Generación Z gana terreno en el sector tech y aumenta la exclusión de millennials y empleados mayores de 30 años

La Generación Z ha tomado la delantera en el sector tecnológico de Estados Unidos, desatando un proceso de exclusión que impacta a millennials y a profesionales mayores.
Así lo confirma un reciente informe de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), que analizó más de 10 millones de perfiles laborales y detectó que la edad promedio en las empresas tech disminuye cada año.
Millennials y empleados mayores enfrentan exclusión y discriminación por edad
Según datos oficiales, entre 2014 y 2022 la proporción de trabajadores menores de 25 años subió casi un 9 % anual, multiplicando por veinte la tasa del resto de la economía. Mientras tanto, los empleados de más de 40 años pierden terreno y los millennials pasan de ser la generación dominante a verse apartados en un mercado cada vez más enfocado en la juventud.
El estudio de EEOC determinó que casi el 41 % de los empleados tech tienen entre 25 y 39 años, pero la proporción de trabajadores jóvenes no para de crecer. En 2022, el 7 % de la fuerza laboral tecnológica tenía menos de 25 años, cifra récord para el sector.
Un informe de Business Insider señaló en tono irónico que la industria tecnológica tiende a valorar cada vez más la juventud entre sus requisitos de contratación, favoreciendo a quienes han nacido después de 1990 y consolidando una cultura empresarial donde adaptarse a equipos jóvenes se considera fundamental.
Millennials y adultos mayores discriminados en la industria tech
Esta tendencia también se refleja en las cifras de denuncias por discriminación por edad. Según el informe, cerca del 20 % de las quejas presentadas ante la EEOC en tecnología corresponden a casos de discriminación etaria (prejuicios respecto a la edad), en comparación con el 15 % de todos los sectores.
Las denuncias incluyen desde la dificultad para acceder a una vacante hasta evaluaciones negativas basadas en estereotipos y menores oportunidades de promoción o formación.
El informe subrayó que contar con equipos de distintas edades puede potenciar la competitividad de las empresas tecnológicas. Los datos indicaron que los empleados senior suelen mostrar mayor compromiso y niveles de innovación equiparables, o incluso superiores, a los de sus colegas más jóvenes
Las consecuencias de este sesgo pueden manifestarse en restricciones para acceder a puestos clave, limitación de desarrollo profesional o despidos que buscan rejuvenecer los equipos. La discriminación por edad es multifacética: abarca desde el descarte automático de currículums por criterios de antigüedad hasta el acceso restringido a nuevas competencias demandadas por la industria.
Cuáles son las preferencias laborales de la Generación Z
Esta transformación ocurre al mismo tiempo que la Generación Z, nacida entre 1996 y 2010, redefine sus prioridades laborales. Según un estudio de BBVA y una encuesta de la Sociedad Nacional de Académicos de Secundaria de Estados Unidos (NSHSS) de 2024, los jóvenes ahora otorgan mayor peso a sectores como salud, energías renovables y bienestar personal, desplazando el atractivo tradicional del sector tech.
El informe de NSHSS refleja que el 33 % de los encuestados prefiere el sector salud, con instituciones como el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y la Clínica Mayo llegando al tope del ranking de empleadores más atractivos.
En contraste, Google, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix han descendido varios puestos en las preferencias de los jóvenes, quienes citan la incertidumbre ante la automatización y el avance de la inteligencia artificial (IA) como una restricción para considerar el sector digital como opción principal. El 38 % de los participantes expresó preocupación por la posibilidad de perder oportunidades laborales frente al auge de la IA.
El gran interés de la Generación Z por sectores ligados al bienestar y la salud responde a la búsqueda de propósito, impacto social y empleo estable.