación ZMercado laboralDesarrollo profesionalInteligencia artificialIALo último en tecnología

